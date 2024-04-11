Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон Ulefone Armor 23 Ultra приносит зарядку мощностью 120 Вт
Бренд Ulefone представляет новое мобильное устройство повышенной прочности

реклама




Компания Ulefone представляет очередной флагманский смартфон, модель Armor 23 Ultra. Его обладатели получат передовую производительность и инновационную функциональность — двустороннюю спутниковую связь, что является откровением для рынка защищённых аппаратов. Помимо продвинутой связи, смартфон получил зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Это позволяет заряжать его эффективно и быстро. В подтверждение этого Ulefone выпустила видео, где показывается процес зарядки.



Мощность 120 Вт позволяет полностью зарядить смартфон за полчаса

Armor 23 Ultra демонстрирует стремление Ulefone постоянно расширять границы возможного. Благодаря внушительному аккумулятору ёмкостью 5280 мАч вы получите аппарат с продолжительной работой без ущерба для скорости. Подобный крупный аккумулятор позволяет долго обходиться без розетки, оставаться на связи и работать на протяжении всего дня.



Проводная зарядка Flash мощностью 120 Вт является отличительной чертой Armor 23 Ultra. В современных мобильных устройствах быстрая зарядка становится привычной, но Ulefone предлагает то, что можно найти мало в каком другом смартфоне. От нуля до 100% этот аппарат заряжается примерно за полчаса. Такой превосходный результат достигается благодаря сочетанию передовых технологий создания аккумуляторов и высоковольтной зарядки 7,74 В. Наряду со скоростью зарядки вы получите безопасность и эффективность.



В опубликованном Ulefone видео возможность зарядки Armor 23 Ultra показана во всей красе. Здесь демонстрируется, как от нуля до 30% аппарат заряжается всего за 10 минут, до 61% за 20 минут и до 93% за 30 минут. В итоге на полную зарядку ушло 34 минуты, это передовой результат среди современных смартфонов.



Продвинутая беспроводная зарядка 50 Вт

На этом перечень инноваций устройства не заканчивается. Armor 23 Ultra поддерживает ещё и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что позволяет полностью зарядить смартфон за 130 минут. Подобная универсальность означает, что вы сможете выбирать метод зарядки своего аппарата, который наиболее удобен для вас в данный момент.



Ключевые характеристики Armor 23 Ultra

Armor 23 Ultra характеризуется не только мощью и скоростью, но также надёжностью и адаптивностью. Наличие рейтингов IP68/IP69K и сертификата MIL-STD-810H означает, что устройство способно работать в самом суровом окружении. При этом аппарат тонкий, лёгкий и прочный, что лучшим образом подходит для любителей активного образа жизни. При всём этом качество исполнения находится на премиальном уровне, что уже привычно для Ulefone.



Внутри смартфона вы найдёте процессор MediaTek Dimensity 8020 5G, который отвечает за работоспособность устройства. Помогают ему оперативная память типа LPDDR4X в количестве до 24 ГБ и хранилище UFS3.1 вместимостью до 512 ГБ. Такие характеристики позволяют аппарату без проблем решить любую поставленную перед ним задачу.



Фотографические возможности и съёмка видео также не забыты. Основная камера обладает разрешением 50 Мп и внушительным сенсором размером 1/1,31 дюйма. Имеется телеобъектив с зумом 3,2х и продвинутая система обработки изображений для получения качественных снимков. Камера ночного видения с разрешением 64 Мп позволяет получать фотографии высочайшей чёткости даже в темноте. Передняя камера обладает разрешением 50 Мп и поднимает планку селфи на новый уровень.



Более подробно ознакомиться с Armor 23 Ultra вы можете на его странице на сайте производителя
#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Защищённый смартфон Ulefone Power Armor 16S с супергромким динамиком предлагается со скидкой до $129,99
Ulefone Armor 23 Ultra со спутниковой связью поступит в продажу 8 января за $359,99
Как производится смартфон Ulefone Note 17 Pro: экскурсия по фабрике
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
10
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
135
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
56
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
224
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
8
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
Мультивселенная может быть намного, намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить
5
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
14

Сейчас обсуждают

mover
09:24
Например WhatsApp теперь не установить без Microsoft Store
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Игорь Винник
09:23
Устанавливать LTSC для того что бы потом установить магазин приложений? Хм...
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
swr5
09:22
я пользовался прогой и советами с этого канала: https://www.youtube.com/@PCbezproblem/videos ,но можно использовать готовые сборки, к примеру от SanLex (найти их можно на nnmclub.to).
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
mover
09:21
При попытке зайти на ПК в сети с расшаренными папками получаю ошибку: "Ошибка расширенного типа". Кто-то решил проблему?
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Чаtо - Боt
09:17
У автора сего высера типичный либероидный бред. Явно жёлудя хочет этот хрюн.
Электромобили слишком тяжелы для улиц и многоуровневых парковок
Red Red
09:11
вот нафига ты это написал Шешенбек только обрадовался что все нищеброды а он ТОП, а тут одни топы после него зашли.... Шеша больше петухов продавай ты уже не успешный....
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Чаtо - Боt
09:10
>в Украине... в дупе... А так-то сей опус - всего лишь вукряинськие хотелки в стиле "Трамп прийде - порядок наведе!" Некроина должна прекратить своё никчемное существование на землях Малороссии и Нов...
Возвращение Трампа может положить конец конфликтам на Ближнем Востоке и в Украине
Владимир Шмидт
09:07
👍
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
Владимир Шмидт
09:07
😂
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
Чаtо - Боt
09:05
Зеля просто словит очередную отсосамбу по итогам своих влажных кокаиновых мрiй.
Зеленский впервые допустил участие России в мирном урегулировании конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем