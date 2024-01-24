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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ноутбук Ninkear N16 Pro предлагает современные компоненты по умеренной стоимости
Ноутбук Ninkear N16 Pro получил хранилище до 4 ТБ и процессор Intel Core i7-13620H

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Желающим стать владельцем современного ноутбука стоит обратить внимание на модель Ninkear N16 Pro. Это мобильный компьютер на процессоре 13-го поколения Intel Core i7-13620H с частотой до 4,9 ГГц. Он обладает экраном IPS с разрешением до 2,5K, частотой до 165 Гц и поддерживает HDR. Устройство оснащено литий-ионной батареей ёмкостью 5500 мАч и работает под управлением операционной системы Windows 11. Длительность работы без зарядки способна составлять 8 часов. В режиме ожидания она увеличивается до двух суток.



В ноутбуке установлено 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4, а ёмкость твердотельного накопителя составляет 1 ТБ. Это позволяет хранить многочисленные крупные файлы и обеспечивает высокую скорость работы устройства. Также при желании можно установить дополнительный SSD типа M.2 вместимостью до 4 ТБ.



Производительности ноутбука с лихвой хватит для выполнения офисных задач, работы с трёхмерной графикой и популярных видеоигр. Высокая скорость доступа в сеть обеспечивается поддержкой стандарта связи Wi-Fi 6.



Чтобы работать без падения производительности на протяжении длительного времени, ноутбук обладает серьёзной системой охлаждения. В нём применяется тепловая трубка и радиатор из меди плюс два вентилятора. Корпус выполнен из металла и проходил тестирование на протяжении 386 дней с участие 46 профессиональных инженеров.



Несмотря на диагональ экрана 16 дюймов, корпус здесь компактный, как у 14-дюймовых ноутбуков. Его толщина составляет 12 мм при весе 1,8 кг.



Для набора текста вам пригодится полноразмерная клавиатура с подсветкой. Также здесь имеется сканер отпечатков пальцев для защиты данных, который срабатывает за половину секунды. Для подключения доступны разъём для наушников, два порта USB 2.0, RJ-45, HDMI, пара USB 3.0 и USB-C.



Покупатели этого ноутбука получат бесплатную доставку, обслуживание на территории России и гарантию сроком 1 год. Станьте обладателем ноутбука Ninkear N16 PRO по цене 72200 руб, пока они остаются в продаже.

Купить Ninkear N16 PRO

#ninkear
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