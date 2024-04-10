Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Фен-стайлер Soocas Nova Pro упростит уход за волосами
Фен-стайлер Soocas Nova Pro позволит легко и недорого позаботиться о своих волосах

реклама


Основанная в 2015 году китайская компания Soocas Technology известна своими товарами для поддержания здоровья и ухода за собой. В первую очередь это электрические зубные щётки, но имеются также и другие продукты. Одним из таких продуктов является фен-стайлер Soocas Nova Pro.



Поделитесь своими идеями относительно стильных причёсок благодаря обновлённым насадкам Soocas Nova Pro. В частности, вы сможете использовать насадку для завивки волос Self-Wrapping и насадку Fluffy Nozzle.



На выбор предлагаются четыре магнитные насадки, которые позволят создать причёски разных стилей в течение пяти минут. С ними вы сможете лучше контролировать воздушный поток и укладывать волосы без необходимости сильно нагревать воздух. При желании вы сможете сделать ваши волосы прямыми или вьющимися без лишних усилий.

Цилиндрическая насадка обеспечивает автоматическую завивку посредством всасывания тёплого воздуха. Вы получите естественный объём волнистых волос без сильного нагрева. Диффузор обеспечивает естественное высыхание волос и равномерно распределяет воздух вокруг них, чтобы уменьшить пушистость. Объёмная насадка позволяет избежать прямого воздействия нагретого воздуха на кожу головы во избежание ожогов. Наконец, концентратор позволяет легко сделать волосы гладкими и добавлять им объём.

В основе этого фена лежит высокоскоростной бесщёточный двигатель. Производитель оптимизировал мощность воздушного потока, вне зависимости от его температуры. Благодаря этому ваши волосы станут сухими за 3-5 минут.



В процессе работы фена температура измеряется 100 раз в секунду, а автоматическая защита быстро отключает питание во избежание перегрева.



Посредством нейтрализации заряда и сохранения влаги 200 млн отрицательно заряженных ионов воздействуют на поверхность волос, делая кутикулы более гладкими. Ваши волосы смогут стать более прямыми и блестящими.



Если вы являетесь обладателем длинных и густых волос, даже с ними фен Nova Pro способен справиться без труда. После него ваши волосы будут выглядеть блестящими и гладкими.



Если же у вас вьющиеся волосы, для начала можно увеличить их объём при помощи спрея и наращивать каждый локон посредством диффузора. Он имитирует процесс естественной сушки, подчёркивая изгибы волос.



У этого фена мощностью 1600 Вт имеются четыре насадки и круглые щипцы для завивки волос. Доступна насадка для выпрямления волос и режим холодного обдува. Можно выбирать среди двух скоростей воздушного потока и четырёх температурных режимов. Поддерживается высокоскоростная сушка и укладка волос, а насадки закрепляются на фене магнитами. Также имеется самозакручивающаяся стайлинг-насадка для завивки. Фен работает достаточно тихо при максимальной громкости 58 дБ.



Производитель даёт гарантию на Nova Pro сроком на 1 год. В настоящее время вы можете стать обладателем этого фена по цене в 19999 руб с кэшбэком 1000 руб.

Купить Soocas Nova Pro в магазине М.Видео

#soocas
+
Написать комментарий (0)
Любителям портативных электрических зубных щёток предлагается модель SOOCAS D3 со скидкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не буду покупать себе RTX 5090
98
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
33
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
4
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
160
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
6
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16
Что такое полупроводники: из чего они сделаны, как работают и где применяются
1

Сейчас обсуждают

УдалЁн
18:20
Vega это ГПУ. Зен3 это архитектура ядра. Что ты несёшь? Понятно из поста только одно. Производительность встроенной графики в ЦПУ от АМД будет плохой, до 2027 года как минимум.
AMD может использовать архитектуру RDNA 3+ для интегрированной графики как минимум до 2027 года
УдалЁн
18:15
Опять эти наркоманы со своей ИнфинитиФабрик.
Intel заявила, что совокупная производительность процессоров Lunar Lake в ИИ превысит 100 TOPS
Ivan Mikhailov
18:15
И тут тоже мимо Российская Федерация утверждает, что применение вооружённых сил против Украины обоснованно якобы по статье 51 действующего устава ООН, что позволяет членам ООН использовать вооружённу...
Шеф Пентагона порекомендовал Украине прекратить попытки нанесения ударов по российским НПЗ
Фартовый
18:15
Видеокарты делает только Шешенбек.
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Легенда
18:11
2 млн руб. 16 летнее ведро почти полмиллиона. До санкций примерно тысяч 80 стоила
Электромобильный проект Zetta в Тольятти закрыт после многолетних испытаний
komatoz2000
18:11
изумительный стёб :)
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
unhurtable
18:10
Для тебя и дерьмо годнота если от панов, да?
CNN: Вашингтон хочет запретить использование программных продуктов "Лаборатории Касперского"
Мамбет Иванов
18:10
У шеши две жены - правая и левая
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
unhurtable
18:09
Наркот явно не в курсе что в 90е НЕ имея производства некроина умудрилась стать 3им поставщиком вооружения, зато теперь везде бегает с протянутой рукой, при том что только 3 ВО УССР были ведущими по к...
Роскомнадзор планирует использовать ИИ для блокировки сайтов с запрещённой информацией
OgoGoLog
18:09
Право на самооборону не действует на агрессоров в лице Украины.
Шеф Пентагона порекомендовал Украине прекратить попытки нанесения ударов по российским НПЗ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем