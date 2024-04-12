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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Полная защита полости рта одним устройством: электрическая зубная щётка с революционным дизайном SOOCAS Neos 2 в 1
SOOCAS Neos обладает ирригатором и отбеливает зубы

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Известная своими продуктами в сфере гигиены компания SOOCAS предлагает стать обладателем звуковой электрической зубной щётки 2 в 1 под названием SOOCAS Neos. Это единственная из существующих на рынке зубных щёток, которая способна в одиночку обеспечить полный уход за полостью рта. Она не только очищает поверхность полости рта, но также дотягивается до щелей между зубами и линий дёсен.



С этой щёткой вы получите 40-кратное удаление зубного налёта по сравнению со стандартными щётками, 10-кратное улучшение очистки межзубных промежутков и вдвое лучший уровень отбеливания по сравнению с ручными зубными щётками. Также она будет защищать ваши дёсны, чему способствует мягкая щетина щётки.



Подобная эффективность очистки достигается за счёт скорости работы 30000 движений в минуту. Движения щётки могут быть как вибрирующими, так и пульсирующими. У резервуара для воды есть два отверстия со съёмными крышками на них. Эти крышки можно снимать и очищать, вода доливается через верхнее отверстие.



Имеется два режима работы. В режиме глубокой очистки сначала вы чистите зубы на протяжении 75 секунд, а затем одновременно используется щётка и зубная нить на протяжении 30-50 секунд. В режиме быстрой очистки сразу начинается использование щётки и зубной нити на протяжении 30-50 секунд.



На выбор также предлагаются три варианта интенсивности работы щётки: нежный, стандартный и сильный. Продолжительность работы достигает 30 дней. Щётка обладает стандартом защиты от воды IPX8, поддерживает беспроводную зарядку и имеет в комплекте поставки чехол для хранения и сменную насадку. Доступны индикаторы уровня заряда и уровня износа.



Поскольку лечить зубы дорого и занимает много времени, проще будет тщательно ухаживать за ними. В этом вам поможет зубная щётка SOOCAS Neos.

Купить SOOCAS Neos

Приобрести зубную щётку SOOCAS Neos можно по сниженной цене в рамках проходящей в настоящее время акции.

Код на скидку в размере 1000 руб: TPSRS7423100
#soocas
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