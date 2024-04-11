Бренд Ulefone представляет новое мобильное устройство повышенной прочности

Компания Ulefone представляет очередной флагманский смартфон, модель Armor 23 Ultra. Его обладатели получат передовую производительность и инновационную функциональность — двустороннюю спутниковую связь, что является откровением для рынка защищённых аппаратов. Помимо продвинутой связи, смартфон получил зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Это позволяет заряжать его эффективно и быстро. В подтверждение этого Ulefone выпустила видео, где показывается процес зарядки.Armor 23 Ultra демонстрирует стремление Ulefone постоянно расширять границы возможного. Благодаря внушительному аккумулятору ёмкостью 5280 мАч вы получите аппарат с продолжительной работой без ущерба для скорости. Подобный крупный аккумулятор позволяет долго обходиться без розетки, оставаться на связи и работать на протяжении всего дня.Проводная зарядка Flash мощностью 120 Вт является отличительной чертой Armor 23 Ultra. В современных мобильных устройствах быстрая зарядка становится привычной, но Ulefone предлагает то, что можно найти мало в каком другом смартфоне. От нуля до 100% этот аппарат заряжается примерно за полчаса. Такой превосходный результат достигается благодаря сочетанию передовых технологий создания аккумуляторов и высоковольтной зарядки 7,74 В. Наряду со скоростью зарядки вы получите безопасность и эффективность.В опубликованном Ulefone видео возможность зарядки Armor 23 Ultra показана во всей красе. Здесь демонстрируется, как от нуля до 30% аппарат заряжается всего за 10 минут, до 61% за 20 минут и до 93% за 30 минут. В итоге на полную зарядку ушло 34 минуты, это передовой результат среди современных смартфонов.На этом перечень инноваций устройства не заканчивается. Armor 23 Ultra поддерживает ещё и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что позволяет полностью зарядить смартфон за 130 минут. Подобная универсальность означает, что вы сможете выбирать метод зарядки своего аппарата, который наиболее удобен для вас в данный момент.Armor 23 Ultra характеризуется не только мощью и скоростью, но также надёжностью и адаптивностью. Наличие рейтингов IP68/IP69K и сертификата MIL-STD-810H означает, что устройство способно работать в самом суровом окружении. При этом аппарат тонкий, лёгкий и прочный, что лучшим образом подходит для любителей активного образа жизни. При всём этом качество исполнения находится на премиальном уровне, что уже привычно для Ulefone.Внутри смартфона вы найдёте процессор MediaTek Dimensity 8020 5G, который отвечает за работоспособность устройства. Помогают ему оперативная память типа LPDDR4X в количестве до 24 ГБ и хранилище UFS3.1 вместимостью до 512 ГБ. Такие характеристики позволяют аппарату без проблем решить любую поставленную перед ним задачу.Фотографические возможности и съёмка видео также не забыты. Основная камера обладает разрешением 50 Мп и внушительным сенсором размером 1/1,31 дюйма. Имеется телеобъектив с зумом 3,2х и продвинутая система обработки изображений для получения качественных снимков. Камера ночного видения с разрешением 64 Мп позволяет получать фотографии высочайшей чёткости даже в темноте. Передняя камера обладает разрешением 50 Мп и поднимает планку селфи на новый уровень.Более подробно ознакомиться с Armor 23 Ultra вы можете