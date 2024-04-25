Компьютерные компоненты APNX не разочаруют своих обладателей

В 2023 году был создан бренд Advanced Performance (APNX), который работает на рынке премиальных компонентов для персональных компьютеров. Компания является производителем высококачественной продукции AeroCool на основе более чем 20 лет опыта в сфере инноваций и разработок. Для получения более подробной информации вы можете посетить сайт компании www.apnx.com/ru.Подтверждением высокого качества продуктов производства APNX является получение трёх престижных наград iF Design Awards. На эти награды претендовали более чем 10000 заявок, но победителям в итоге стала APNX. Награды относятся к категориям Игр/Виртуальной/Дополненной реальности и получены за компьютерный корпус, процессорный кулер и корпусные вентиляторы.Всемирно признанные награды iF Design Awards даются за высокие достижения в сфере дизайна компьютерных компонентов. Речь идёт не только о привлекательном внешнем виде, но и о практичности, функциональности и инновационности продуктов. Для столь молодого бренда признание высокого качества системного блока C1, процессорного кулера AP1-V и корпусных вентиляторов FP2 является демонстрацией серьёзности намерений при разработке будущих компонентов.По словам генерального директора APNX Тони Лина, получение подобных наград всего через несколько месяцев после появления бренда на рынке является большой честью и подтверждает компетентность сотрудников компании с многолетним опытом работы в этой сфере деятельности. Перед APNX была поставлена задача объединить эстетику и производительность, чего в итоге и удалось добиться.APNX C1 представляет собой премиальный компьютерный корпус средних размеров с необычным цветом и структурой. Процессорный кулер AP1-V предлагает баланс дизайна и эффективности, а корпусные вентиляторы FP2 находятся внутри изящной круглой рамы с обратимыми лопастями.