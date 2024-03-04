Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Умный кошачий лоток Amicura оборудован датчиком безопасности
С кошачьим лотком Amicura ваш питомец всегда будет невредим

реклама


Если вы относитесь к числу владельцев кошек у себя дома, современные технологии способны значительно облегчить уход за ними. В частности, на этом рынке известным именем является компания Amicura. Среди прочих предложений у неё имеется умный кошачий лоток с возможностью автоматической очистки наполнителя по расписанию или после использования кошкой. В противном случае вам пришлось бы много раз в день чистить лоток самостоятельно.



Лоток Amicura AmiCura cura1 содержит на своей двери датчик безопасности, чтобы кошку случайно не прищемило. Продажи этого умного устройства стартовали 26 февраля в магазине Amicura на OZON. Его стоимость в обычное время составляет 50000 руб, но в момент начала продаж можно приобрести устройство всего за 28000 руб.



Когда стартует очистка наполнителя, дверца плотно закрывается, чтобы кошка не могла войти внутрь и получить повреждения. Если же кошка уже находится внутри лотка, инфракрасный датчик фиксирует это, устройство перестаёт работать и дверца открывается. Это обеспечивает безопасность вашего четвероногого спутника, которую не могут дать традиционные автоматические кошачьи лотки. Ещё на дверце имеется светодиодное кольцо для показа неисправностей в работе. Это позволяет вовремя устранить неполадки, что также повышает безопасность кошек.



Не забыл производитель про антиприлипающее покрытие и ультрафиолетовую стерилизацию и дезодорацию для борьбы с неприятными запахами. Покрытие обеспечивает отсутствие прилипания фекалий к поверхности лотка, что не даёт запаху задерживается. Ультрафиолет борется с бактериями и микроорганизмами, которые также могли бы стать причиной неприятных запахов.

AmiCura cura1 обладает необычным механическим манипулятором, который убирает фекалии словно рукой. Он способен точно распознать зоны очистки и навести порядок в кошачьем лотке. Фекалии максимально тщательно отделяются от чистого наполнителя, чего нельзя сказать о более традиционных вращающихся кошачьих лотках. Это позволяет уменьшить расход наполнителя.



AmiCura cura1 отличается высокой степенью безопасности ваших питомцев, обширной функциональностью в плане борьбы с запахами и высоким качеством очистки. Всё это вносит вклад в здоровье вашей кошки, чистоту и удобство. Напомним, что сниженная до 28000 руб стоимость действует на протяжении ограниченного времени.

Купить AmiCura cura1 на OZON

#amicura
+
Написать комментарий (0)
Бренд Amicura позволяет выбрать среди пяти умных устройств для домашних животных
Amicura предлагает пять умных устройств для кормления и гигиены домашних животных
AmiCura начинает продажи нового умного кошачьего туалета с безопасным сенсорным люком
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
29
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
25
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
+
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
15
Британский эксперт заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
2
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
15

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
15:19
Сам ты извращенец дырявый. При чём тут мода...
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
Chihonya
15:18
Прежде всего автору нужно посоветовать найти работу, а не писать свои говностатейки , которые не несут ничего кроме холивара....
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
A_K_
15:11
Собрали? А теперь тесты в играх, пожалуйста, этого компьютера.
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Fess 11fess11
15:02
У меня 6 дисков, 2 жёстких на 2 Тб и 4 Тб и 4 ssd : 2 sata, pcie3 и pcie4 m2... Когда брал жёсткий на 4 Тб, думал хватит. Но забил его очень быстро... Возможно пора брать и на 10 Тб) Во времена измени...
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
Вадим Кудрявцев
15:01
Тут все уг
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Apsheronsky tchai
15:01
Ждём подборку "Что амудятлу подарить дружку-ГЕЙмеру".
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Александр
14:55
Хронология винды для меня (упрощённая): Win 3.11 - нормальный запил, удобней доса. Win 95 - Можно запустить несколько окошек, и даже работает. Win 98 - Тот же 95 но слегка постабильней. Win Me - Более...
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Sergey Goncharenko
14:48
Украина восемь лет бомбила Донбасс но ничего не разбомбила, пришла Россия и теперь показывает как надо было бомбить Донбасс
Huawei укрепляет позиции на рынке ИИ-чипов несмотря на санкции США
Куп Банторбёргер
14:35
Ахпхаххах, не рекомендую использовать этот дистрибьютив, особенно покупать ключ для активации других "фич", лучше попробуйте ту же Мяту с Cinnamon, экспириенс намного лучше будет х) Вообще те, кто с ...
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
Марта Соколова
14:35
1). Меня тоже удивило это решение. Но несильно:) Китай изо всех сил цепляется за старый миропорядок. Ведь там он расцвёл и вознёсся. В плохое, как с нами, они пока верить особо не хотят. 2). Из статьи...
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем