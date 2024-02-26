Продукты Amicura дадут возможность кормить и ухаживать за питомцами по-современному

Среди производителей устройств для обладателей домашних животных хорошей репутацией пользуется бренд Amicura. Продукты данного производителя способны порадовать их обладателей современными технологическими возможностями. При этом в процессе производства были учтены и требования экологии. Несколько интересных предложений Amicura описаны ниже и доступны в настоящее время по умеренным ценам.Владельцы кошек могут обратить внимание на автоматический туалет для них под названием Automatic Cat Litter Box. Здесь предлагается дистанционное управление через мобильное приложение и автоматическая очистка туалета. Имеется также пульт дистанционного управления. Программа фиксирует, как долго животное находится в туалете и сколько наполнителя в нём осталось. Чистить туалет вручную от вас не потребуется.Его размеры равны 600 х 600 х 580 мм, а вес 12 кг. Расход энергии в режиме ожидания составляет скромные 3 Вт.Приложение покажет привычки вашего питомца в плане посещения туалета. Это даст возможность выявить необычное поведение, источником которого могут быть нарушения здоровья.Для очистки фекалий внутри туалета используется механическая рука, благодаря чему они не прилипают к стенкам. Это избавляет от запахов и делает очистку лотка проще.Туалет оснащен инфракрасными датчиками, которые фиксируют вход и выход кошки из туалета. Во время очистки дверь туалета плотно закрыта, чтобы кошка не получила повреждений.Инфракрасное излучение отвечает за стерилизацию лотка после уборки фекалий, избавляя от патогенов. В результате у вас в доме не появятся бактерии, насекомые и инфекционные заболевания.Для входа и выхода из туалета кошкам достаточно нажать на педаль. Нажатие на педаль после выхода позволяет устранить мусор с кошачьих лап, чтобы он не оказался в квартире.При сбоях в работе устройства загорается красный светодиодный индикатор и раздаётся звуковой сигнал, привлекающий ваше внимание.Ещё одним устройством для облегчения кошачьей жизни является фонтан для питья. В него умещается 1,5 л воды, чтобы пополнять его пришлось нечасто. Вы сможете ненадолго уезжать из дома и не опасаться того, что вашего четвероного друга замучает жажда.Этот фонтан весит 550 г при размерах 182 x 129 х 124 мм. Он обладает тихим насосом громкостью не выше 20 дБ, а также может похвастаться низким энергопотреблением.Ещё здесь есть светодиодная подсветка и прозрачный резервуар для воды, что позволяет сразу увидеть её уровень. С подсветкой животное найдёт источник питья даже ночью.Чтобы вода была чистой, установлена четырёхступенчатая система с фильтрами на основе активированного угля и губок высокой плотности. Безопасные материалы лишены бисфенола А, придавая устройству долговечность и обеспечивая очистку.Вода может течь как из крана, так и фонтанировать. Ваш питомец сможет легко добраться до неё, что важно для предотвращения заболеваний почек и мочевыводящих путей.Поскольку фонтан компактный, его можно применять не только дома, но и во время поездок. Заряжается он через порт USB.Также предлагается фонтан с водой в форме яблока. Он достаточно компактный при размерах 205 х 205 х 183 мм. Внутри находятся сменные фильтры с хлопком, активированным углём и ионообменной смолой. В результате поддерживает высокий уровень чистоты воды.Этот фонтан максимально экономичный и тихий при уровне шума не более 40 дБ. Это обеспечивает тишину даже по ночам, чтобы не беспокоить проживающих в доме. Ёмкость фонтана равна 2,5 л, благодаря чему воду добавлять придётся нечасто. Такого объёма хватит для животных среднего и небольшого размера.Фонтан также оснащен светодиодной подсветкой, что даёт возможность легко увидеть уровень воды внутри и пользоваться устройством в темноте. Безопасные материалы делают фонтан долговечным и экологически чистым, сохраняя здоровье домашних животных. Воду можно включать в разных режимах, чтобы до неё было проще добираться.Решив проблему с питьём, можно подумать о питании домашних животных. Рассматриваемая миска может быть установлена в четырёх положениях, под разный рост животного. Из неё будет удобно кормить как небольших, так и крупных собак. Миска уменьшит нагрузку на их шею, позвоночник и суставы для предотвращения нарушения пищеварения.Чтобы устройство не скользило, оно оснащено специальными накладками. Это позволит жидкости не проливаться и сохранит квартиру в чистоте, заодно предотвратив проблемы со здоровьем у ваших животных.Миска съёмная и при желании вы сможете мыть её в посудомоечной машине. В её состав не входит бисфенол А.Собрать миску можно без инструментов, после чего устройство легко сложить, чтобы хранить или переносить с собой. В результате её можно брать с собой в поездки.Ещё одним устройством для питья животных является чаша размером 225 х 185 х 78 мм, объёмом 1 л и весом 600 г. Она защищена от сырости при помощи двойной конструкции и плавающего подноса. Отсутствие брызг на коже животных избавит их от лишних заболеваний.Плавающий лоток позволит пить не торопясь, чтобы не было расстройства желудка. Помимо жидкости, сюда же можно положить и пищу.На дне есть подушки из резины для обеспечения устойчивости, чтобы лоток не скользил. Его легко разобрать и почистить. За долговечность миски отвечают материалы ABS.