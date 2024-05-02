Ulefone предлагает приобрести очередной неубиваемый флагманский аппарат

Процессор: MediaTek Dimensity 8020 с поддержкой стандарта связи 5G.

Камеры: четыре, основная с разрешением 200 Мп с высоким уровнем детализации.

Звук: динамик Thunder громкостью 121 дБ с эффектом погружения.

Аккумулятор: 15600 мАч обеспечивает продолжительную работу устройства. Мощность зарядки Mega Flash 120 Вт.

Оперативная память: до 24 ГБ.

Хранилище: до 512 ГБ.

После нескольких недель появления в интернете слухов бренд Ulefone представил очередной защищённый смартфон флагманского уровня, модель Armor 26 Ultra. Этот аппарат поднимает планку качества устройств этой категории на новый уровень. Производитель сумел раздвинуть долговечность мобильных устройств, при этом предлагая скорость высочайшего уровня. Такой аппарат будет востребован среди искателей приключений, любителей путешествовать на открытом воздухе и работников в разных сферах деятельности. Нарушив традиции, Ulefone предлагает сразу два варианта смартфона Armor 26 Ultra под разные запросы.Знакомство с Armor 26 Ultra:Одной из отличительных черт Ulefone Armor 26 Ultra является его разнообразие. Желающие общаться дистанционно или в сложном окружении могут выбрать версию смартфона с поддержкой рации. Этот аппарат обладает двухрежимным, двухдиапазонным и двухслотовым радиомодулем. С его помощью вы сможете оставаться на связи в тех случаях, когда традиционная сотовая связь недоступна. Это может быть актуально в таких сферах деятельности, как строительство, железная дорога, склады, безопасность, сантехнические и другие подрядные работы. Не считая рации, две версии устройства имеют одинаковые характеристики.Вариант смартфона Armor 26 Ultra с рацией:Версия Armor 26 Ultra Walkie-Talkie обладает двухрежимной системой мобильной радиосвязи. Поддерживаются цифровой и аналоговый режимы связи. Можно выбирать между антеннами UHF и VHF, что расширяет практичность этого варианта применения мобильного устройства.Полоса частот UHF хорошо работает на коротких расстояниях, обеспечивая более высокий уровень проникновения и частоты сигнала. Данная полоса подходит для городов и помещений. Полоса частот VHF имеет более широкий диапазон покрытия и сигнал здесь затухает меньше. Она подходит для более дальних расстояний и использования в отдалённых районах и на пересечённой местности, вроде лесов и гор.Антенны UHF и VHF можно отсоединять от смартфона, позволяя менять их по своему усмотрению в зависимости от того, какой сигнал будет оптимальным в имеющихся условиях. На аппарате есть физическая клавиша PTT, нажатие на которую позволяет общаться по рации с одним или группой собеседников.Официальные представители бренда Ulefone сообщают, что заказать стандартный вариант смартфона и версию с поддержкой рации можно будет в магазине производителя на AliExpress с 13 мая. Стоимость пока не называется.В честь начала продаж своего нового продукта Ulefone проводит розыгрыш Armor 26 Ultra и ряда других своих последних устройств на своей странице в социальной сети Facebook.