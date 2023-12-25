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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Техноассистент Папа Grundig поможет с выбором телевизора в браузере
Совершать покупки бытовой электроники компании Grundig теперь станет проще

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Известный немецкий производитель Grundig на протяжении свыше 70 лет выпускает телевизоры и бытовую технику с высоким уровнем качества. Компания была основана в 1946 году как производитель радиотехники. С тех пор она продолжает расширять свои горизонты и выпускает всё новые виды продуктов, вроде крупной бытовой техники для дома и кухни, телевизоров, аудиооборудования, климатического оборудования и т.д. Более подробную информацию о компании вы можете получить на её сайте https://grundig.ru/about-company.

Теперь Grundig представляет плагин для браузеров с применением алгоритмов искусственного интеллекта. С его помощью вы сможете получать объяснения сложных технологических терминов максимально простыми и понятными обычным людям словами.



Богатый выбор товаров является как достоинством современного мира, так и недостатком. Среди прочего это относится и к телевизорам. Только в ноябре в поисковой системе Яндекс было свыше 220000 запросов относительно того, что такое OLED. 180000 раз спросили, что означает HDR. Мало кто разбирается во всех технологических терминах на отлично, и здесь не помешала бы помощь эксперта. Зная спрос на экспертные оценки,Grundig создала виртуального помощника для совершения покупок онлайн. Ассистент под названием Папа Grundig способен дать ответ на любой вопрос при выборе телевизора.


Ссылка на расширение в магазине Chrome


Принцип действия Папа Grundig

Папа Grundig может считаться первым виртуальным ассистентом для совершения онлайн-покупок, который не связан с конкретным магазином или сайтом. Этот плагин основан на чат-боте ChatGPT, пройдя обучение на больших массивах данных о современных технологиях от экспертов компании Grundig. Применение нейросетей даёт помощнику возможность отвечать на вопросы об используемых в современных телевизорах технологиях, каким бы образом эти вопросы ни были сформулированы. Это расширение можно включить в любом онлайн-магазине и маркетплейсе, что позволяет легко сравнивать предложения товаров из разных мест.



Как установить ассистент Папа Grundig

Расширение может установить любой пользователь браузера Google Chrome. Для этого нужно открыть магазин расширений Chrome на странице этого плагина и выполнять указания на экране. После установки расширения можно пользоваться возможностями Папы Grundig на любом сайте, нажав на иконку в списке установленных расширений. Помощник появится в отдельном окне и можно будет задавать ему вопросы в произвольной форме, вроде «Папа Grundig, что такое HDR10+?».
#grundig #папа grundig
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