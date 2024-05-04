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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone представляет защищённые планшеты с внушительным аккумулятором ёмкостью 33280 мАч
Неубиваемые планшеты от Ulefone смогут проработать вдали от розетки очень долго

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Известный своими защищёнными устройствами бренд Ulefone недавно представил два новых планшета. Одним из них является флагманская модель Armor Pad 3 Pro, а другим обновлённый вариант более бюджетного Armor Pad Pro. Эти мощные устройства привлекательны для широкого круга пользователей как в личной, так и в профессиональной сфере применения.



Знакомство с Armor Pad 3 Pro:



Ulefone Armor Pad 3 Pro и Armor Pad созданы с прицелом на работу в самом суровом окружении. В обоих случаях у них есть рейтинг защиты от воды и пыли IP68/IP69K, а также сертификат MIL-STD-810H, означающий защищённость от падений и ударов. С такими планшетами можно без опасений работать на пыльных предприятиях, на стройках, шахтах, фермах с высоким уровнем влажности. С любыми этими трудностями планшеты Ulefone справятся без труда.

Высочайшая мощь для непрерывной работы

Модель Armor Pad 3 Pro оснащена огромным аккумулятором ёмкостью 33280 мАч, которая способна обеспечить работу в режиме ожидания на протяжении более чем 2 месяцев или 1812 часов. Находясь на открытом воздухе, вы долго сможете не беспокоиться о поиске розетки. Твердотельный аккумулятор способен пережить даже самые суровые окружающие условия с отрицательными температурами до -30 ℃. Мощность зарядки составляет 66 Вт, позволяя быстро восполнить энергию аккумулятора и продолжать работать. Ещё поддерживается обратная зарядка мощностью 10 Вт, чтобы планшет можно было применять в качестве блока питания для других устройств. Это делает его идеальным спутником во время поездок.



Осветите самые тёмные закоулки при помощи двойных универсальных светодиодных фонарей яркостью 1100 люмен

Armor Pad 3 Pro может послужить вам не только как планшет. Он обладает двумя мощными светодиодными лампами яркостью 1100 люмен с обеих сторон, способными помочь в темноте и во время фотосъёмки на открытом воздухе. На корпусе есть кнопка освещения, которая позволяет быстро включить фонари в нужный момент.



Помимо работы, Armor Pad 3 Pro отлично справляется с развлекательными задачами. Он основан на восьмиядерном процессоре MediaTek® MT8788, предлагая плавную производительность для любителей игр и просмотра видео. Объём встроенного хранилища составляет 256 ГБ, а с картами памяти вместимость достигает 2 ТБ, чего должно хватить для размещения любого цифрового контента. Объём оперативной памяти максимум 16 ГБ, ещё 8 ГБ даёт виртуальная память. Есть поддержка сетей сотовой связи 4G LTE и 2,4G/5G Wi-Fi, позволяя оставаться в зоне доступа в любом месте.

Планшет оснащён крупным экраном размером 10,36 дюйма с разрешением 2K и плотностью пикселей 255 ppi. Он способен выдавать яркое и чёткое изображение, что будет востребовано среди любителей игр и мультимедийного контента.



Armor Pad 3 Pro является по-настоящему революционным устройством среди защищённых планшетов. С ним работники в разных сферах деятельности получат прочное универсальное устройство, способное прийти на помощь в самом сложном окружении.

Обновлённый и улучшенный Armor Pad Pro

Модель Armor Pad Pro обладает процессором с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A73 и четырьмя Cortex-A53, а также графикой Mali-G72 MP3. MediaTek® MT8788 выдаёт в бенчмарке AnTuTu результат около 204399 баллов. Это значительно опережает возможности модели процессора Helio G25 в составе планшета Armor Pad с его 122563 баллами, разница достигает 81836 баллов. Это означает более высокую в целом производительность, особенно при многозначной работе и в играх, которые идут быстрее и более плавно.



8 ГБ оперативной памяти в составе Armor Pad Pro также вносят вклад в плавную многозадачную работу и игры, предлагая дополнительную гибкость. Ещё на помощь может прийти дополнительная виртуальная оперативная память. Объём хранилища достигает 128 ГБ, позволяя держать на устройстве мультимедийные файлы, игры и любой другой контент. Для сравнения, в Armor Pad объём хранилища равен 64 ГБ.

Камеры на Armor Pad Pro стали лучше прежнего благодаря дополнительному сенсору Samsung®. Основная камера сзади с разрешением 48 Мп имеет различные режимы съёмки, такие как «Моно», «Красота», «Портрет» и «Ночной режим». Разрешение передней камеры составляет 32 Мп, что позволяет собеседникам чётко видеть вас во время видеозвонков.



Производитель Ulefone официально объявил о том, что планшеты Armor Pad 3 Pro и Armor Pad Pro поступят в продажу по всему миру 13 мая в магазине бренда на AliExpress. В этот же день будет названа стоимость данных устройств. В честь выпуска новых продуктов Ulefone на своей странице в Facebook проведёт розыгрыш призов. Победители станут обладателем бесплатного Armor 26 Ultra и других самых современных смартфонов и планшетов. Желающие смогут посетить страницу Ulefone в Facebook и получить полную информацию о том, как принять участие в этом розыгрыше.

Посетить страницу Armor Pad 3 Pro на сайте производителя

Купить Armor Pad 3 Pro на AliExpress

Посетить страницу Armor Pad Pro на сайте производителя

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Принять участие в розыгрыше Ulefone на Facebook

#ulefone
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Готовится к поступлению в продажу флагманский защищённый смартфон Ulefone Armor 26 Ultra с камерой 200 Мп
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Состоялся официальный анонс защищённого смартфона Ulefone Armor 26 5G
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