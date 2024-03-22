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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Самый тонкий защищённый смартфон Cubot KingKong AX поступает в продажу 15 апреля
Cubot KingKong AX раздвигает границы возможностей защищённых мобильных устройств

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Введение

В эпоху стремительного развития технологий в целом и мобильных технологий в частности бренд Cubot представляет свой последний продукт — защищённый смартфон Cubot KingKong AX. Это не просто ещё один среди тысяч представленных на рынке мобильных устройств. Это мощный защищённый аппарат, способный без проблем справиться с любыми поставленными перед ним задачами.



Высочайшая производительность

Cubot KingKong AX способен выдавать беспрецедентный уровень производительности и работать крайне стабильно. За это отвечает самый современный процессор и передовые технологии. С их помощью у вас будет возможность без проблем играть, транслировать видео, вести многозадачную работу. Приобретя Cubot KingKong AX, вы получите новый уровень эффективности.



Крепкий, но тонкий

Помимо самых современных спецификаций, Cubot KingKong AX является крепким защищённым смартфоном, способным пережить самое суровое окружение. За счёт максимальной защиты от влаги, пыли и ударов, аппарат крайне надёжен, где бы он ни был. В любых сложных условиях Cubot KingKong AX будет вашим верным компаньоном в пути. Это не мешает устройству быть чрезвычайно тонким, превосходя в этом плане другие защищённые аппараты. Вы получите не только крепкое, но и изящное устройство.



Глобальный релиз и раздача смартфонов

Отметьте в своём календаре 15 апреля. На этот день запланирован международный дебют Cubot KingKong AX. Прямо сейчас вы можете стать участником розыгрыша и получить шанс выиграть один из пяти аппаратов Cubot KingKong AX. Если вам повезёт, вы станете одним из первых обладателей наиболее продвинутого среди защищённых смартфонов.

Заключение

Готовьтесь узнать, насколько качественными могут быть защищённые смартфоны, познакомившись с моделью Cubot KingKong AX. Следите за анонсом 15 апреля и откройте для себя новые горизонты технологий. Cubot KingKong AX покажет вам, на что способны современные мобильные устройства.

Принять участие в розыгрыше

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Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
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Robertas Balt
15:25
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Вадим Кудрявцев
15:18
Я старался :)
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Чато -- Бот
15:16
Отлично, увколл. Твоя гадкая выходка может быть смело оценена как 10 штук в панамку Мошэ-Трусикеру.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Eisbrecher
15:16
А это я просто в интернетах сижу...
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Вадим Кудрявцев
15:13
Гм .похоже кранты Мойше.может то что я отправил админам жалобы на сообщения с указанием Дискредитация ВС РФ и тем что скрины отосланы в госслужбы,может и другие жаловались -но мойше сообщения исчезли ...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Андрей Марченко
15:06
Надо и в танках подобное чтото предпринимать.
Успешное IPO Reddit указывает на хорошие возможности для технологических IPO
Чато -- Бот
15:04
Ну что, увколлы, в честь тяпницы напихаем в панамку Мошэ-Трусикеру кака бычно штук 30-40 собачьих пыпысек, чтоб ему с друзявками этой гарной хаванины аж до понедельника хватило.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Zystax
15:03
Чудило, у тебя в каждом посте про гомосятину, ты на радугу что-ли долго смотрел или ты не из России? У нас это теперь запрещено, читай 6.21 КоАП РФ, иди мой рот с мылом, коли галоперидол и вперед - ра...
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OgoGoLog
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