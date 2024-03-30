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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Дочерний бренд Cubot Hafury представляет смартфон для женщин Hafury V1
15 апреля вы сможете подарить вашей любимой инновационный смартфон Hafury V1

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Дочерний бренд компании Cubot под названием Hafury известен разработкой нацеленных на женскую аудиторию смартфонов. На этот раз он анонсировал глобальную премьеру инновационной модели Hafury V1, которая состоится 15 апреля. Выступая за расширение прав и возможностей женщин и повышение качества их жизни, Hafury позиционирует модель V1 как символ признательности и любви под слоганом «С большой любовью для вас».



Сердцем философии Hafury является тщательное наблюдение жизни современной женщины, наполненной делами, которые могут идти в ущерб красоте. Ради достижения успеха постоянно приходится идти на компромиссы. Hafury старается возродить стремление к женской красоте не простым смартфоном, а ценным подарком, способным сохранить каждый момент в жизни женщины.

«Мы смотрим на Hafury как на освежающую струю женской жизни, способную вернуть страсть к красоте и любви», — говорит генеральный директор компании Hafury Цзяньхуа Лю. «Мы предлагаем не просто смартфоны; это компаньоны, способные подчеркнуть уникальную красоту и элегантность каждой женщины».



Упаковка модели Hafury V1 отображает это стремление подчеркнуть женскую красоту. Она создана как красивая подарочная упаковка. Женщина, которая получит этот подарок, почувствует особое внимание к себе. Все продукты Hafury создаются с учётом современных модных трендов, принося женщинам ощущение изысканности и стиля.

Hafury V1 предлагает баланс практичности и эстетики, стараясь удовлетворить все потребности современной женщины. Интеллектуальные функции и детали дизайна тщательно проработаны, чтобы максимально повысить качество повседневной жизни, не забывая об изысканности и элегантности.



«Ценности Hafury затрагивают не только релиз продуктов; мы ставим перед собой задачу стать спутниками жизни, по возможности продвигая изысканный и страстный образ жизни женщины», — добавляет Цзяньхуа Лю. «По нашему мнению, каждый день стоит ценить, а каждая женщина заслуживает ощущения уникальной красоты в своей жизни».

Международный дебют Hafury V1 назначен на 15 апреля, когда устройство будет доступно для приобретения в магазине AliExpress. В этот день вниманию покупателей будут предложены скидки и акции. Дополнительная информация и последние новости доступны на официальном сайте Hafury.

Присоединяйтесь к розыгрышу Hafury



В честь международной премьеры модели Hafury V1 компания приглашает вас стать участником розыгрыша. Пятеро участников станут обладателями Hafury V1 бесплатно. Поучаствовав в розыгрыше, вы получите шанс оценить лучший среди созданных специально для женщин смартфон. Узнайте подробности об участии в розыгрыше на сайте Hafury и в социальных сетях производителя.

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