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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Бренд Ulefone покажет новейшие флагманские смартфоны на мероприятии «СВЯЗЬ 2024»
Выставка «СВЯЗЬ 2024» пройдёт в Москве 23-26 апреля

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Ежегодно в Москве проводится международная выставка информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) СВЯЗЬ. На мероприятии SVIAZ Expo участники демонстрируют богатый выбор товаров и сервисов в сегменте коммуникаций, информационных технологий, услуг связи и сопутствующих им сферах. Здесь ведутся обсуждения, проходят деловые встречи и анализ последних тенденций и инноваций в сфере телекоммуникаций.



Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд Ulefone также примет участие в мероприятии SVIAZ 2024. Выставка состоится с 23 по 26 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Здесь соберутся ведущие производители, любители и энтузиасты технологий, желающие изучить последние достижения в сегменте информационных коммуникаций.

Участие Ulefone в выставке будет важной вехой в жизни данного бренда, демонстрируя его желание выпускать надёжные, современные и инновационные коммуникационные продукты для пользователей в разных отраслях и сферах деятельности. Делая ставку на связь для всех сценариев применения, Ulefone собирается показать последнюю линейку флагманских защищённых смартфонов и планшетов. Они должны продемонстрировать надёжную работу в самом суровом окружении.

Посетители смогут лично познакомиться с последними предложениями Ulefone. В их число входят следующие: Armor 27 Pro+. Защищённый смартфон с поддержкой стандарта связи 5G и рейтингами IP68/IP69K/MIL-STD-810H. Он обладает тепловизором FLIR, процессором MediaTek Dimensity 6300 5G, инфракрасной камерой ночного видения 64 Мп FLIR. Аппарат поднимает планку возможностей защищённых мобильных устройств в плане фотографии и скорости работы.



Armor 25 Pro+. Тонкое, лёгкое и изящное устройство с уровнем защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H имеет одновременно стиль и прочность. Здесь установлен экран размером 6,78 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. Используется процессор MediaTek Dimensity 6300 5G, есть тепловизор infiRay с профессиональным уровнем изображения, система Android 14 и универсальные камеры с основной 50 Мп. Этот аппарат способен справляться со своей работой в любом окружении.



Armor 26 Ultra. Созданное для работы в экстремальных условиях устройство с уровнями защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Здесь имеется двухрежимное двухполосное радио, а также динамик громкостью 108 дБ. Ёмкость батареи составляет внушительное значение 15600 мАч, мощность зарядки 120 Вт. Используется процессор MediaTek Dimensity 8020 5G, который отвечает за высокий уровень производительности этого защищённого аппарата.



Armor Pad 3 Pro. Устройство для поклонников активного отдыха и работников в различных сферах деятельности показывает, какими должны быть по-настоящему защищённые планшеты. Здесь доступен рейтинг MIL-STD-810H, демонстрирующий степень надёжности данного продукта. Планшет обладает экраном размером 10,36 дюйма с разрешением 2K, аккумулятором 33280 мАч, поддержкой 4G LTE, разъёмом HDMI, внешним динамиком с подставкой с двумя светодиодными индикаторами. Это надёжное устройство для профессиональной деятельности, учёбы и развлечений.



Посетите стенд Ulefone №23E40 в рамках выставки SVIAZ 2024 и ознакомьтесь с будущим мобильных устройств и телекоммуникационных инноваций, способных оказать влияние на работу и повседневную жизнь.

Помимо самых современных смартфонов линейки Note, таких как аппарат Note 18 Ultra, будут продемонстрированы новые аксессуары. Для получения дополнительной информации и встречи с представителями бренда Ulefone на выставке «СВЯЗЬ 2024» посетите стенд компании.

Посетить официальный сайт Ulefone

Посетить страницу Ulefone ВКонтакте

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Red Flag
17:00
т.е ты с детсада себе подруг набираешь?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Скиталец
16:59
Не, у меня много подруг. Я им даю на моем топовом ПК поиграть, они мне — секс. Всё честно.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Китя
16:59
Утоли жажду не обламывайся :-))
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
16:59
ну т.е ты там больше обучением занимался...Сколько еще лекций осталось? Я как ты заметил уже староват, и начальную подготовку некогда преподавать, поэтому даже не завидую
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Пашка Сапронюк
16:59
Автор данной статьи просто очередной сине зелёный фанатик. Покупая продукцию АМД ты получаешь только плюсы. А от хорошо зарекомендовавших себя нвидия и Интел давно нет ничего путного, а лишь завышенны...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
owzod
16:57
Ах) в точку, автору зачет. Просто люди не понимают что маркетологи красных им в уши надули и они поймав волну начинают своих гусей гонять. А что придумала амд в плане технологий за последние 10 лет?) ...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
16:57
в следующий раз она же приедет? и будет опять девственницей...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Eisbrecher
16:56
Картинка, где 4090 проигрывает на 30% своему предшественнику в лице 3090 - это, конечно, мощно :D. Неужели вам такое постить не стремно?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Скиталец
16:56
Дед, я понимаю, что ты евнух в свои 40+, но, в конце концов, завидовать нехорошо.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Ашот Карабас
16:54
девственница сзади или спереди?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
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