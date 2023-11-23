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Перед началом распродажи в «Чёрную пятницу» бренд Tronsmart собирается порадовать любителей качественного звука заманчивыми предложениями в магазине AliExpress. Компания предлагает модельный ряд, представители которого превратят каждую ноту, удар и аккорд в настоящее пиршество звука. В этом году в «Чёрную пятницу» Tronsmart покажет, что такое инновации в области аудио.
Производящий незабываемое впечатление звук: колонка для вечеринок Tronsmart Bang Max
Данная колонка для проведения вечеринок обладает качественной трёхполосной аудиосистемой. В её состав входят двойные твиттеры, динамики средних и низких частот, в результате чего мощность звука составляет 130 Вт. Вы сможете получить удовольствие от насыщенных басов, мелодичных средних и чистых высоких частот, выдающих непревзойдённую чёткость на широкой звуковой сцене. Технологии True Wireless Stereo и TuneConn позволяют синхронизировать работу более сотни колонок Bang Max. Выполняется синхронизация звука и светового шоу, что создаёт незабываемое впечатление.
Класс защиты от воды IPX6 позволяет колонкам работать под брызгами и даже ливнем. Ёмкости аккумулятора хватает на сутки работы, чтобы вечеринка была максимально долгой. В приложении Tronsmart можно настраивать звук и визуальные эффекты, выбирать настройки эквалайзера и светового шоу. Bang Max является идеальным устройством для проведения шумных вечеринок. В «Чёрную пятницу» колонка будет предлагаться по цене 13736 руб, если вы воспользуетесь промокодом OWNESZTIWGHW.
Создайте веселье при помощи акустической системы для вечеринок Tronsmart Bang
Вы сможете хорошо провести время на открытом воздухе, взяв с собой колонку Tronsmart Bang. Это современное аудиоустройство обладает технологией TuneConn™, которая отвечает за синхронизацию звука между более чем сотней динамиков. Это позволяет получить запоминающийся звуковой ландшафт, который будет востребован на больших площадках или частных вечеринках в саду. С этой колонкой вы сможете устроить световое шоу, получив цвета под ритмы музыки с управлением через приложение Tronsmart App. Защита от влаги уровня IPX6 и продолжительность работы в 15 часов позволят проводить вечеринки в любую погоду и в любое время. Это мощное устройство станет вашим по цене 6453 руб в магазине AliExpress благодаря купону OWNESZTIWGHW.
Универсальное устройство для развлечений: колонка для вечеринок Tronsmart Bang SE
Колонка Tronsmart Bang SE обладает долговечностью и высочайшим уровнем производительности. Двойные полнодиапазонные динамики выдают яркий и живой звук, рейтинг защиты от влаги IPX6 позволяет работать в любую погоду. Портативная колонка сможет сопровождать вас в путешествиях, воспроизводя звук на протяжении суток. Можно соединить между собой две колонки Bang SE и получить качественный стереозвук. В «Чёрную пятницу» это предложение станет вашим на AliExpress со скидкой в 43% по цене 4297 руб с промокодом U7NPLCB7JOQO.
Скульптурный звук выдаст вам колонка для караоке Tronsmart Halo 100
Повысить качество доступного вам звука сможет колонка для караоке Tronsmart Halo 100. Трёхполосная звуковая система обладает мощностью 60 Вт и выдаёт сбалансированный звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. В этой модели также не забыта визуальная составляющая, поскольку световые эффекты синхронизированы со звуком. Вы сможете выбирать параметры звучания через приложение и пользоваться колонкой на протяжении 18 часов в режиме воспроизведения звука. В «Чёрную пятницу» устройство может стать вашим со скидкой в 25% по цене 6091 руб в магазине AliExpress при использовании промокода P0OUZNRFXBHN.
Сделайте вечеринку незабываемой с колонкой для караоке Tronsmart Halo 200
Tronsmart Halo 200 может считаться королём вечеринок. Это устройство мощностью 120 Вт с трёхполосной звуковой системой, способное выдавать звук непревзойдённого качества. Чтобы мощность и качество были ещё выше, объедините более ста динамиков и получите всеобъемлющий звук, а также ряд доступных в приложении режимов освещения. Среди дополнительной функциональности есть стереопара и входы для микрофонов и гитар, благодаря которым развлечений на вечеринке может стать ещё больше. В «Чёрную пятницу» скидка на эту колонку в магазине AliExpress составит 20%.
Портативная колонка Tronsmart T7 выдаст всенаправленный звук
Tronsmart T7 выдаёт звук в любом направлении, охватывая пространство в 360°. Акустическая система обладает двумя высокочастотными и одним низкочастотным динамиком, что означает захватывающий и насыщенный звук. В приложении Tronsmart можно выбирать режимы эквалайзера, чтобы качество звука было вам по вкусу. Можно переключаться между четырьмя режимами светодиодной подсветки, выбирая стиль визуального отображения. За счёт уровня защиты от влаги IPX7 динамик Tronsmart T7 позволит насладиться вечеринкой у бассейна или послушать музыку во время рыбалки. В «Чёрную пятницу» это предложение в магазине AliExpress обойдётся вам в 3177 руб.
Распродажа продуктов Tronsmart в рамках «Чёрной пятницы» в магазине AliExpress откроет перед вами двери в мир максимально качественного звука. Среди предлагаемых колонок любой аудиофил сможет подобрать что-то подходящее себе. Каждая колонка уникальная и мощная, что позволит в полной мере насладиться звуком. На сайтах Tronsmart и AliExpress вы сможете приобрести все вышеописанные товары со скидками в период с 23 по 29 ноября.