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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В «Чёрную пятницу» Xiaomi&POCO предлагает свои устройства по сниженным ценам
Планшеты, смартфоны и носимые устройства производства Xiaomi&POCO можно купить как никогда выгодно

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Вслед за распродажей 11.11 наступает «Чёрная пятница», когда покупать электронику становится наиболее выгодно. Если вы хотите сделать подарок самому себе или подарить близким людям на Новый Год или Рождество электронное устройство, бренд Xiaomi&POCO в рамках «Чёрной пятницы» предлагает большие скидки на свои продукты.

Планшетный компьютер Xiaomi Pad 6



К числу этих продуктов относится планшет Xiaomi Pad 6. Устройство на мощном процессоре Snapdragon 870 обладает отличным экраном с частотой обновления 144 Гц с минимальной нагрузкой на глаза. Объём памяти в 8 ГБ позволит вести многозадачную работу, а ёмкости аккумулятора 8840 мАч хватит, чтобы долго обходиться без розетки.

Планшет обладает основной камерой 13 Мп и передней 8 Мп. Работает он на системе Android 13 с оболочкой MIUI Pad 14.

При покупке в магазине AliExpress доступны купоны на сумму $20, $50 и $60. Получить дополнительную скидку вы сможете по коду 23AE50. Итоговая цена составляет $253/$273/$303.

Купить Xiaomi Pad 6

Смартфон Xiaomi 13T Pro



Среди премиальных смартфонов со скидкой предлагается Xiaomi 13T Pro. Это устройство с объёмом памяти 12 ГБ, экраном AMOLED с частотой 144 Гц, тремя задними камерами, зарядкой мощностью 120 Вт и защитой от воды и пыли IP68. Аппарат работает на флагманском мобильном процессоре MediaTek Dimencity 9200+. Купон магазина даёт скидку в размере $200, итоговая цена составляет $532,07.

Купить Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T



Более доступная по цене модель смартфона Xiaomi 13T также обладает защитой от воды и пыли IP68. Здесь тоже есть частота экрана AMOLED 144 Гц и 12 ГБ оперативной памяти. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultra под управлением системы Android 13. Доступна скидка в размере $10,8, имеется также дополнительная скидка на сумму $33,53. В итоге окончательная цена устройства составляет $434,67.

Купить Xiaomi 13T

POCO C65



Международная версия смартфона POCO C65 работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G85 и производится с конфигурациями 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Здесь вы получите экран с частотой 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и три задние камеры. Размер скидки в магазине составляет $5-$50 и цена в итоге равна $109/$129.

Купить POCO C65

POCO F5



Более премиальное предложение на основе процессора Snapdragon 7+ Plus Gen 2 с экраном AMOLED размером 6,67 Гц и частотой 120 Гц. С этим устройством вы также получите двойные стереодинамики и быструю зарядку мощностью 67 Вт. Магазин даёт скидку в размере $23,03, благодаря чему окончательная стоимость составляет $305,97.

Купить POCO F5

Xiaomi Band 8



Желающие стать обладателем устройства у себя на запястье могут отдать предпочтение фитнес-браслету Xiaomi. Экран AMOLED размером 1,62 дюйма позволяет без проблем разглядеть отображаемую на нём информацию. Поддерживается отслеживание более 150 режимов физической активности. Браслет способен работать без зарядки на протяжении 16 дней. Также устройство позволит вам следить за качеством сна, уровнем кислорода в крови и сердцебиением. Благодаря скидкам магазина трекер может стать вашим за сумму в $33,2.

Купить Xiaomi Band 8

Наверняка что-то из предложенных товаров окажется полезным вам или близким вам людям. Не упустите шанс совершить выгодную покупку современных мобильных устройств, способных заметно повысить качество и удобство жизни.
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