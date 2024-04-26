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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
На выставке ICEE 2024 бренд MAXSUN показал свои последние материнские платы и видеокарты
MAXSUN предлагает последнее поколение комплектующих для самостоятельной сборки компьютеров

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Известный среди любителей собирать компьютеры для себя самостоятельно бренд MAXSUN принимает участие в проходящей с 23 по 26 апреля в Москве Международной выставке бытовой электроники (ICEE). Данная выставка является заметным событием в мире бытовой электроники, демонстрируя последние достижения работающих в этой сфере производителей.



На этот раз в рамках ICEE компания MAXSUN продемонстрировала свыше 30 моделей материнских плат и видеокарт. Это показывает, насколько она привержена делу развития инноваций и старается привлечь внимание как компьютерных энтузиастов, так и профессиональных сотрудников. Подобное разнообразие продуктов MAXSUN на выставке в Москве демонстрирует желание MAXSUN расширить своё присутствие на российском рынке.



MAXSUN показала ряд материнских плат серий iCraft, TERMINATOR и CHALLENGER. Разные модели призваны удовлетворить потребности пользователей домашних компьютеров и энтузиастов, а также удовлетворять требованиям промышленных вариантов применения. Среди них материнская плата iCraft B760M CROSS предлагает уникальный дизайн в стиле аниме с темой CROSS и переходом между красным и синим цветами. Подобная плата будет привлекательна для тех, кому важна внешняя красота компьютера. Модель TERMINATOR H770 YTXD5 WIFI выполнена в эксклюзивном формате Maxsun YTX с улучшенным управлением кабелями и внешней привлекательностью в процессе самостоятельной сборки компьютера. Это будет отличный выбор для сборщиков ПК, работающих по индивидуальным заказам.





Среди видеокарт предлагаются модели от средней до верхней ценовых категорий. На самом верху располагается мощнейшая карта RTX 4090 Turbo. Также вниманию посетителей предложена стильно выглядящая GeForce RTX 4070 iCraft OC Limited и надёжная GeForce RTX 4060 Ti Terminator W. У всех этих карт высокий уровень производительности, привлекательный внешний вид для геймеров и энтузиастов, желающих собрать запоминающийся компьютер.





«Богатая линейка продуктов на выставке ICEE 2024 демонстрирует наше стремление к развитию инноваций и расширению связей с российским рынком», говорит директор по продажам MAXSUN г-н Ван.





MAXSUN приглашает всех желающих стать гостями их стенда на мероприятии ICEE 2024. Посетители смогут ознакомиться с передовыми предложениями среди материнских плат и видеокарт, а заодно обсудить возможности потенциального сотрудничества.

Для получения дополнительной информации относительно компании MAXSUN и её продуктов посетите веб-сайт www.maxsun.com.
#maxsun #teclast
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Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
Представлена инновационная материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790 White с необычным дизайном
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Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Бешеный Максим
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Скиталец
09:56
не завидуйте.
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Бешеный Максим
09:50
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Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
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