Робот-пылесос «Всё в одном» от Roborock продаётся с док-станцией по сниженной цене

Наступает день Aliexpress Super Brand Day, и робот-пылесос Roborock S7 Max Ultra вида «Всё в одном» доступен для приобретения как никогда дёшево. Если купить его сейчас, экономия может составить 48652 руб при цене в 69041 руб. Это продвинутое устройство для уборки дома уже популярно среди потребителей за счёт своей функциональности.В число характеристик данного пылесоса входит мощность всасывания 5500 Па, технология ультразвуковой вибрации VibraRise для обеспечения тщательной уборки, универсальная базовая станция с сочетанием возможностей пылесоса, подметания и мытья полов с сушкой. Всё это делает уборку вашей квартиры простой как никогда прежде. Выгодное предложение будет доступно между 15 и 19 апреля.Roborock S7 Max Ultra умеет отлично справляться с уборкой полов. За счёт мощного всасывания, прорезиненных роликовых щёток и технологии уборки с ультразвуковой вибрацией VibraRise устраняются пыль, волосы и даже устойчивые пятна на полах и коврах, а также распутывается ворс. При каждой уборке тряпка очищается, чтобы не приходилось делать это вручную. В результате полы моются каждый раз чистой тряпкой.Применяя продвинутую технологию лазерной навигации LiDAR и технологию обхождения препятствий Reactive Tech, пылесос способен добраться до каждого уголка помещения и не застревать при этом. Когда обнаруживается ковёр, влажная тряпка поднимается, а мощность всасывания усиливается, чтобы ковёр был чище и при этом не намок.В комплекте с Roborock S7 Max Ultra идёт универсальная базовая станция с самостоятельной очисткой. После завершения уборки пылесборник автоматически опустошается и отходы хранятся в мешке для пыли объёмом 2,5 л, очищать который придётся нечасто. Грязная тряпка и резервуар для воды автоматически чистятся и сушатся тёплым воздухом, чтобы не появлялось неприятных запахов и плесени.Простое для понимания приложение Roborock S7 Max Ultra позволяет ограничивать зоны уборки, создавать расписание и управлять пылесосом дистанционно. Также им можно управлять при помощи голосовых команд.Модель робота-пылесоса Roborock S7 Max Ultra «Всё в одном» обычно стоит 117693 руб, но вы можете стать её обладателем за 69041 руб.Код на скидку:Дата проведения акции: