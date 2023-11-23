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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В «Чёрную пятницу» GEEKOM распродаёт свои портативные компьютеры по вдвое сниженным ценам
Наступает самое удачное время приобрести мини-ПК GEEKOM Mini IT11 и Mini Air11

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Наступает долгожданное для любителей выгодных онлайн-покупок время — «Чёрная пятница». Как и многие другие производители электронных устройств, бренду GEEKOM есть что предложить в это время года. Особенно если вы относитесь к числу тех пользователей компьютеров, которые приняли решение перейти с громоздких башенных системных блоков на компактные корпуса.

Неттоп GEEKOM Mini IT11 Intel Core i7 11-го поколения

Если вы желаете побаловать себя устройством помощнее, вашему вниманию предлагается портативный компьютер Mini IT11. Несмотря на компактность, с ним вы получите мощный процессор Intel Core i7-11390H со встроенной графикой Iris Xe. Это 4-ядерный чип с поддержкой 8 потоков команд и частотой до 4,7 ГГц.



Для подключения периферийных устройств среди прочего предлагаются два разъёма USB4 и стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Предлагается выбор из 16, 32 или 64 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель на 512 ГБ или 1 ТБ с возможностью расширения до 2 ТБ и установки жёсткого диска SATA 2,5 дюйма на 2 ТБ.



Устройство работает на операционной системе Windows 11 Pro, его размеры составляют 117 х 112 х 45,6 мм и вес 565 г. В комплект поставки среди прочего входят крепление VESA и кабель HDMI.



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Неттоп GEEKOM Mini Air11 Intel Celeron 11-го поколения

Если вы хотите сэкономить ещё больше и вам не нужна предельная вычислительная мощь, можно отдать предпочтение модели Mini Air11. Это портативный компьютер размером 117 х 112 х 34,2 мм и весом 500 г на 4-ядерном процессоре Intel Celeron N5095 мощностью 15 Вт с частотой до 2,9 ГГц со встроенной графикой UHD Graphics 605. Объём оперативной памяти DDR4 может достигать 32 ГБ, а объём твердотельного накопителя 2280 M.2 PCIe/SATA 1 ТБ.



Возможностей этого компьютера будет достаточно для офисной работы, обучения онлайн, просмотра мультимедийного контента. Здесь вы получите все функциональные возможности системы Windows 11 Pro и все полагающиеся современным компьютерным устройствам разъёмы. В комплекте поставки есть крепление VESA и кабель HDMI.



Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11 можно почитать на нашем сайте.



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#geekom #портативный компьютер
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