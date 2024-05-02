Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Состоялся официальный анонс защищённого смартфона Ulefone Armor 26 5G
Ulefone предлагает приобрести очередной неубиваемый флагманский аппарат

реклама




После нескольких недель появления в интернете слухов бренд Ulefone представил очередной защищённый смартфон флагманского уровня, модель Armor 26 Ultra. Этот аппарат поднимает планку качества устройств этой категории на новый уровень. Производитель сумел раздвинуть долговечность мобильных устройств, при этом предлагая скорость высочайшего уровня. Такой аппарат будет востребован среди искателей приключений, любителей путешествовать на открытом воздухе и работников в разных сферах деятельности. Нарушив традиции, Ulefone предлагает сразу два варианта смартфона Armor 26 Ultra под разные запросы.

Знакомство с Armor 26 Ultra:



Стандартный вариант Armor 26 Ultra и версия с рацией



Одной из отличительных черт Ulefone Armor 26 Ultra является его разнообразие. Желающие общаться дистанционно или в сложном окружении могут выбрать версию смартфона с поддержкой рации. Этот аппарат обладает двухрежимным, двухдиапазонным и двухслотовым радиомодулем. С его помощью вы сможете оставаться на связи в тех случаях, когда традиционная сотовая связь недоступна. Это может быть актуально в таких сферах деятельности, как строительство, железная дорога, склады, безопасность, сантехнические и другие подрядные работы. Не считая рации, две версии устройства имеют одинаковые характеристики.

Вариант смартфона Armor 26 Ultra с рацией:



Использование рации на Armor 26 Ultra



Версия Armor 26 Ultra Walkie-Talkie обладает двухрежимной системой мобильной радиосвязи. Поддерживаются цифровой и аналоговый режимы связи. Можно выбирать между антеннами UHF и VHF, что расширяет практичность этого варианта применения мобильного устройства.

Полоса частот UHF хорошо работает на коротких расстояниях, обеспечивая более высокий уровень проникновения и частоты сигнала. Данная полоса подходит для городов и помещений. Полоса частот VHF имеет более широкий диапазон покрытия и сигнал здесь затухает меньше. Она подходит для более дальних расстояний и использования в отдалённых районах и на пересечённой местности, вроде лесов и гор.



Антенны UHF и VHF можно отсоединять от смартфона, позволяя менять их по своему усмотрению в зависимости от того, какой сигнал будет оптимальным в имеющихся условиях. На аппарате есть физическая клавиша PTT, нажатие на которую позволяет общаться по рации с одним или группой собеседников.

Характеристики Armor 26 Ultra
  • Процессор: MediaTek Dimensity 8020 с поддержкой стандарта связи 5G.
  • Камеры: четыре, основная с разрешением 200 Мп с высоким уровнем детализации.
  • Звук: динамик Thunder громкостью 121 дБ с эффектом погружения.
  • Аккумулятор: 15600 мАч обеспечивает продолжительную работу устройства. Мощность зарядки Mega Flash 120 Вт.
  • Оперативная память: до 24 ГБ.
  • Хранилище: до 512 ГБ.




Премьера Armor 26 Ultra на AliExpress

Официальные представители бренда Ulefone сообщают, что заказать стандартный вариант смартфона и версию с поддержкой рации можно будет в магазине производителя на AliExpress с 13 мая. Стоимость пока не называется.



В честь начала продаж своего нового продукта Ulefone проводит розыгрыш Armor 26 Ultra и ряда других своих последних устройств на своей странице в социальной сети Facebook.

Посетить страницу Armor 26 Ultra на сайте производителя

Посетить страницу версии Armor 26 Ultra с рацией на сайте производителя

Купить Armor 26 Ultra на AliExpress

Купить Armor 26 Ultra с рацией на AliExpress

Розыгрыш Armor 26 Ultra в Facebook

#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Готовится к поступлению в продажу флагманский защищённый смартфон Ulefone Armor 26 Ultra с камерой 200 Мп
Защищённый смартфон Ulefone Armor 23 Ultra приносит зарядку мощностью 120 Вт
Бренд Ulefone покажет новейшие флагманские смартфоны на мероприятии «СВЯЗЬ 2024»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
204
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
33
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
11
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
14
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
52
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
13
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
33
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
3
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

grazer08
09:49
Данная видюха в нагрузке потребляет до 450 - 600 ватт, но в статье нет инфы ни о мощности блока питания, ни как была подключена карта... Главный посыл: 4090 снова ушатала комп. Может пользователь крив...
У пользователя расплавился одновременно кабель RTX 4090 и блок питания
Αндрей Βласов
09:46
Не знаю что случилось с качеством, но стоят древние сигейты (80 и 120 Гб), а в тумбочке до сих пор валяется горстка дохлых ВэДэшек... 🤷
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
Enforsen Bsv
09:46
... Что касается объёма памяти на видеокарте ... ... То оглядываясь назад - на все карты , что прошли через мои домашнее компы с 90-х годов до сегодняшнего времени: Прослеживается устойчивая тенденция...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ddr22
09:41
у меня на календаре 2005 год)
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
El Grechko
09:38
Когда я учился в 1 или 2 крассе, один мой одноклассник поделился со мной вычитанным им где-то интересным фактом, он сказал что шарик в шариковой ручке при письме вращается так быстро, что он смог бы о...
RTX 4090 может расшифровать комплексный пароль менее чем за час
vl
09:37
Это не падение, а колебание около среднего, с тенденцией к повышению, уже и АМД начала активно внедрять в десктопные процессоры гетерогенные ядра (P +E) , а значит доля 11-й будет расти
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Антон Николаевич
09:37
Действительно начал "за здравие" закончил "за упокой". Если бы собрал аналогичную сборку с подбором аналогичных комплектующих или обоснованной заменой например по производителям материнки, корпуса ...
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
Сергей Медков
09:36
Дошли руки до статьи.... Ржал, как конь.... Чимба не осилил chmod\chown , не понимает зачем и для чего нужны права доступа... Кароч, ничего нового, как всегда, виноват линукс. Пока 2 из 2. Два раза ва...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Trydognite
09:30
Сёстры зачёт)) Только нога в лопасть попадёт и не станет лопасти. Поэтому иногда в объявлениях вижу видяхи без одной лопасти, типа пишут - оторвёте лопасть напротив и будет всё норм))
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
slikts
09:27
Это только, в очередной раз, показывает - от доллара надо всем отказываться. вагон фантиков напечатают и продают.
США ввели санкции против компаний из Китая, Европы, ОАЭ и Турции за помощь России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем