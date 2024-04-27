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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Blackview готовится представить защищённый смартфон BL9000 Pro с тепловизором FLIR и Android 14
Новый защищённый смартфон Blackview получил тепловизор высокого разрешения и поддержку 5G

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Динамично развивающийся технологический бренд Blackview продолжает удивлять мир своими инновационными мобильными продуктами. Достигается это среди прочего сотрудничеством с брендом FLIR, известным своими популярными тепловизорами. Официальные источники сообщают, что Blackview готовится представить очередной защищённый смартфон под именем BL9000 Pro. В состав этого устройства войдёт тепловизор FLIR Lepton 3.5 с поддержкой оповещений о температуре, работой в режиме «картинка в картинке», приложением MyFLIR Pro и эксклюзивным доступом к комплекту средств разработки Teledyne FLIR Mobile SDK. Подобный аппарат даст своим владельцам высочайший уровень безопасности, удобства, комфорта и доступен с отличным соотношением стоимости и возможностей. Он может оказаться востребованным в повседневной жизни, на работе, в промышленных помещениях и на открытом воздухе.

Купить Blackview BL9000 Pro







Улучшенные возможности тепловидения

Тепловизор в составе аппарата BL9000 Pro обладает впечатляющим разрешением 160 x 120. Оно выросло в четыре раза по сравнению с тепловизором устройства прошлого поколения. Наряду с технологией VividIR тепловизор даёт максимально точное и чёткое инфракрасное изображение. Улучшенный MyFLIR Pro обеспечивает новый уровень инфракрасной визуализации и поддерживает оповещения о температуре. Это даёт возможность максимально быстро обнаруживать проблемные зоны. Комплект Teledyne FLIR Mobile SDK позволяет программным разработчикам создавать приложения для работы с тепловизором на платформах iOS и Android.





Высокий уровень производительности обеспечивает плавность работы

Новый смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020. Это восьмиядерный чип, производимый на техпроцессе 6 нм. В результате BL9000 Pro выделяется высочайшим уровнем производительности. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 805428 баллов, что стало рекордом для аппаратов Blackview. Объём оперативной памяти увеличен и достигает максимум 36 ГБ при объёме хранилища 512 ГБ. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт, которая заряжает аккумулятор ёмкостью 8800 мАч от 0 до 100% за 53 минуты.



Программные возможности Android 14

BL9000 Pro работает с последней версией программной оболочки DokeOS 4.0, которая основана на последней версии Android 14. Здесь предлагается увеличительное стекло для чтения небольшого текста, упрощено копирование и вставка текста, изображений и видео. Приложение EasyShare поддерживает высокоскоростную передачу файлов. Скорость достигает 7,7 МБ/с и доступ в интернет при этом не требуется.



Подходящее для мультимедийных развлечений устройство

BL9000 Pro обладает экраном размером 6,78 дюйма с разрешением 2.4K и частотой обновления 120 Гц. Сверху оно защищено стеклом Gorilla Glass 7 Victus. Имеются два динамика Harman Kardon с настройками Harman AudioEFX, что означает впечатляющие звуковые эффекты при просмотре видео, прослушивании музыки и в играх.

Также предлагается сертификат защиты от синего света TÜV SÜD, что означает пониженную нагрузку на глаза.

Основная камера получила объектив Samsung ISOCELL GN5 с разрешением 50 Мп, такое же разрешение у передней камеры. Есть сверхширокоугольная камера и камера ультра-макро 13 Мп с поддержкой продвинутых алгоритмов ArcSoft 8.0 для обеспечения максимального уровня чёткости и яркости цветов. Запись видео ведётся на разрешении до 4К.



Защита корпуса максимального уровня

В плане защиты BL9000 Pro отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810H. Кроме того, здесь есть защита от воды и пыли уровней IP68 и IP69K. Аппарат способен пережить падение с высоты до 1,2 м и погружение в воду на 1,5 м на полчаса. Он без проблем работает в диапазоне температур от -20°C до 60°C, позволяя оставаться на связи в самых суровых условиях.



Стоимость и сроки начала продаж

Blackview BL9000 Pro появится в магазине AliExpress 6 мая и будет предлагаться до 17 мая. Первые покупатели могут стать его обладателем по сниженной цене в $429,99, тогда как в остальное время стоимость устройства составит $879,98. Если поспешить и сделать заказ сейчас, вы сможете сэкономить 51% от цены.

Купить Blackview BL9000 Pro

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