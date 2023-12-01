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Недавно на YouTube-канале было показано тестирование нового премиального защищённого смартфона Ulefone Power Armor 18T Ultra. Если сравнивать его с моделью Armor 18T, одним из главных новшеств стало использование процессора MediaTek Dimensity 7050, а также увеличение объёма оперативной памяти до 24 ГБ и хранилища до 512 ГБ. Производитель недавно протестировал своё устройство, показав возможности новой модели на фоне Power Armor 18T.
В тестах AnTuTu результат составил 580285 баллов против 516435 баллов у 18T. На видео ниже вы можете увидеть результаты в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и 3Dmark.
Power Armor 18T Ultra оснащён процессором MediaTek Dimensity 7050 5G, который обладает двумя вычислительными ядрами Cortex-A55 и шестью ядрами Cortex-A76 с тактовыми частотами 2,6 ГГц. Чип производится на техпроцессе 6 нм и относится к верхней категории в современной иерархии систем на чипах. За обработку графики в нём отвечает Arm Mali-G68 MC4. На видео показано, как аппарат проходит серию тестов для оценки производительности центрального и графического процессоров. Среди этих тестов популярные бенчмарки AnTuTu, Geekbench 6, 3DMark Wild Life, PCMark Work 3.0.
Ниже описаны полученные результаты, которые вы также можете проверить на видео.
Результаты в AnTuTu
В бенчмарке AnTuTu рассматривается производительность центрального и графического процессоров, оперативной памяти и хранилища, пользовательского интерфейса. Power Armor 18T Ultra показал совокупный результат 570944 баллов. На долю центрального процессора приходится 171182 баллов, графического 102125 баллов, памяти 149358 баллов и интерфейса 148279 баллов.
Результаты в Geekbench 6
Geekbench измеряет производительность устройств в однопоточных и многопоточных задачах. Power Armor 18T Ultra в одноядерном тестировании набрал 960 баллов, в многоядерном 2499 баллов.
Результаты в 3DMark
Тест 3DMark Wild Life измеряет игровые возможности устройства, анализируя производительность процессора при рендеринге трёхмерной графики и способность обрабатывать рабочие нагрузки. Power Armor 18T Ultra набрал 2288 баллов.
Результаты в PCMark
Тесты PCMark Work 3.0 показывают производительность и продолжительность работы устройства, анализируя его возможности в повседневных задачах вроде просмотра веб-страниц, редактирования изображений и т.д. Power Armor 18T Ultra набрал 10147 баллов.
Характеристики Power Armor18T Ultra
- Тепловизор Lepton3.5.
- Основная камера 108 Мп.
- Камера макро 5 Мп.
- Передняя камера 32 Мп.
- Экран: 6,58 дюйма, Full HD+, 120 Гц.
- Оперативная память: 12 ГБ и 12 ГБ виртуальной памяти.
- Хранилище: 512 ГБ.
- Карты памяти: до 2 ТБ.
- Батарея: 9600 мАч, мощность зарядки 66 Вт.
- Операционная система: Android 13.
Power Armor 18T Ultra является не только защищённым смартфоном, но и обладает прекрасной производительностью и фотографическими возможностями. К тому же у него есть самый современный тепловизор Lepton 3.5, тепловое разрешение которого в четыре раза выше по сравнению с предшественниками. Это позволяет даже при отсутствии освещения получать чёткие фотографии с высоким уровнем детализации. Наличие сенсора ISOCELL HM2 и технологий ISOCELL Plus и Smart-ISO даёт возможность получать яркие и реалистичные снимки. Сочетание подобных характеристик делает аппарат весьма популярным.
Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт компании Ulefone или подпишитесь на её Youtube-канал.