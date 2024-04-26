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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Готовится к поступлению в продажу флагманский защищённый смартфон Ulefone Armor 26 Ultra с камерой 200 Мп
Ulefone представляет защищённый смартфон премиального уровня с поддержкой 5G

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Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд Ulefone готовится к релизу смартфона флагманского уровня Armor 26 Ultra с поддержкой стандарта связи 5G. Этот аппарат привлекает к себе пристальное внимание за счёт высокого уровня производительности и обширных функциональных возможностей. Устройство входит в число наиболее продвинутых среди флагманских аппаратов за счёт системы обработки изображений с камерой с разрешением 200 Мп. Данный защищённый смартфон можно назвать олицетворением инноваций и прогресса в этом сегменте мобильных устройств.



Ближе познакомиться с Armor 26 Ultra можно благодаря видео:



Продвинутая камера 200 Мп на основе технологии Samsung ISOCELL обладает крупным сенсором размером 1/1,4 дюйма и апертурой ƒ/1,79. Это даёт возможность получить максимальную детализацию и высочайший уровень чёткости, как человеческий глаз видит окружающий мир вживую. Аппарат также обладает сверхширокоугольной камерой макро с разрешением 50 Мп, инфракрасной камерой ночного зрения 64 Мп и телеобъективом с зумом 3,2x. Подобное сочетание камер позволяет получать снимки профессионального уровня в любом сценарии применения.



Armor 26 Ultra создан с прицелом на любителей активного отдыха, о чём свидетельствует в первую очередь его аккумулятор ёмкостью 15600 мАч. Зарядка мощностью 120 Вт под стать ему, позволяя быстро зарядить устройство и работать с ним на протяжении долгого времени. Смартфон может работать в режиме рации, что может пригодиться в разнообразных сферах деятельности для общения на коротких дистанциях.



Обладая прочным корпусом с инновационными возможностями, аппарат получил дизайн с сочетанием долговечности и современных тенденций стиля. Помимо четырёх камер, здесь есть крупный динамик, способный выдавать громкость 121 дБ, что может пригодиться в шумном окружении.



«Мы с гордостью представляем модель Armor 26 Ultra, которая показывает стремление нашего бренда к инновациям и универсальности», — говорит представитель Ulefone. «За счёт продвинутой системы обработки изображений и основной камеры 200 Мп, высокой прочности корпуса и внушительной производительности благодаря процессору MediaTek Dimensity 8020, стандарта связи 5G, объёма оперативной памяти до 24 ГБ и хранилища до 512 ГБ, экрана размером 6,78 дюймов с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц данное устройство поднимает возможности защищённых смартфонов на новый уровень».



Armor 26 Ultra поступит в продажу в середине мая, его стоимость будет названа в ближайшее время. В честь релиза своего нового аппарата Ulefone проводит розыгрыш на своей странице в Facebook. Желающие получат шанс стать обладателями защищённых смартфонов, планшетов и традиционных смартфонов бесплатно.



Для получения последней информации относительно Armor 26 Ultra, в том числе о версии с поддержкой рации, следите за обновлениями на официальных каналах Ulefone.

Купить Armor 26 Ultra на AliExpress

Страница розыгрыша устройств Ulefone на Facebook

Официальная страница Ulefone на Facebook

#ulefone
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