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Новости Hardware Роман Семёнов
70mai анонсирует качественный бюджетный видеорегистратор A200
Автомобилисты получили дополнительный выбор в виде видеорегистратора 70mai A200

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Известный своей предназначающей для автомобилистов продукцией бренд 70mai анонсировал видеорегистратор 70mai A200, который в очередной раз демонстрирует нацеленность компании на инновации. Это бюджетное предложение с многочисленными функциональными возможностями. Среди них способность одновременно вести запись спереди и сзади, поддержка HDR, 60 кадров/с и некоторые другие. В честь анонса этого устройства в течение ограниченного времени его можно приобрести со скидкой. До конца февраля скидка будет составлять примерно 20%.



Полная защита с обеих сторон

A200 обладает камерами спереди и сзади, обеспечивая полное покрытие во время движения для обеспечения надёжных визуальных доказательств и защиты от несчастных случаев. Подобная конструкция делает A200 привлекательным выбором среди видеорегистраторов начальной категории.



Поддержка технологии MaiColor Vivid+ HDR

Видеорегистратор A200 приносит поддержку технологии MaiColor Vivid+ HDR для повышения качества изображения и оптимизации видимости ключевых деталей. Для этого применяются алгоритмы обработки изображения от производителя и технология автоматической экспозиции. Компенсация света лобового стекла приносит повышенную яркость и улучшения визуального восприятия изображения.



Плавность записи

Запись происходящего на дороге A200 ведёт на разрешении 1080p на скорости 60 кадров/с. Подобный уровень качества обеспечивает надёжные доказательства в случае каких-либо происшествий на дороге.



Непрерывный умный мониторинг парковки

Во время парковки встроенный в видеорегистратор датчик силы тяжести способен распознать столкновение и начать процесс записи. Водитель получает сигнал тревоги при повторном включении видеорегистратора. Для работы этого режима необходимо приобретать отдельный комплект 70mai UP02.

Защита от низкого напряжения и утечек заряда батареи

A200 питается от проводного комплекта UP02, защищая аккумуляторы и электрические системы автомобиля от повреждения низким напряжением. Когда напряжение аккумулятора ниже 11,8 В, питание автоматические выключается, обеспечивая защиту аккумулятора.



Удобство управления в приложении

Владельцы A200 получают возможность легко управлять настройками камеры, просматривать отснятые видео, снимать определённые моменты и загружать видео в приложении 70mai. Через него можно делиться интересными кадрами когда и где угодно.

Где купить 70mai A200

Видеорегистратор A200 в настоящее время может стать вашим по выгодной стоимости. Вы сможете стать обладателем расширенного автомобильного интеллекта и безопасности по цене на 20% ниже обычной в течение первого месяца начала продаж.

Выйдя на рынок в 2016 году, 70mai смогла продать 2 млн устройств для записи видео во время вождения. Целью разработчиков является безопасность и удобство на дороге и за её пределами, а также сохранение лидерства в сфере интеллектуальных инноваций. Видеорегистратор начального уровня A200 обеспечит автомобилистов дополнительной защитой и впечатлениями.

Чтобы получить более подробную информацию о продуктах 70mai, посетите официальный сайт этого производителя.
#видеорегистратор #70mai
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