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В 2015 году была основана компания SOOCAS, занимающаяся производством разнообразных товаров для личной гигиены. Её слоган звучит как «Чисто, умно, элегантно». В течение нескольких лет компания предложила ряд линеек продуктов, в том числе электрические зубные щётки, ирригаторы, бритвы и фены. Выпускаются также зубная паста, жидкости для полоскания рта и эфирное масло для волос.
Исповедуя подход «Ещё один шаг в уходе за собой», SOOCAS старается предвидеть потребности клиентов и задействовать передовые технологии, а также тщательно разрабатывает дизайн. Это помогает выпускать привлекательные и одновременно эффективные продукты. Компания старается удовлетворить потребность людей в простом и приятном уходе за собой.
Популярность электрических зубных щёток продолжает увеличиваться. Многие в наши дни отдают им предпочтение вместо традиционных ручных зубных щёток. Зная об этом, SOOCAS представила новую электрическую зубную щётку под названием Aura.
Отличительной чертой данной модели является ёмкость литий-ионного аккумулятора в ней. Значение в 2000 мАч позволяет щётке работать на протяжении года без необходимости заряжать её.
При разработке этой щётки были проведены тщательные исследования для подбора оптимальной формы, длины и веса ручки. Нахождение подобного баланса позволяет передавать всю мощность на головку щётки, чтобы добиться эффективной чистки зубов при экономии расхода энергии в 30%.
Инновационная запатентованная технология дизайна, форма, материалы, вес и объём головки щётки призваны наиболее эффективно передавать усилие от насадки к щетине. Система управления аккумулятором в реальном времени контролирует напряжение, ток и температуру. Наблюдая за процессом зарядки и разрядки, эта система даёт возможность безопасно пользоваться щёткой круглый год.
На большинстве других зубных щёток применяются звуковые движки, у которых наблюдается линейное затухание мощности под давлением. Щётка хорошо вибрирует на холостом ходу, но когда она прижимается к зубам, движение почти прекращается. Это показывает, что движок недостаточно мощный для обеспечения качественной чистки зубов.
Технология увеличения мощности Soocas PT1 обеспечивает высокую выходную мощность даже в тот момент, когда головка щётки прижимается к зубам. В результате щётка постоянно остаётся чистой.
Исследования показали, что зубная щётка Aura способна в 15 раз более эффективно удалять налёт в труднодоступных местах по сравнению с ручными зубными щётками. В результате вы сможете эффективно поддерживать зубы и дёсны в здоровом состоянии.
Головка и нити зубной щётки Soocas Aura обладают регулируемым точным ходом, с большим размахом по центру зоны чистки и стабильным размахом вокруг десневой области.
Имеется датчик давления, который фиксирует силу нажатия при чистке зубов. Высокочастотная вибрация движка необходима для дробления жидкости и пены от зубной пасты, что приводит к образованию мелких микропузырьков. Высокочастотные вибрации поднимают поток воды и доставляют эти микропузырьки в щели между зубами, линии дёсен и другие места, где необходима глубокая очистка.
По обеим сторонам головки щётки располагается зона защиты дёсен. Здесь находятся круглые и мягкие щетинки диаметром 6 мкм, предназначением которых является аккуратная чистка линии дёсен без лишнего давления.
Спереди и сзади насадки находятся зоны глубокой очистки. Это означает наличие треугольных нитей PEDX толщиной 6 мкм, призванных удалять бактерии.
Вокруг насадки щётки располагается биоразлагаемой термоплавкий слой, предотвращающий прикосновение к зубам в процессе чистки. Это повышает удобство использования щётки.
Щетинки разработаны с применением технологии выцветания, что означает постепенную смену цвета. Это показывает, когда пришла пора менять насадку. В результате вы сможете постоянно пользоваться щёткой высочайшего качества для получения лучших результатов в плане гигиены.
Вместе с инновационным бесщёточным двигателем с магнитной левитацией нить может колебаться с одной частотой по всей длине. Это делает очистку более полноценной.
Доступно пять режимов очистки: Нежный, Защита десен, Очищение, Осветление, Полировка. Громкость при работе щётки составляет всего 55 дБ, поэтому вы не будете ощущать дискомфорт при чистке зубов.
Чип памяти в насадке запоминает последний использовавшийся режим. В следующий раз он будет включен автоматически.
В комплект поставки входит элегантный дорожный футляр для хранения зубной щётки и насадки. Этот футляр легко помещается в дорожную сумку и доступен в разных цветовых вариантах.
Когда уровень заряда достигает 10%, пользователь получает уведомление об этом. При таком уровне заряда щётка может работать на протяжении месяца. На полную зарядку уходит 6 часов.
Чтобы выработать регулярность чистки зубов, используется двухминутный таймер. Считается, что такой длительности чистки хватает для эффективного удаления зубного налёта и бактерий. Каждые 30 секунд выдаётся напоминание о необходимости смены зоны чистки. Таким образом, на очистку четырёх зон полости рта уходят две минуты, что обеспечивает максимальную эффективность.
Ещё есть трёхсекундная программа постепенного наращивания интенсивности. Она помогает избежать разбрызгивания пены от зубной пасты, защищает дёсны от кровоточивости по причине повышенной вибрации. На задней стороне щётки есть противоскользящая полоса, которая позволяет надёжно удерживать её.
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