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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Портативный компьютер GEEKOM Mini Air11 подешевел на 40%
Компактный ПК весом 500 г с поддержкой двух мониторов 4K выгодно приобрести прямо сейчас

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Известный своими портативными компьютерами бренд GEEKOM выпускает множество моделей. Среди них в настоящее время особое внимание привлекает компьютер Mini Air11, поскольку он предлагается со скидкой. Вместо обычной цены в 24286 руб, сейчас его можно приобрести за 14500 руб.



Это крайне лёгкое устройство весом всего в 500 г с размерами корпуса 117 х 112 х 34,2 мм. Компьютер основан на достаточно мощном четырёхъядерном процессоре 11-го поколения Intel Celeron N5095. Он обладает номинальной тактовой частотой 2 ГГц и частотой в разгоне 2,9 ГГц при мощности 15 Вт. У этого процессора есть встроенная графика UHD Graphics 605 с 16 исполнительными блоками, которая позволяет подключать к компьютеру два монитора формата 4K Ultra HD. Для этого доступны интерфейсы HDMI и Mini DP.



Поддерживается двухканальная оперативная память DDR4 объёмом до 32 ГБ. Можно установить твердотельные накопители типа M.2 2280 SATA объёмом до 1 ТБ. Названная выше цена относится к максимальной конфигурации 8/256 256 ГБ. Также есть версия 8/128 ГБ и barebone-система, где компоненты предстоит покупать и устанавливать самостоятельно.



Компьютер способен работать под управлением не только Windows, но также Linux, Ubuntu, Android x86. Изначально установлена система Windows 11 Pro.



Что касается имеющихся здесь разъёмов ввода-вывода, среди них есть три USB типа А, два USB типа C, разъём для наушников, Ethernet и отсек для установки карты памяти. Поддерживаются стандарты беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2.





Зачастую компактные компьютеры могут быть шумными из-за высокой скорости вращения небольших вентиляторов. Mini Air11 не имеет таких проблем благодаря эффективной и тихой системе охлаждения. Громкость вентилятора при полной нагрузке не превышает 45,7 дБ.



Несмотря на малый вес и размеры, устройство обладает высоким уровнем долговечности. В лабораторных условиях оно прошло испытания на вибрацию, падения, высокую температуру и влажность, шум и даже соляной туман. Это позволяет применять данный компьютер в разных условиях окружающей среды.





Не упустите возможности стать обладателем подобного современного, компактного и прочного компьютера по минимальной цене.



Купить GEEKOM Mini Air11

#geekom
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