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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Amicura предлагает пять умных устройств для кормления и гигиены домашних животных
Современные технологии по умеренной цене упростят жизнь домашних животных и их хозяев

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Бренд Amicura является известным производителем устройств для облегчения жизни домашних животных и их хозяев. Его устройства содержат последние инновации из мира технологий и созданы с учётом экологических потребностей.

Умный лоток для животных Automatic Cat Litter Box

На этот раз компания Amicura предлагает приобрести пять устройств для домашних питомцев по сниженным ценам. Одним из продуктов является автоматический умный туалет для кошек Automatic Cat Litter Box. Вы сможете управлять данным устройством посредством мобильного приложения, получив среди прочих возможностей автоматическую очистку. Для этого здесь есть пульт дистанционного управления. Туалет отслеживает длительность использования и количество оставшегося наполнителя. У хозяина животного не возникнет необходимости вручную чистить туалет.



Размер этого устройства составляет 600 х 600 х 580 мм при весе 12 кг. В режиме ожидания оно потребляет всего 3 Вт энергии.

Приложение позволяет отслеживать и записывать привычки кошек в туалете. Также будет возможность выявлять отклонения, которые могут указывать на проблемы кошки со здоровьем.



Механическая рука применяется для очистки фекалий и не даёт им прилипать к внутренним стенкам. Это исключает появление неприятных запахов и упрощает очистку туалетного лотка.

Устройство обладает инфракрасными датчиками для распознавания входа и выхода кошки из туалета. Во время очистки дверца плотно закрыта, чтобы ваш питомец не получил повреждений.



Стерилизация лотка происходит посредством инфракрасного излучения после очистки фекалий. Это позволяет справиться с распространёнными патогенами. В результате предотвращается распространение бактерий, насекомых и инфекционных болезней, а также неприятных запахов.

Кошки смогут легко входить в туалет и выходить из него, нажав на педаль. После выхода нажатие на педаль приводит к фильтрации мусора на лапах кошки, чтобы в квартире были чистота и порядок.



Если в работе устройства возникают проблемы, об этом уведомляет красный светодиодный индикатор и звуковой сигнал. Это позволит быстро выявить и устранить неполадку.

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Мини-фонтан для домашних животных Cat Water Fountain

Другим предложением Amicura является фонтан с питьевой водой для кошек Cat Water Fountain. Ёмкость для воды вмещает 1,5 л, поэтому заправлять её придётся нечасто. Во время краткосрочных поездок ваше домашнее животное не будет испытывать жажды.



Размер фонтана составляет 182 x 129 х 124 мм, вес 550 г. Его вместимость равна 1,5 л. Используется очень тихий насос (не более 20 дБ) и низкое энергопотребление. Это позволит не беспокоить питомца и его хозяина.

Устройство обладает светодиодной подсветкой, а резервуар для воды является прозрачным, чтобы можно было видеть её уровень. Подсветка позволяет животному найти воду даже в темноте.



В устройстве применяется четырёхступенчатая система фильтрации на основе фильтров с активированным углём и губками высокой плотности. Это обеспечивает качественную очистку воды.

Используются безопасные материалы, которые не содержат бисфенол А, что обеспечивает устройству долговечность и простоту очистки.



Вода может поступать как из крана, так и в виде фонтана. Это позволяет животным проще добраться до неё, избавляя от болезней почек и мочевыводящих лучей.

Фонтан является компактным и может использоваться как дома, так и в дороге. Зарядка осуществляется посредством широко распространённого разъёма USB.

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Поилка для кошек Apple Cat Water Fountain

Ещё одним источником воды для кошек является фонтан в форме яблока размером 205 х 205 х 183 мм. Здесь применяются сменные фильтры со слоями премиального хлопка, активированный уголь и ионообменная смола. Всё это даёт возможность максимально качественно очистить воду, сохраняя вашего питомца здоровым.



Устройство является бесшумным и энергоэффективным. Уровень шума не превышает 40 дБ, что обеспечивает тишину работы даже в ночное время, позволяя не беспокоить окружающих. Вместимость ёмкости для воды равна 2,5 л, поэтому часто менять её не потребуется. Подобной ёмкости хватит для небольших и средних домашних животных.



Имеется светодиодная подсветка для отслеживания уровня воды и для использования фонтана в тёмное время суток. Устройство изготовлено из безопасных материалов и является долговечным и экологически чистым, не вредя здоровью. Разные режимы потока воды позволяют животным легко добираться до неё и вырабатывать привычку питья.

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Миска для животных Elevated Slow Feeder Dog Bowls 2 в 1

Ещё одним предложением для владельцев домашних животных является устройство для их кормления. Его можно фиксировать по высоте в четырёх положениях, изменяя на разных этапах жизни домашнего питомца. Такая миска подойдёт как для маленьких, так и для крупных собак. На протяжении всей их жизни данное устройство будет снижать нагрузку на шею, суставы и позвоночник животного, что позволит улучшить пищеварение.



Конструкция миски для медленного кормления из нержавеющей стали уменьшает риск того, что собака подавится. Также это поможет избежать расстройства желудка.

Устройство обладает противоскользящими накладками для устойчивости, чтобы жидкость не проливалась даже во время движения. Это сохранит чистоту вашего дома, а также предотвратит рвоту и вздутие живота у животного.



Миска является съёмной и её можно мыть в посудомоечной машине. Отсутствие бисфенола А обеспечивает долговечность.



Установить это устройство можно без инструментов, а затем складывать для переноски и хранения. Подобная компактность позволяет брать миску с собой в дорогу.

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Чаша для воды для домашних животных Dog Water Bowl

Чаша для воды размером 225 х 185 х 78 мм и весом 600 г с объёмом 1 л убережёт ваших питомцев от жажды и при этом сохранит ваши полы в чистоте. Двойная конструкция защищает от брызг, а плавающий поднос не даёт воде разбрызгиваться. Заодно у животных не будет вызванных сыростью кожных заболеваний.



Плавающий лоток отвечает за то, чтобы животные пили не торопясь, избавляя от связанных с чрезмерным питьём заболеваний вроде расстройства желудка и вздутия живота. Это же устройство может быть миской для еды.



Резиновые подушечки на дне обеспечивают устойчивость и не позволяют лотку скользить во время питья. Он легко разбирается и чистится, а высококачественные материалы ABS обеспечивают его долговечность.

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