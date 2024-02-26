реклама
Среди производителей устройств для обладателей домашних животных хорошей репутацией пользуется бренд Amicura. Продукты данного производителя способны порадовать их обладателей современными технологическими возможностями. При этом в процессе производства были учтены и требования экологии. Несколько интересных предложений Amicura описаны ниже и доступны в настоящее время по умеренным ценам.
Умный лоток для животных Automatic Cat Litter Box
Владельцы кошек могут обратить внимание на автоматический туалет для них под названием Automatic Cat Litter Box. Здесь предлагается дистанционное управление через мобильное приложение и автоматическая очистка туалета. Имеется также пульт дистанционного управления. Программа фиксирует, как долго животное находится в туалете и сколько наполнителя в нём осталось. Чистить туалет вручную от вас не потребуется.
Его размеры равны 600 х 600 х 580 мм, а вес 12 кг. Расход энергии в режиме ожидания составляет скромные 3 Вт.
Приложение покажет привычки вашего питомца в плане посещения туалета. Это даст возможность выявить необычное поведение, источником которого могут быть нарушения здоровья.
Для очистки фекалий внутри туалета используется механическая рука, благодаря чему они не прилипают к стенкам. Это избавляет от запахов и делает очистку лотка проще.
Туалет оснащен инфракрасными датчиками, которые фиксируют вход и выход кошки из туалета. Во время очистки дверь туалета плотно закрыта, чтобы кошка не получила повреждений.
Инфракрасное излучение отвечает за стерилизацию лотка после уборки фекалий, избавляя от патогенов. В результате у вас в доме не появятся бактерии, насекомые и инфекционные заболевания.
Для входа и выхода из туалета кошкам достаточно нажать на педаль. Нажатие на педаль после выхода позволяет устранить мусор с кошачьих лап, чтобы он не оказался в квартире.
При сбоях в работе устройства загорается красный светодиодный индикатор и раздаётся звуковой сигнал, привлекающий ваше внимание.
Купить Automatic Cat Litter Box на OZONМини-фонтан для домашних животных Cat Water Fountain
Ещё одним устройством для облегчения кошачьей жизни является фонтан для питья. В него умещается 1,5 л воды, чтобы пополнять его пришлось нечасто. Вы сможете ненадолго уезжать из дома и не опасаться того, что вашего четвероного друга замучает жажда.
Этот фонтан весит 550 г при размерах 182 x 129 х 124 мм. Он обладает тихим насосом громкостью не выше 20 дБ, а также может похвастаться низким энергопотреблением.
Ещё здесь есть светодиодная подсветка и прозрачный резервуар для воды, что позволяет сразу увидеть её уровень. С подсветкой животное найдёт источник питья даже ночью.
Чтобы вода была чистой, установлена четырёхступенчатая система с фильтрами на основе активированного угля и губок высокой плотности. Безопасные материалы лишены бисфенола А, придавая устройству долговечность и обеспечивая очистку.
Вода может течь как из крана, так и фонтанировать. Ваш питомец сможет легко добраться до неё, что важно для предотвращения заболеваний почек и мочевыводящих путей.
Поскольку фонтан компактный, его можно применять не только дома, но и во время поездок. Заряжается он через порт USB.
Купить Cat Water Fountain на OZONПоилка для кошек Apple Cat Water Fountain
Также предлагается фонтан с водой в форме яблока. Он достаточно компактный при размерах 205 х 205 х 183 мм. Внутри находятся сменные фильтры с хлопком, активированным углём и ионообменной смолой. В результате поддерживает высокий уровень чистоты воды.
Этот фонтан максимально экономичный и тихий при уровне шума не более 40 дБ. Это обеспечивает тишину даже по ночам, чтобы не беспокоить проживающих в доме. Ёмкость фонтана равна 2,5 л, благодаря чему воду добавлять придётся нечасто. Такого объёма хватит для животных среднего и небольшого размера.
Фонтан также оснащен светодиодной подсветкой, что даёт возможность легко увидеть уровень воды внутри и пользоваться устройством в темноте. Безопасные материалы делают фонтан долговечным и экологически чистым, сохраняя здоровье домашних животных. Воду можно включать в разных режимах, чтобы до неё было проще добираться.
Купить Apple Cat Water Fountain на OZONМиска для животных Elevated Slow Feeder Dog Bowls 2 в 1
Решив проблему с питьём, можно подумать о питании домашних животных. Рассматриваемая миска может быть установлена в четырёх положениях, под разный рост животного. Из неё будет удобно кормить как небольших, так и крупных собак. Миска уменьшит нагрузку на их шею, позвоночник и суставы для предотвращения нарушения пищеварения.
Чтобы устройство не скользило, оно оснащено специальными накладками. Это позволит жидкости не проливаться и сохранит квартиру в чистоте, заодно предотвратив проблемы со здоровьем у ваших животных.
Миска съёмная и при желании вы сможете мыть её в посудомоечной машине. В её состав не входит бисфенол А.
Собрать миску можно без инструментов, после чего устройство легко сложить, чтобы хранить или переносить с собой. В результате её можно брать с собой в поездки.
Купить Elevated Slow Feeder Dog Bowls 2 в 1 на OZONЧаша для воды для домашних животных Dog Water Bowl
Ещё одним устройством для питья животных является чаша размером 225 х 185 х 78 мм, объёмом 1 л и весом 600 г. Она защищена от сырости при помощи двойной конструкции и плавающего подноса. Отсутствие брызг на коже животных избавит их от лишних заболеваний.
Плавающий лоток позволит пить не торопясь, чтобы не было расстройства желудка. Помимо жидкости, сюда же можно положить и пищу.
На дне есть подушки из резины для обеспечения устойчивости, чтобы лоток не скользил. Его легко разобрать и почистить. За долговечность миски отвечают материалы ABS.