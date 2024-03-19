Ulefone Power Armor 16S впервые можно будет приобрести в рамках распродажи

Дробовик: 160 дБ.

Реактивный двигатель во время взлёта: 140 дБ.

Сирена или рок-концерт: 110 дБ.

Мотоцикл: 100 дБ.

Электроинструменты: 90 дБ.

Интенсивное движение: 80-90 дБ.

Известный производитель мобильных устройств, компания Ulefone, готовится начать продажи новой модели Ulefone Power Armor 16S. Это передовой защищённый аппарат, который в момент начала продаж будет доступен по сниженной до $129,99 цене вместо его обычной стоимости в $249,98 в магазине AliExpress. Скидка будет действовать до 27 марта, давая возможность по очень доступной цене стать обладателем премиальных функциональных возможностей и высокого уровня надёжности защищённого смартфона Power Armor 16S.Power Armor 16S отличается своей продвинутой звуковой системой, которую можно назвать революционной. Размер динамика превосходит конкурирующие предложения этой ценовой категории. Его диаметр достигает 36 мм, звуковая полость 11,5 CC, благодаря чему уровень громкости может составлять 122 дБ при номинальной мощности 3,5 Вт. Полночастотный ударный динамик способен не только на высокую громкость, но и на качественный звук HiFi. Вы сможете без проблем услышать звонок своего телефона даже в самом шумном окружении.Чтобы понять, что из себя представляет громкость 122 дБ, ниже приведены следующие примеры:Громкость Power Armor 16S способна превзойти даже шум дороги, поэтому вы не пропустите важный телефонный звонок в любом месте. Вам не потребуется внешний динамик, чтобы слышать то, что вам нужно. Принимаете ли вы участие в шумном собрании или находитесь на природе, динамик смартфона доставит вам каждый звук громко и чётко. Он защищён от влаги и падений, поэтому сможет работать даже в самых суровых условиях.Power Armor 16S создан на основе модели предыдущего поколения Power Armor 16 Pro, предлагая заметный прирост производительности. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, что обеспечивает плавную многозадачную работу и возможность запускать требовательные приложения. Объёма хранилища в 128 ГБ хватает для установки нужных программ и хранения файлов. При желании можно расширить хранилище картой памяти microSD объёмом до 2 ТБ.Благодаря этому вы сможете сохранять многочисленные фотографии, видео и данные других типов. Основная камера на сенсоре Samsung с разрешением 50 Мп задаёт новую планку мобильной фотографии, позволяя получить шикарные снимки.Power Armor 16S обладает экраном размером 5,93 дюйма и работает на 8-ядерном процессоре Unisoc T616. Это означает плавность взаимодействия с устройством в разных задачах, включая игры. Установлена система Android 13, которая обеспечивает чистый и персонализированный интерфейс без лишних предустановленных приложений.Не упустите возможность стать обладателем инновационного защищённого смартфона Ulefone Power Armor 16S по скромной цене всего в $129,99. Это эксклюзивное предложение будет действовать только до 27 марта в магазине AliExpress. Закажите устройство сейчас и вы не пожалеете.