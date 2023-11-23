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Бренд Oneodio готовится представить модель беспроводных наушников под названием SuperEQ S10 ANC Bluetooth 5,4, TWS. Они станут доступны для приобретения 23 ноября в магазине AliExpress.
SuperEQ S10 выполнены в классическом форм-факторе. Это внутриканальные наушники с современной версией Bluetooth 5.4, где радиус действия больше прежнего на 15 м, подключение более стабильное, меньше задержка при передаче и повышенное качество звука.
Благодаря SuperEQ S10 вы получите возможность общаться по телефону без рук, занимаясь при этом другими делами. Активная система шумоподавления позволит слышать звук даже в шумном окружении. Подобные наушники отлично подходят для любителей заниматься спортом. Также они могут пригодиться геймерам благодаря задержке всего 43 мс. Здесь имеется защита от воды уровня IPX5 и глубокие басы для любителей слушать музыку.
Эти наушники без проблем подключаются к смартфонам популярных производителей, включая Apple, Samsung, Xiaomi и другие их. Вы получите 30 часов воспроизведения и поддержку прозрачного режима, благодаря чему сможете разговаривать без необходимости снимать наушники.
С момента начала продаж и до 29 ноября SuperEQ S10 ANC будут доступны для приобретения по цене $22,99. Затем розничная стоимость увеличится до $59,98.
Не упустите шанс стать обладателем качественных беспроводных наушников по цене в два с лишним раза ниже обычной.