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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Blackview представляет защищённый флагманский смартфон BL9000 с двумя экранами
Blackview BL9000 предлагает до 24 ГБ оперативной памяти и сверхбыструю зарядку 120 Вт

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Сети 5G продолжают распространяться по миру, поэтому растёт спрос на смартфоны с их поддержкой. Также спрос растёт на качественные селфи-камеры. Лидирующая на рынке защищённых смартфонов компания Blackview имеет более чем десятилетний опыт работы и теперь готовится представить модель Blackview BL9000 с двумя экранами и поддержкой стандарта 5G. Этот аппарат обладает инновационным вспомогательным экраном, 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 8020, объёмом оперативной памяти до 24 ГБ и хранилищем до 512 ГБ.



Среди других его характеристик мощность зарядки 120 Вт, основная задняя камера 50 Мп с оптической стабилизацией для защиты от тряски во время съёмки, передняя камера 50 Мп, два динамика Harman Kardon со звуком Harman AudioEFX®, защитное стекло CORNING® GORILLA® GLASS 7 (Victus®) и максимальные рейтинги водонепроницаемости MIL-SPEC 810H и IP68+ IP69K. Всё это позволяет работать с устройством в самых сложных условиях.

1. Инновационный двойной экран

Благодаря круглому вспомогательному экрану с диагональю 1,3 дюйма с защитой стеклом CORNING® GORILLA® GLASS 7 (Victus®) BL9000 позволяет быстро узнавать время, управлять воспроизведением аудио, следить за показателями фитнеса и компаса. Также этот экран поддерживает селфи формата HD при съёмке на заднюю камеру Samsung® 50 Мп. Это увеличивает конфиденциальность и позволяет незаметно для посторонних просматривать уведомления и управлять телефонными вызовами.



Смартфон обладает экраном размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K FHD+ и защитой стеклом CORNING® GORILLA® GLASS 7 (Victus®). Наличие частоты обновления 120 Гц делает изображение плавным и чётким. Сертификация TÜV SÜD за счёт сокращения количества синего света уменьшает нагрузку на глаза. Два динамика Harman Kardon Smart-PA с настройкой Harman AudioEFX® выдают качественный звук, с которым можно получать удовольствие от просмотра фильмов, прослушивания музыки и игровых эффектов.

2. Высочайшая скорость работы и объёмное хранилище

За скорость работы смартфона BL9000 отвечает 8-ядерный процессор Dimensity 8020. Его производительности хватает для быстрого взаимодействия с устройством в часто применяемых приложениях, при потоковой трансляции видео и в мобильных играх. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 835066 баллов. За счёт хранилища объёмом 512 ГБ и оперативной памяти до 24 ГБ BL9000 имеет достаточно места для хранения многочисленных файлов, фотографий и видео.



Ёмкость батареи этого устройства равна 8800 мАч. Мощность в 120 Вт обеспечивает зарядку от 0 до 20% за 6 минут. Аппарат способен работать 576 часов в режиме ожидания.

3. Инновационный двойной экран и съёмка селфи на разрешении 50 Мп

Высокое разрешение и реалистичные цвета даёт задняя камера с сенсором Samsung® ISOCELL GN5 50 Мп. Качество изображения повышает технология True-Chroma Image 2.0, а за чёткость снимков отвечает оптическая стабилизация изображения. Инновационная передняя камера формата HD 50 Мп также обеспечивает высокую чёткость изображения и точную цветопередачу. Спереди и сзади камера поддерживают съёмку видео 4K, сохраняя ваши воспоминания во всей красе.



4. Высочайший уровень защиты и долговечности

Для работы на открытом воздухе BL9000 отвечает требованиям сертификата военного уровня MIL-STD-810H. Также он способен пережить совпадение с высоты до 1,2 м. Имеется защита от воды и пыли уровня IP68 и IP69K, что также означает возможность работать в воде на глубине до полутора метров. Диапазон рабочих температур устройства составляет от -20°C до 60°C.



5. Максимально плавная работа на современном программном обеспечении

BL9000 работает на программной оболочке DokeOS 4.0 поверх системы Android 13. Здесь предлагаются расширенные возможности обмена файлами посредством приложения EasyShare. Передача файлов происходит со скоростью 7,7 МБ/с без доступа к сеть. Программа Workspace способна организовать персональное и рабочее пространство, режим фокусировки предназначается для повышения концентрации.



Стоимость и доступность в продаже

Международный релиз Blackview BL9000 состоится в магазине AliExpress с 17 по 19 января. Успейте в числе первых 500 покупателей стать обладателем смартфона по сниженной стоимости в $299,99. Первые 100 покупателей получат в подарок наушники Airbuds 8.

Купить Blackview BL9000

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