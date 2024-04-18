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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Электрическая зубная щетка Soocas D3 Pro устранит бактерии в полости рта при помощи бокса стерилизации
Soocas D3 Pro способна чистить зубы с четырьмя насадками и в четырёх режимах

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Проблемы со здоровьем полости рта в 90% случаев связаны с содержащимися на зубной щётке бактериями. Одно из исследований утверждает, что таких бактерий на каждой щётке может быть свыше 2 млн. Среди них Helicobacter pylori может стать причиной желудочно-кишечных расстройств, Micrococcus garciniae приводит к инфекциям, Streptococcus mutans может привести к кровоизлиянию в мозг, а Candida albicans вызывает воспаление в горле.



Если пользоваться полностью автоматическим боксом стерилизации с воздушной сушкой, за 35 минут такой сушки удаляется остаточная влага, что останавливает рост бактерий. После этого на протяжении 5 минут длится ультрафиолетовая стерилизация. Уровень стерилизации в результате этого процесса составляет 99,9%.



Эту процедуру способна предложить электрическая зубная щётка Soocas D3 Pro со стерилизатором. Также у неё есть четыре насадки и четыре режима работы. Настенный стерилизатор даёт возможность сливать воду с головки на ручку зубной щётки во избежание возникновения плесени и грибка. Это поднимает гигиену на новый уровень и продлевает продолжительность службы зубной щётки.



Бокс стерилизации с применением сухого воздуха за 40 минут устраняет остатки воды с головки щётки. Естественным путём она сохла бы на протяжении примерно 160 минут, чего хватает для роста бактерий.

Благодаря технологии стерилизации UVC, если сравнивать с традиционным ультрафиолетовым излучением, происходит более быстрое разрушение структуры ДНК разных микроорганизмов. Лишая их способности к размножению, достигается уровень стерилизации 99,99%.



Зубная щётка D3 Pro обладает оптимальным расстоянием облучения в 7 мм, что было подтверждено командой разработчиков компании Soocas. Это позволяет покрывать всю головку щётки и обеспечивает наилучшую бактерицидную мощность ультрафиолетовой лампы под любым углом.

Зубные щётки обычно хранятся в туалете, где в воздухе есть немалое количество бактерий. Они попадают в том числе на зубную щётку, затем перемещаясь в полость рта. Именно поэтому возможность стерилизации зубной щётки Soocas D3 Pro играет такую важную роль.



Другим большим достоинством этой щётки является технология Load Force Enhancement. Это означает, что когда головка щётки прижимается к зубам, она сохраняет высокую мощность и позволяет качественно устранять зубной налет и остатки пищи. Наконец, сильной стороной этой модели можно назвать продолжительность работы в 180 дней без подзарядки.

Soocas D3 Pro относится к зубным щёткам с мягкой щетиной, что позволит избежать повреждений и кровоточивости дёсен. Чтобы выработать у пользователей привычку правильно чистить зубы, здесь есть таймер завершения чистки и таймер смены области чистки. Он подскажет, когда пора начать чистить зубы на другом участке, чтобы всем зубам уделялось равное внимание.



Также могут оказаться полезными такие технологии, как датчик давления на зубы, индикатор износа насадки и индикатор уровня заряда.



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