Фен-стайлер Soocas Nova Pro позволит легко и недорого позаботиться о своих волосах

Основанная в 2015 году китайская компания Soocas Technology известна своими товарами для поддержания здоровья и ухода за собой. В первую очередь это электрические зубные щётки, но имеются также и другие продукты. Одним из таких продуктов является фен-стайлер Soocas Nova Pro.Поделитесь своими идеями относительно стильных причёсок благодаря обновлённым насадкам Soocas Nova Pro. В частности, вы сможете использовать насадку для завивки волос Self-Wrapping и насадку Fluffy Nozzle.На выбор предлагаются четыре магнитные насадки, которые позволят создать причёски разных стилей в течение пяти минут. С ними вы сможете лучше контролировать воздушный поток и укладывать волосы без необходимости сильно нагревать воздух. При желании вы сможете сделать ваши волосы прямыми или вьющимися без лишних усилий.Цилиндрическая насадка обеспечивает автоматическую завивку посредством всасывания тёплого воздуха. Вы получите естественный объём волнистых волос без сильного нагрева. Диффузор обеспечивает естественное высыхание волос и равномерно распределяет воздух вокруг них, чтобы уменьшить пушистость. Объёмная насадка позволяет избежать прямого воздействия нагретого воздуха на кожу головы во избежание ожогов. Наконец, концентратор позволяет легко сделать волосы гладкими и добавлять им объём.В основе этого фена лежит высокоскоростной бесщёточный двигатель. Производитель оптимизировал мощность воздушного потока, вне зависимости от его температуры. Благодаря этому ваши волосы станут сухими за 3-5 минут.В процессе работы фена температура измеряется 100 раз в секунду, а автоматическая защита быстро отключает питание во избежание перегрева.Посредством нейтрализации заряда и сохранения влаги 200 млн отрицательно заряженных ионов воздействуют на поверхность волос, делая кутикулы более гладкими. Ваши волосы смогут стать более прямыми и блестящими.Если вы являетесь обладателем длинных и густых волос, даже с ними фен Nova Pro способен справиться без труда. После него ваши волосы будут выглядеть блестящими и гладкими.Если же у вас вьющиеся волосы, для начала можно увеличить их объём при помощи спрея и наращивать каждый локон посредством диффузора. Он имитирует процесс естественной сушки, подчёркивая изгибы волос.У этого фена мощностью 1600 Вт имеются четыре насадки и круглые щипцы для завивки волос. Доступна насадка для выпрямления волос и режим холодного обдува. Можно выбирать среди двух скоростей воздушного потока и четырёх температурных режимов. Поддерживается высокоскоростная сушка и укладка волос, а насадки закрепляются на фене магнитами. Также имеется самозакручивающаяся стайлинг-насадка для завивки. Фен работает достаточно тихо при максимальной громкости 58 дБ.Производитель даёт гарантию на Nova Pro сроком на 1 год. В настоящее время вы можете стать обладателем этого фена по цене в 19999 руб с кэшбэком 1000 руб.