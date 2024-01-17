Blackview BL9000 предлагает до 24 ГБ оперативной памяти и сверхбыструю зарядку 120 Вт

Сети 5G продолжают распространяться по миру, поэтому растёт спрос на смартфоны с их поддержкой. Также спрос растёт на качественные селфи-камеры. Лидирующая на рынке защищённых смартфонов компания Blackview имеет более чем десятилетний опыт работы и теперь готовится представить модель Blackview BL9000 с двумя экранами и поддержкой стандарта 5G. Этот аппарат обладает инновационным вспомогательным экраном, 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 8020, объёмом оперативной памяти до 24 ГБ и хранилищем до 512 ГБ.Среди других его характеристик мощность зарядки 120 Вт, основная задняя камера 50 Мп с оптической стабилизацией для защиты от тряски во время съёмки, передняя камера 50 Мп, два динамика Harman Kardon со звуком Harman AudioEFX®, защитное стекло CORNING® GORILLA® GLASS 7 (Victus®) и максимальные рейтинги водонепроницаемости MIL-SPEC 810H и IP68+ IP69K. Всё это позволяет работать с устройством в самых сложных условиях.Благодаря круглому вспомогательному экрану с диагональю 1,3 дюйма с защитой стеклом CORNING® GORILLA® GLASS 7 (Victus®) BL9000 позволяет быстро узнавать время, управлять воспроизведением аудио, следить за показателями фитнеса и компаса. Также этот экран поддерживает селфи формата HD при съёмке на заднюю камеру Samsung® 50 Мп. Это увеличивает конфиденциальность и позволяет незаметно для посторонних просматривать уведомления и управлять телефонными вызовами.Смартфон обладает экраном размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K FHD+ и защитой стеклом CORNING® GORILLA® GLASS 7 (Victus®). Наличие частоты обновления 120 Гц делает изображение плавным и чётким. Сертификация TÜV SÜD за счёт сокращения количества синего света уменьшает нагрузку на глаза. Два динамика Harman Kardon Smart-PA с настройкой Harman AudioEFX® выдают качественный звук, с которым можно получать удовольствие от просмотра фильмов, прослушивания музыки и игровых эффектов.За скорость работы смартфона BL9000 отвечает 8-ядерный процессор Dimensity 8020. Его производительности хватает для быстрого взаимодействия с устройством в часто применяемых приложениях, при потоковой трансляции видео и в мобильных играх. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 835066 баллов. За счёт хранилища объёмом 512 ГБ и оперативной памяти до 24 ГБ BL9000 имеет достаточно места для хранения многочисленных файлов, фотографий и видео.Ёмкость батареи этого устройства равна 8800 мАч. Мощность в 120 Вт обеспечивает зарядку от 0 до 20% за 6 минут. Аппарат способен работать 576 часов в режиме ожидания.Высокое разрешение и реалистичные цвета даёт задняя камера с сенсором Samsung® ISOCELL GN5 50 Мп. Качество изображения повышает технология True-Chroma Image 2.0, а за чёткость снимков отвечает оптическая стабилизация изображения. Инновационная передняя камера формата HD 50 Мп также обеспечивает высокую чёткость изображения и точную цветопередачу. Спереди и сзади камера поддерживают съёмку видео 4K, сохраняя ваши воспоминания во всей красе.Для работы на открытом воздухе BL9000 отвечает требованиям сертификата военного уровня MIL-STD-810H. Также он способен пережить совпадение с высоты до 1,2 м. Имеется защита от воды и пыли уровня IP68 и IP69K, что также означает возможность работать в воде на глубине до полутора метров. Диапазон рабочих температур устройства составляет от -20°C до 60°C.BL9000 работает на программной оболочке DokeOS 4.0 поверх системы Android 13. Здесь предлагаются расширенные возможности обмена файлами посредством приложения EasyShare. Передача файлов происходит со скоростью 7,7 МБ/с без доступа к сеть. Программа Workspace способна организовать персональное и рабочее пространство, режим фокусировки предназначается для повышения концентрации.Международный релиз Blackview BL9000 состоится в магазине AliExpress с 17 по 19 января. Успейте в числе первых 500 покупателей стать обладателем смартфона по сниженной стоимости в $299,99. Первые 100 покупателей получат в подарок наушники Airbuds 8.