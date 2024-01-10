Аппараты POCO X и M удовлетворят запросы самых требовательных поклонников мобильных устройств

Недавно стало известно, что на 11 января запланировано проведение мероприятия бренда POCO. Здесь состоится анонс трёх новых смартфонов этого популярного производителя. В серии POCO X будут представлены модели POCO X6 Pro и POCO X, тогда как серия M получит новинку в виде POCO M6 Pro. Судя по официальным новостям, характеристики этих устройств окажутся даже выше, чем предполагалось ранее.POCO X6 Pro оснащен флагманским процессором и набирает в тестах более 1,46 млн баллов, что позволяет позиционировать это устройство как «высокопроизводительный квазифлагман». POCO X6 относится к средней ценовой категории и обладает дисплеем AMOLED 1,5K Flow CrystalRes. POCO M6 Pro получил обновление шести важных характеристик, принося премиальные возможности в более доступную ценовую категорию.В деле популяризации флагманских возможностей в аппаратах средней категории POCO имеет немалые заслуги. Представленная в минувшем году линейка смартфонов POCO X5 принесла дисплеи Flow AMOLED, которые привлекли дополнительных покупателей. Несколько дней назад POCO поделилась датой очередного релиза продуктов следующего поколения. Этот релиз принесёт в аппараты по средней цене возможности премиальных устройств.Все три новых смартфона будут обладать поддержкой оптической стабилизации изображения, большим объёмом оперативной памяти и быстрой зарядки. Этим их достоинства не ограничиваются. Новый дисплей CrystalRes, оптимизации WildBoost 2.0 и уникальные возможности обработки изображений делают новые смартфоны ещё интереснее.POCO X6 Pro становится первым в мире смартфоном на процессоре Dimensity 8300-Ultra, который является в настоящее время одним из наиболее мощных чипов MediaTek. Представляя собой систему на чипе между средней и верхней категорией на уровне Dimensity 9300, производимый на техпроцессе 4 нм компанией TSMC, он выдаёт в бенчмарке AnTuTu более 1,46 млн баллов. Это ставит его в один ряд с конкурирующим процессором Snapdragon 8+ при более низком энергопотреблении.Производительность является важным параметром любого смартфона. У POCO X6 Pro её уровень выше по сравнению с конкурирующими предложениями. Помимо мощных аппаратных комплектующих, здесь предлагается технология с применением алгоритмов ИИ. Они отвечают за оптимизацию игрового процесса за счёт покадровой регулировки мощности и частоты работы оперативной памяти. Это обеспечивает повышенную плавность игрового процесса и пониженное энергопотребление.Аппарат получил оперативную память типа LPDDR5X и хранилище UFS4.0. Наряду с процессором это закладывает фундамент высокой производительности и быстрой передачи файлов. Ещё это один из первых смартфонов на операционной системе Xiaomi HyperOS. Это означает наличие более привлекательного, плавного и умного интерфейса, а также современных алгоритмов распределения нагрузок на чип и сжатие дискового пространства, что повышает комфорт при работе с устройством.Помимо этого, здесь предлагается экран AMOLED Flow 1,5K с высочайшим качеством изображения и удобным сенсорным управлением. Яркость этого экрана достигает 1800 нит, позволяя разглядеть изображение при любом уровне освещения вокруг. Ещё имеется аппаратная защита глаз от синего света.Если говорить о фотографических возможностях устройства, сзади находятся три камеры с основной 64 Мп с оптической стабилизацией изображения. Она выдаёт снимки высокого уровня и может качественно снимать видео за счёт чипа обработки изображений Xiaomi даже при слабом освещении.Поддерживается зарядка мощностью 67 Вт, способная быстро восполнить недостаток энергии в аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч. Все эти характеристики делают POCO X6 Pro весьма приятным в каждодневной работе.Желающие стать обладателем недорогого, быстрого и стильного смартфона не найдут предложения лучше, чем POCO X6. Этот аппарат стал первым на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 7-го поколения. Чип производится на передовом техпроцессе 4 нм и в бенчмарке AnTuTu набирает свыше 640000 баллов, превосходя процессор предыдущего поколения примерно на 30%. В повседневном применении и в мобильных играх POCO X6 способен работать стабильно, плавно и быстро.Здесь установлен экран 1.5K Flow AMOLED и основная камера 64 Мп с оптической стабилизацией изображения. Это даёт возможность получать чистое изображение с высоким уровнем чёткости и снимки с высочайшей детализацией и качеством. Что касается продолжительности работы, её обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5100 мАч. Зарядка мощностью 67 Вт полностью заряжает аппарат примерно за 45 минут и он может работать на протяжении всего дня.POCO X6 предлагает максимальную конфигурацию 12/512 ГБ, с которой можно одновременно запускать множество приложений и сохранять на устройстве многочисленные файлы, фотографии и видео. POCO X6 можно назвать хорошо сбалансированным мобильным устройством, способным удовлетворить потребности любого пользователя.Последней из трёх новинок является POCO M6 Pro. Это устройство для экономных покупателей и для тех, кто может обойтись без поддержки сетей 5G.Представляя собой редкий по качеству для данной ценовой категории смартфон, POCO M6 Pro обладает двумя весомыми достоинствами в виде частоты 120 Гц на экране Flow AMOLED. Здесь вы получите качество изображения уровня флагманских моделей X6 по более низкой цене. Экран поддерживает ряд современных технологий, вроде частоты мгновенной сенсорной выборки 2160 Гц, 16-кратного суперсенсорного разрешения, максимальной яркости 1300 нит и 10-битной глубины цвета. Всё это означает чёткое, яркое и комфортное для глаз изображение в любом сценарии применения. В состав экрана входит сканер отпечатков пальцев для удобства разблокировки устройства. Подобный сканер применяется в аппаратах серии M впервые.POCO M6 Pro работает на новом процессоре Helio G99-Ultra, который обеспечивает высочайшую плавность и скорость. Любите ли вы мобильную фотографию, игры или просмотр видео, POCO M6 Pro отлично справляется со всем этим. Ещё он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, умея быстро восполнить нехватку энергии аккумулятора.Как видим, три новинки POCO полны приятных сюрпризов. Помимо высокой производительности и разнообразных конфигураций, радует цена POCO X6 между $300 и $350. Покупка этого устройства будет очень выгодной с экономической точки зрения.В свете таких обещаний многие будут с нетерпением ждать анонса этих устройств на мероприятии 11 января в 15:00 по московскому времени. Если вы относитесь к их числу, следите за новостями в социальных сетях POCO для получения последних сведений о новинках этого производителя.