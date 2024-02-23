Жизнь домашних животных станет ещё беззаботнее с очередным предложением AmiCura

Заботящаяся о благополучии домашних животных компания AmiCura выпускает самый безопасный в мире туалет для кошек AmiCura cura1 Smart Litter Box. Этот производитель всегда старался следовать принципам безопасности, чистоты и комфорта, чтобы четвероногие питомцы были здоровы и довольны жизнью. Очередное предложение данного бренда доступно в официальном магазине AmiCura OZON по первоначальной цене 50000 руб. В момент начала продаж туалет на протяжении семи дней предлагается со скидкой до 32000 руб.Основное внимание в AmiCura cura1 Smart Litter Box уделено безопасности. На люке имеется автоматическая сенсорная защитная дверь с применением запатентованной технологии. Физическая изоляция, инфракрасные сенсоры и светодиодная сигнализация в форме кольца призваны обеспечить кошкам всеобъемлющую защиту. Они не смогут застрять здесь во время уборки наполнителя, избежав тем самым получения травм. Решена проблема автоматических туалетных лотков низкого качества, из-за которых кошки могли получить травмы и даже погибнуть.Умный туалетный лоток AmiCura cura1 имеет механическую руку в форме настоящей руки человека для уборки. Механизм точно находит место для сбора фекалий. Антипригарное покрытие не даёт им прилипать к внутренним стенкам, что защищает от появления неприятного запаха и повышает эффективность уборки, поддерживает чистоту и гигиену лотка. Если сравнивать с вращающимися фильтрами, механическая рука производит сбор экскрементов точнее и лучше чистит наполнитель, избавляя устройство от отходов.Для решения проблемы запаха и распространения бактерий туалет после сбора фекалий производит ультрафиолетовую стерилизацию. Это устраняет запахи и уничтожает бактерии без применения дезодорантов и средств дезинфекции, что повышает безопасность и гигиеничность.Умный туалетный лоток AmiCura обладает самыми продвинутыми мерами защиты, поддержкой современных технологий и отличными характеристиками для обеспечения здоровья, чистоты и комфорта кошек. Не упустите свой шанс стать его обладателем по цене на треть ниже обычной.