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Официальный анонс защищённого премиального смартфона Ulefone Armor 23 Ultra позволил всем интересующимся узнать о высоком уровне его производительности и поддержке спутниковой связи. Через спутник можно передавать текстовые сообщения, расширяя способы оставаться на связи даже в самых отдалённых уголках мира. Скоро этот аппарат станет доступным для приобретения в магазине AliExpress, порадовав своей стартовой ценой.
Сроки и стоимость первоначальной распродажи Armor 23 Ultra
- Дата: 8 января, 10:00 по московскому времени
- Платформа: AliExpress
- Эксклюзивная цена: $359,99 (предложение ограничено по времени)
- Купить Ulefone Armor 23 Ultra
Сравнение Ulefone Armor 23 Ultra с Cat S75: безоговорочная победа
Среди защищённых смартфонов модели Cat S75 и Ulefone Armor 23 Ultra в настоящее время могут похвастаться поддержкой двусторонней спутниковой текстовой связи и вызовом экстренных служб. Поскольку это защищённые устройства, они отвечают требованиям сертификатов защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Высокий уровень прочности позволяет выдерживать пыль, брызги и погружение в воду. Судя по характеристикам, Ulefone Armor 23 Ultra имеет внушительное превосходство над своим конкурентом.
Эксклюзивная премьерная распродажа в магазине AliExpress 8 января, где Armor 23 Ultra будет доступен за $359,99, даёт энтузиастам технологий отличную возможность стать обладателем защищённого смартфона с высочайшим уровнем надёжности и спецификаций. Ulefone поднимает планку требований к защищённым смартфонам, обходя конкурентов вроде Cat S75 за счёт обширной функциональности и непревзойдённой скорости работы.
Для получения дополнительной информации и предварительного заказа Armor 23 Ultra в рамках премьерной распродажи посетите официальный магазин Ulefone на AliExpress.
Ознакомительное видео Armor 23 Ultra:
Посетите страницу Armor 23 Ultra на сайте производителя.