Экосистема продуктов компании XPPen расширяется с появлением очередного планшета

Созданная в 2005 году компания XPPen является хорошо известным брендом, который разрабатывает устройства, контент и сервисы для цифрового рисования. Штаб-квартира компании располагается в китайском городе Шэньчжэнь. За рубежом у неё есть 6 филиалов и свыше 50 агентов, продукция которых охватывает более 130 стран и регионов. За счёт опыта в сфере цифрового рукописного ввода, который накапливался на протяжении более чем 10 лет, XPPen продвигает инновационные продукты и экосистему для вдохновения художников и энтузиастов нового поколения.22 января XPPen представляет Magic Drawing Pad. Это первый профессиональный, мобильный и автономный планшет подобного рода для любителей рисования. Устройство является своего рода подвижной волшебной студией. Оно способно обойти ограничения прежних похожих устройств, обеспечивая мобильное творчество и открывая новую категорию продуктов в сфере цифрового рисования.Входя в число ведущих производителей профессиональных инструментов для рисования и творчества, XPPen отслеживает рыночные тенденции и потребности потенциальных покупателей. По причине развития общественной эстетики и огромного роста спроса на мобильное творчество XPPen чувствует потребность в создании новой категории продуктов для рисования на ходу. Объединив профессиональную технологию творческого рисования и концепцию исследований и разработок технологий, производитель выпустил профессиональный портативный планшет для рисования. Он годится для разных приложений и сценариев применения, позволяя удовлетворить обширные творческие потребности.Новый планшет Magic Drawing Pad предназначен не просто для рисования. Можно сказать, что он призван совершить революцию в сегменте цифрового творчества. Сочетание стилуса X3 Pro Pencil и напоминающего бумагу дисплея X-Paper позволяет раскрывать творческий потенциал любителей цифрового искусства. Дизайн Magic Drawing Pad позволяет ему быть отличным инструментом для творческих личностей в цифровом мире.Используя инновационные технологии, XPPen разработала пассивный электромагнитный стилус X3 Pro Pencil для нового планшета. В состав планшета входит чип X3 Pro и поддерживается 16384 степеней нажатия. Это обеспечивает невиданную прежде точность и плавность ввода. На стилусе есть две кнопки, позволяющие включать ластик, что ускоряет работу с ним. Толщина наконечника стилуса составляет всего 1,65 мм. Это позволяет получить невероятную точность при создании рисунков и ощущение как от работы с бумагой и ручкой.Похожий на бумагу дисплей X-Paper получил широкоформатное соотношение сторон 3:2. Диагональ у него 12,2 дюйма, что обеспечивает большое пространство для рисования. При создании данного экрана применялась технология травления AG, целью которой является имитация трения и сопротивления бумаги. Художники смогут получить привычные ощущения, чтобы ничего не отвлекало их от творческого процесса. Поддерживается 109% цветового диапазона sRGB, что обеспечивает художников яркими и насыщенными цветами. Чтобы снизить нагрузку на глаза, дисплей обладает сертификатом TÜV Rheinland и десятью уровнями регулировки света. Это позволяет комфортно работать с устройством на протяжении долгого времени.Благодаря портативности Magic Drawing Pad избавлен от ограничений по месту работы. Где бы вас ни настигло вдохновение, планшет всегда может быть с вами. Его толщина составляет всего 6,9 мм, а вес 599 г, так что проблем носить его с собой быть не должно. На планшете предустановлено профессиональное программное обеспечение для рисования ibisPaint и MedibangPaint. Здесь нет кабелей и внешних устройств подключения, поэтому ничего не будет отвлекать вас от рисования.Объём хранилища устройства составляет 256 ГБ и можно увеличить это значение до 512 ГБ. Ёмкость батареи равна 8000 мАч, чего должно хватить надолго. Панель работает на платформе Android, что обеспечивает возможность простой установки разных приложений.XPPen продолжает разрабатывать инновационные продукты и предлагает инструменты с сочетанием профессиональных возможностей рисования, портативностью, лёгкостью и универсальностью. Очередное поколение устройств XPPen позволяет без труда рисовать каждый день и годится для разных сценариев применения. С их помощью можно вести заметки и делать наброски, в том числе на открытом воздухе. Стремясь непрерывно продвигать цифровое искусство, компания XPPen делает шаг в новую эпоху инструментов цифрового рисования.Планшет Magic Drawing Pad поступил в продажу 22 января за 499 фунтов., чтобы стать его обладателем и получить самые современные возможности в сфере цифрового искусства.