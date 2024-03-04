С кошачьим лотком Amicura ваш питомец всегда будет невредим

Если вы относитесь к числу владельцев кошек у себя дома, современные технологии способны значительно облегчить уход за ними. В частности, на этом рынке известным именем является компания Amicura. Среди прочих предложений у неё имеется умный кошачий лоток с возможностью автоматической очистки наполнителя по расписанию или после использования кошкой. В противном случае вам пришлось бы много раз в день чистить лоток самостоятельно.Лоток Amicura AmiCura cura1 содержит на своей двери датчик безопасности, чтобы кошку случайно не прищемило. Продажи этого умного устройства стартовали 26 февраля в магазине Amicura на OZON. Его стоимость в обычное время составляет 50000 руб, но в момент начала продаж можно приобрести устройство всего за 28000 руб.Когда стартует очистка наполнителя, дверца плотно закрывается, чтобы кошка не могла войти внутрь и получить повреждения. Если же кошка уже находится внутри лотка, инфракрасный датчик фиксирует это, устройство перестаёт работать и дверца открывается. Это обеспечивает безопасность вашего четвероногого спутника, которую не могут дать традиционные автоматические кошачьи лотки. Ещё на дверце имеется светодиодное кольцо для показа неисправностей в работе. Это позволяет вовремя устранить неполадки, что также повышает безопасность кошек.Не забыл производитель про антиприлипающее покрытие и ультрафиолетовую стерилизацию и дезодорацию для борьбы с неприятными запахами. Покрытие обеспечивает отсутствие прилипания фекалий к поверхности лотка, что не даёт запаху задерживается. Ультрафиолет борется с бактериями и микроорганизмами, которые также могли бы стать причиной неприятных запахов.AmiCura cura1 обладает необычным механическим манипулятором, который убирает фекалии словно рукой. Он способен точно распознать зоны очистки и навести порядок в кошачьем лотке. Фекалии максимально тщательно отделяются от чистого наполнителя, чего нельзя сказать о более традиционных вращающихся кошачьих лотках. Это позволяет уменьшить расход наполнителя.AmiCura cura1 отличается высокой степенью безопасности ваших питомцев, обширной функциональностью в плане борьбы с запахами и высоким качеством очистки. Всё это вносит вклад в здоровье вашей кошки, чистоту и удобство. Напомним, что сниженная до 28000 руб стоимость действует на протяжении ограниченного времени.