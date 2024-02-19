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Молодой бренд Advanced Performance Nexus (APNX), занимающийся производством систем охлаждения и других компьютерных комплектующих, предлагает желающим стать обладателем процессорного кулера AP1-V. Его анонс состоялся ещё на прошлогодней выставке Computex. Отличительной чертой данного производителя являются комплектующие премиального уровня с минималистичным внешним видом. Новый кулер вписывается отлично в линейку продуктов APNX.
AP1-V представляет собой небольшой кулер для процессоров, работающий с одним вентилятором. Его можно без проблем разместить в большинстве компьютерных корпусов. Кулер обладает цельной алюминиевой рамкой, за счёт чего появляется ощущение стиля и элегантности. Подобное предложение будет выглядеть уместным в любом компьютере.
Достоинства AP1-V следующие:
- Изящная конструкция сделана из алюминиевого сплава высокого качества для обеспечения долговечности.
- Пять тепловых трубок отвечают за эффективное рассеивание тепла.
- Максимальная рассеиваемая мощность составляет 245 Вт.
- Кулер подходит для разных сокетов под процессоры Intel и AMD.
- Предлагается в чёрном и белом цветовых вариантах.
Продажи AP1-V уже стартовали во множестве обычных и интернет-магазинов.
Более подробно об основанной в 2023 году компании APNX и её продуктах можно узнать на сайте www.apnx.com.