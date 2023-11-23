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Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен смартфон для молодёжной аудитории Oscal TIGER 12 с экраном 2,4K 120 Гц
Oscal TIGER 12 предлагает камеру высокой чёткости 64 Мп и функциональные возможности Android 13

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В наши дни большинство молодых людей любят фотографировать и снимать видео на мобильные устройства, а также играть в видеоигры в любое время и в любом месте. Для удовлетворения подобных запросов компания Oscal предлагает смартфоны серии TIGER. Они должны привлечь внимание юных покупателей изящным и тонким дизайном, передовыми камерами и высоким уровнем производительности.



Кроме эстетической привлекательности, Oscal TIGER 12 обладает заметно улучшенными по сравнению с аппаратом прошлого поколения TIGER 10 камерами. Основная камера 64 Мп Samsung® ISOCELL GW3 способна выдавать впечатляющие снимки с высочайшим уровнем чёткости. 24 ГБ оперативной памяти и система на чипе Helio G99 на техпроцессе 6 нм поднимают планку скорости и плавности работы устройства.



Основные характеристики

TIGER 12 предлагается в трёх привлекательных цветовых вариантах. Толщина его корпуса равна всего 8,35 мм, а вес составляет 198 г. Подобные параметры делают устройство портативным и удобным в каждодневной работе. Экран TIGER 12 имеет высокую частоту обновления 120 Гц, за счёт чего вы получите плавную анимацию и прокрутку. Динамик Smart-K Box выдаёт чистый и глубокий звук. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч можно зарядить всего за час благодаря зарядному устройству мощностью 33 Вт.



Камеры снимают фото и видео высокой чёткости

Как получить максимально насыщенные и динамичные фотографии? Такие снимки способен выдавать Oscal TIGER 12. Он обладает основной камерой 64 Мп на основе сенсора Samsung® ISOCELL GW3 с поддержкой технологии Super PD. Наиболее интересные для вас моменты аппарат позволит запечатлеть при любом освещении. Технология Smart-ISO отвечает за автоматический выбор настроек, тогда как технология Tetrapixel даёт возможность получать максимум света в темноте. Передняя камера с разрешением 13 Мп обладает поддержкой фазового автофокуса (PDAF), что означает высокое качество съёмки быстродвижущихся объектов. Поддержка алгоритма ArcSoft® 7.0 обеспечивает доступ к разнообразным фильтрам и режимам съёмки, включая HDR, Супер Ночной режим, Портретный и некоторые другие. Ещё в работе и учёбе может пригодиться наличие Smart Google Lens.



Производительности хватит для самых требовательных задач

Созданный на техпроцессе 6 нм чип MediaTek Helio G99 работает на тактовой частоте до 2,2 ГГц и способен обеспечить плавную работу даже самых тяжёлых с точки зрения графики игр и воспроизведение видео высокого разрешения. Этот процессор поддерживает игровую технологию HyperEngine 2.0 Lite, которая увеличивает продолжительность работы устройства без ущерба для игрового процесса. Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ, она увеличивает скорость запуска приложений на 20%. Хранилище объёмом 256 ГБ и поддержка карт памяти вместимостью максимум 1 ТБ позволяют получить место для хранения множества файлов и приложений. При долгой бесперебойной работе производительность остаётся на высоком уровне за счёт системы охлаждения площадью 15441 кв.мм.



Программное обеспечение на основе Android 13 и DokeOS 4.0 Для повышения качества работы с устройством производитель предлагает два новых приложения. Easyshare APP предназначается для того, чтобы делиться фотографиями, аудио и другими файлами со скоростью 7,7 МБ/с без доступа в интернет. Приложение Workspace умеет разделять пространство на личное и рабочее. Atomized Memory 2.0 повышает объём доступной приложениям памяти на 5–9%. Умная предварительная загрузка F2FS и EROFS повышают скорость запуска приложений. Ещё есть богатый выбор персональных графических тем и иконок на домашнем экране.



Цена и доступность Oscal TIGER 12 дебютирует на AliExpress 23 ноября в 11:00 по московскому времени и будет предлагаться до 29 ноября по цене всего 9259 руб за конфигурацию 8/128 ГБ и 13019 руб за 12/256ГБ. Воспользуйтесь таким привлекательным предложением и станьте пользователем этого отличного смартфона.
#blackview #oscal
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