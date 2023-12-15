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Компания Neatsvor сообщает, что по итогам ноября объём продаж её продуктов перевалил за отметку в 200 млн руб, что означает двукратный рост по сравнению с декабрём 2020 года. В абсолютном выражении продажи продукции достигли уровня в 15000 экземпляров. Такому значительному росту продаж поспособствовала «Чёрная пятница» и Всемирный фестиваль шопинга, позволившие обновить рекордные показатели. Спрос был велик настолько, что одно время на продукцию Neatsvor наблюдался дефицит. На такие случаи у компании есть отлаженная система поставок, производственные линии с высоким уровнем эффективности и высокопрофессиональная команда логистов, отвечающая за бесперебойное снабжение потребителей. Спрос со стороны покупателей является лучшей мотивацией для Neatsvor и заставляет стремиться к новым высотам.
Росту продаж способствовало в том числе появление многочисленных продуктов Neatsvor на популярных торговых площадках. Статистика этих площадок показывает, что большим спросом у покупателей пользуются робот-пылесос Neatsvor X500 и моющий пылесос Neatsvor T30. Среди всех роботов-пылесосов по количеству продаж лидером является модель Neatsvor X500. Если говорить о моющих пылесосах, здесь наиболее востребованным стал Neatsvor T30.
Есть у Neatsvor успехи и в магазине OZON. В нём отлично продаются профессиональные пылесосы данного производителя, в результате чего OZON называет Neatsvor одним из самых продаваемых международных брендов электроники. Neatsvor благодарит покупателей за поддержку и признание, обещая продолжать своё развитие и в дальнейшем.
Neatsvor является относительным новичком на рынке умных бытовых устройств, уже успевшим добиться немалых успехов. Причина в том, что у основателей Neatsvor с момента начала работы было чёткое осознание того, как следует развивать бренд и какие продукты предлагать. В 2014 году была создана научно-исследовательская группа Neatsvor, а также производственная линия. Она была разработана и реализована собственными силами, предлагая передовые технологии и высочайшее качество. Neatsvor анализирует собираемые данные и рыночный спрос, с учётом этого занимаясь разработкой востребованных продуктов. Также она отвечает за создание интеллектуальных помощников.
Спустя три года работы научно-исследовательской группы был основан бренд Neatsvor. Компания тщательно контролирует все этапы производства и старается выпускать только высококачественные и специализированные продукты с минимальным количеством ошибок. Именно уровень контроля Neatsvor является основой высокого качества устройств Neatsvor, обеспечивая им долговечность и надёжность. В частности, так можно сказать про роботы-пылесосы этого производителя. Процесс проектирования и исследований позволил команде Neatsvor накопить опыт, применив его к оптимизацию продуктов, усовершенствованию технологий и внедрению инноваций.
После четырёх лет работы в 2021 году компания представила робот-пылесос Neatsvor X600Pro, отличительной чертой которого является высокая мощность всасывания. Это лазерный пылесос, который по мощности всасывания не имеет равных среди продуктов своей рыночной категории. Данная модель стала основой производства роботов с высокой мощностью всасывания и разработок компании в сегменте подметающих роботов. Neatsvor планирует и дальше концентрирует свои усилия на исследованиях, стараясь усовершенствовать процесс всасывания и предлагать всё больше интеллектуальных технологий. Об этом же говорит слоган «Ураганное всасывание, сохрани чистоту своей семьи!». Круглосуточная исследовательская работа более чем 200 инженеров позволяет не сомневаться в высоком уровне качества будущих продуктов.
Как и полагается любой технологической компании, Neatsvor старается прислушиваться к отзывам покупателей. Игнорирование мнения клиентов может оказаться фатальной ошибкой производителя, но в Neatsvor подобной ошибки допускать не собираются. Уже тысячи клиентов выразили удовлетворённость высоким качеством продуктов Neatsvor и сервисного обслуживания. Neatsvor в своё время составила профессиональную команду обслуживания клиентов и открыла горячую линию для послепродажного обслуживания. Система обслуживания полностью локализованная, позволяя максимально оперативно решать возникающие в работе устройств проблемы и получать обратную связь для дальнейшего совершенствования продуктов.
Neatsvor выпустила фирменный брелок с талисманом Neatsvor, который с сентября вручается всем покупателям устройств компании. Также была представлена фирменная подарочная коробка, которую получат участники маркетинговых кампаний Neatsvor. Этот производитель старается предлагать не только высококачественные продукты, но и надёжные услуги, которые могут стать основой нового образа жизни при помощи интеллектуальных технологий.
В настоящее время у Neatsvor доступны для приобретения ряд роботов-пылесосов, линейка вертикальных пылесосов влажной и сухой уборки, серия роботов для мойки окон. В будущем компания планирует продолжать выпуск качественных бытовых умных устройств, включая роботы-пылесосы, роботы-газонокосилки, роботы для чистки бассейнов и уборки снега. Компания сформировала целую структуру семейной уборки из многих категорий. Она собирается и дальше уделять пристальное внимание исследованиям с целью повышения мощности всасывания своих продуктов и развития интеллектуальных технологий. Умные продукты Neatsvor уже успели сэкономить немало времени и сил миллионам российских пользователей в процессе уборки. Neatsvor собирается и в дальнейшем повышать качество их жизни.
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