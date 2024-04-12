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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос Roborock S7 Max Ultra предлагается с внушительной скидкой
Робот-пылесос «Всё в одном» от Roborock продаётся с док-станцией по сниженной цене

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Наступает день Aliexpress Super Brand Day, и робот-пылесос Roborock S7 Max Ultra вида «Всё в одном» доступен для приобретения как никогда дёшево. Если купить его сейчас, экономия может составить 48652 руб при цене в 69041 руб. Это продвинутое устройство для уборки дома уже популярно среди потребителей за счёт своей функциональности.



В число характеристик данного пылесоса входит мощность всасывания 5500 Па, технология ультразвуковой вибрации VibraRise для обеспечения тщательной уборки, универсальная базовая станция с сочетанием возможностей пылесоса, подметания и мытья полов с сушкой. Всё это делает уборку вашей квартиры простой как никогда прежде. Выгодное предложение будет доступно между 15 и 19 апреля.

Roborock S7 Max Ultra умеет отлично справляться с уборкой полов. За счёт мощного всасывания, прорезиненных роликовых щёток и технологии уборки с ультразвуковой вибрацией VibraRise устраняются пыль, волосы и даже устойчивые пятна на полах и коврах, а также распутывается ворс. При каждой уборке тряпка очищается, чтобы не приходилось делать это вручную. В результате полы моются каждый раз чистой тряпкой.

Применяя продвинутую технологию лазерной навигации LiDAR и технологию обхождения препятствий Reactive Tech, пылесос способен добраться до каждого уголка помещения и не застревать при этом. Когда обнаруживается ковёр, влажная тряпка поднимается, а мощность всасывания усиливается, чтобы ковёр был чище и при этом не намок.

В комплекте с Roborock S7 Max Ultra идёт универсальная базовая станция с самостоятельной очисткой. После завершения уборки пылесборник автоматически опустошается и отходы хранятся в мешке для пыли объёмом 2,5 л, очищать который придётся нечасто. Грязная тряпка и резервуар для воды автоматически чистятся и сушатся тёплым воздухом, чтобы не появлялось неприятных запахов и плесени.

Простое для понимания приложение Roborock S7 Max Ultra позволяет ограничивать зоны уборки, создавать расписание и управлять пылесосом дистанционно. Также им можно управлять при помощи голосовых команд.

Модель робота-пылесоса Roborock S7 Max Ultra «Всё в одном» обычно стоит 117693 руб, но вы можете стать её обладателем за 69041 руб.

Купить Roborock S7 Max Ultra


Код на скидку: 479FTV

Дата проведения акции: 15-19 апреля
#roborock
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