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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Новый компьютерный бренд APNX предлагает российским покупателям кулер премиального уровня для процессоров
Представленный на прошлогодней выставке Computex процессорный кулер доступен для приобретения

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Молодой бренд Advanced Performance Nexus (APNX), занимающийся производством систем охлаждения и других компьютерных комплектующих, предлагает желающим стать обладателем процессорного кулера AP1-V. Его анонс состоялся ещё на прошлогодней выставке Computex. Отличительной чертой данного производителя являются комплектующие премиального уровня с минималистичным внешним видом. Новый кулер вписывается отлично в линейку продуктов APNX.



AP1-V представляет собой небольшой кулер для процессоров, работающий с одним вентилятором. Его можно без проблем разместить в большинстве компьютерных корпусов. Кулер обладает цельной алюминиевой рамкой, за счёт чего появляется ощущение стиля и элегантности. Подобное предложение будет выглядеть уместным в любом компьютере.



Достоинства AP1-V следующие:
  • Изящная конструкция сделана из алюминиевого сплава высокого качества для обеспечения долговечности.
  • Пять тепловых трубок отвечают за эффективное рассеивание тепла.
  • Максимальная рассеиваемая мощность составляет 245 Вт.
  • Кулер подходит для разных сокетов под процессоры Intel и AMD.
  • Предлагается в чёрном и белом цветовых вариантах.




Продажи AP1-V уже стартовали во множестве обычных и интернет-магазинов.



Более подробно об основанной в 2023 году компании APNX и её продуктах можно узнать на сайте www.apnx.com.
#aerocool #apnx
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Обзор и тестирование корпуса APNX C1
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Бахтиёр Кудратуллаев
16:31
у меня бесплатная розетка. и так 100% выхлоп. за 2 года , одна тишка тока сдохла ... и то мой касяк был.... щя полтора ляма есть. жду халвинг
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
АЕV
16:29
Мне наплевать как на Авдеевку так и на Крым но сам факт не работы супер современных пво вс РФ говорит сам за себя, так что не забывай платить налоги путину чтоб было на что и чем воевать
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
Сергей Курусканов
16:28
Это не танк - это посмешище. Сведение огромное, а снаряд летит вечность(5 секунд)))). Настолько все тупо в этом танке, ещё и прем. За что деньги платятся ???? ААА
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
Apsheronsky tchai
16:24
Рекомендую гидропонную ферму. С 15 кустов нормально намайнишь.
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Бахтиёр Кудратуллаев
16:22
решил с фермы одну тишку вытащить. 15 майнят щя
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Ками Ким :)
16:21
Надеюсь скоро попробую)
В Южной Корее создали «еду будущего» – рисовое мясо
Apsheronsky tchai
16:19
Если пару сисек майкопского принять, то очень даже норм.
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Бахтиёр Кудратуллаев
16:14
да норм вроде. а чё не так?
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
OgoGoLog
16:14
"А так с каждой купленной игры 2-3 тысячи переплата." Подожди, сейчас начнут затирать про перепродажу дисков, что по сути является тем же торрентом, где только последний платит за игру, а не первый.
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
OgoGoLog
16:11
КВ+М достаточно, раза в 2 дешевле геймпада. И ПК можно с алика начать собирать, раз консоль на ВБ/Озоне берём.
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
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