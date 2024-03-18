Аудиопродукты компании Tronsmart можно приобрести по сниженным ценам

Перед распродажей Tronsmart 328 в магазине AliExpress любителей качественного звука со всего мира ожидает линейка звуковых устройств высокого качества, способных удовлетворить самые взыскательные вкусы. С 18 по 27 марта они будут доступны по сниженным ценам в рамках распродажи, позволяя стать обладателем современной продвинутой аудиотехники по доступным каждому ценам.В рамках весенней распродажи на AliExpress желающие могут стать обладателями наушников Tronsmart Sounfii R4, которые предлагают максимально чёткий и чистый звук. Система шумоподавления на основе двух микрофонов даст возможность общаться без лишних шумов и прочих помех. Наушники обладают привлекательным дизайном, предлагая стиль и удобство за счёт эргономичной посадки. Поддержка стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.3 обеспечит надёжное подключение к устройствам и повышенную производительность. Рейтинг защиты от воды IPX4 пригодится тем, кто собирается пользоваться наушниками не только дома. Они обеспечат 26 часов воспроизведения через динамик размером 12 мм с композитной диафрагмой, выдающей захватывающий и насыщенный звук. Во время поездок или при выполнении физических упражнений Sounfii R4 будут надёжно обеспечивать вас звуком. На AliExpress наушники станут вашими по ценениже обычной в рамках Весенней распродажи.Если вы любите весело проводить время в компании друзей, выбирайте Tronsmart Halo 200. Колонка с трёхполосной звуковой системой обладает мощностью 120 Вт, так что слышно её очень хорошо. Можно выполнять синхронизацию среди более чем 100 колонок, получив всеобъемлющее звучание. Имеются персонализированные режимы подсветки, которые можно настроить посредством приложения. К числу дополнительных функциональных возможностей относятся стереопара и входы для подключения микрофонов и гитары, которые могут сделать вечеринку ещё более увлекательной. В рамках распродажи 328 колонка Tronsmart Halo 200 предлагается с внушительной скидкой.Если от колонки вам нужна долговечность и производительность, выбирайте Tronsmart Bang SE. Двойные полнодиапазонные динамики этой модели обеспечивают живой и яркий звук. Имеется защита от воды класса IPX6, поэтому можно смело использовать колонку на открытом воздухе. Благодаря портативности и удобству данная модель может составить вам компанию в путешествиях, работая на протяжении 24 часов. Поддерживается подключение двух колонок Bang SE, благодаря чему можно будет получить усиленный стереозвук. Во время распродажи 328 на AliExpress эта универсальная колонка предлагается со значительной скидкой.Любители музыки смогут прочувствовать всё её великолепие благодаря портативной колонке Tronsmart T7. Комплексная звуковая система содержит в своём составе два твитера и вуфер, при помощи которых вы получите насыщенный окружающий вас звук. В приложении Tronsmart этот звук можно настраивать по своему усмотрению, выбирая среди разных режимов эквалайзера. На выбор предлагаются четыре режима светодиодной подсветки, которые призваны усовершенствовать визуальную атмосферу вокруг. Имеется рейтинг защиты от воды IPX7, благодаря чему T7 можно использовать возле бассейна и в других местах на открытом воздухе. Tronsmart T7 можно считать лучшей колонкой в своей ценовой категории, а в период распродаж цена является ещё более привлекательной.Увлекательно провести время на природе и создать неповторимую атмосферу поможет колонка Tronsmart Bang. Поддержка технологии TuneConn™ позволит синхронизировать звук между более чем 100 такими колонками, чтобы получить захватывающую и широкую звуковую сцену. Гармоничное звучание сочетается с яркостью подсветки, которая меняется в зависимости от ритма и настраивается посредством приложения Tronsmart. Имеется защита от воды класса IPX6. Продолжительность работы колонки достигает 15 часов, чему не помешают дождь и другие природные явления. Это предложение будет вашим по сниженной цене во время распродажи 328 в магазине AliExpress.Небольшой размер портативной колонки Tronsmart T7 Lite не мешает ей выдавать мощный звук. За это отвечает технология улучшенных басов и динамичная подсветка. Вы получите не только привлекательный звук, но и привлекательный внешний вид. Защита от воды класса IPX7 позволяет этой колонке не бояться брызг. Работать она способна на протяжении 24 часов. Звуковой ландшафт настраивается в приложении Tronsmart индивидуально под каждого пользователя. В рамках распродажи на AliExpress T7 Lite станет вашей с солидной скидкой.С головой погрузиться в музыку вы сможете вместе с колонкой Tronsmart Bang Max. Её мощная трёхполосная звуковая система содержит в своём составе двойные твитеры, среднечастотные и низкочастотные динамики, в результате чего мощность звука достигает 130 Вт. Вы получите богатое и детализированное звучание с насыщенными басами, мелодичными средними и чистыми высокими частотами, которые распределяются по широкой звуковой сцене и увеличивают чёткость звука. Доступно подключение более чем 100 колонок Bang Max благодаря применению технологий True Wireless Stereo и TuneConn. Это позволит вам создать синхронизированное музыкальное и световое шоу. Стандарт защиты от влаги IPX6 убережёт колонку от брызг, дождя и пролитой на неё воды. Длительность работы составляет 24 часа. Настройки производятся в приложении Tronsmart. Здесь доступны режимы эквалайзера, подсветка и управление TuneConn. В рамках распродажи 328 скидка на эту модель достигает 32%.Распродажа компании Tronsmart в магазине AliExpress представляет собой идеальную возможность получить самый качественный звук и передовые технологии. Все продукты этого производителя являются по-настоящему уникальными и мощными, способными отправить вас в путешествие по волнам неповторимого звука. 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