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Новости Hardware Роман Семёнов
Oscal предлагает приобрести 11-дюймовый флагманский планшет Pad 18 со скидкой в 50%
Oscal Pad 18 приносит батарею ёмкостью 8800 мАч и 24 ГБ памяти

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Известный своими инновациями в мире технологий бренд Oscal недавно представил планшетный компьютер Pad 18 флагманского уровня. Устройство обладает большим экраном с диагональю 11 дюймов и может удовлетворить потребности широкого круга пользователей, которым необходимо эффективно работать, учиться и развлекать себя.



Почему следует выбрать именно Oscal Pad 18?

Комфорт для глаз и удобный захват



Внушительный аккумулятор ёмкостью 8800 мАч не мешает планшету Oscal Pad 18 быть тонким и лёгким. Толщина его корпуса составляет 7,4 мм, а вес 490 г.



Улучшенный экран умещает больше контента

Oscal Pad 18 обладает дисплеем размером 11 дюймов. Благодаря такой диагонали можно получить больший эффект погружения в мультимедийные развлечения, удобно работать и учиться. За качественный звук отвечают четыре динамика и поддержка Widevine L1. Трудоголики смогут сделать больше благодаря разделению экрана и режиму персонального компьютера. Если вы любитель чтения, вам могут пригодиться три режима комфорта для глаз и доступный стилус. Во всех случаях будет кстати батарея емкостью 8800 мАч, которой хватит на 10 часов работы.



Расширенные фотографические возможности трёх камер

Сзади и спереди на Oscal Pad 18 находятся камеры с разрешением 13 Мп. Передняя камера может принести пользу, если вы проводите онлайн-конференции по работе, общаетесь с друзьями и родственниками по видеосвязи. Возможности этой камеры позволят видеть вас максимально чётко. Задняя камера с аналогичным разрешением даёт возможность фотографировать документы и снимать видео. Разрешение видеосъёмки составляет 1080p. Помимо этого, планшет поддерживает Google Lens.



Высокий уровень производительности обеспечивает процессор Unisoc T616 и 24 ГБ памяти

Работая на 8-ядерном чипе UNISOC T616 CPU, Oscal Pad 18 предлагает высочайший уровень производительности в сложных графических задачах и в играх с нагрузкой на центральный процессор. Объём оперативной памяти в два раза превосходит возможности большинства конкурирующих планшетов. Доступно 12 ГБ физической оперативной памяти и столько же виртуальной, что позволяет без проблем справляться с любой многозадачной работой. Умная предварительная загрузка ускоряет запуск приложений на 15%. Встроенное хранилище объёмом 256 ГБ и карты памяти TF вместимостью до 1 ТБ обеспечивают достаточно места для хранения различных файлов для работы, учёбы и развлечений.



Android 13 и DokeOS_P 3.0 обеспечат удобство и конфиденциальность

Oscal Pad 18 работает под управлением программной оболочки DokeOS_P 3.0 на основе операционной системы Android 13. Программное обеспечение получило улучшенные характеристики, удобство работы, плавность и конфиденциальность данных. Пользователям доступны такие функциональные возможности, как выбор нужного им языка, установка разрешений на отображение уведомлений, очистка истории буфера обмена. Среди приложений вы найдёте помощника в переносе данных и управлении системой.



Цена и доступность в продаже

Дебют планшета Oscal Pad 18 в магазине AliExpress назначен на 11-15 декабря. Версия с конфигурацией памяти 8/256 ГБ в эти дни будет стоить $149,99, тогда как вариант 12/256 ГБ может стать вашим за $159,99 благодаря скидкам в 50%. Если вы успеете войти в число первых двухсот покупателей, вместе с планшетом вы получите ещё и бесплатную клавиатуру.
#blackview #oscal
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