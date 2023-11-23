Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
23 ноября анонсированы беспроводные наушники Oneodio SuperEQ S10 ANC Bluetooth 5,4, TWS
Oneodio предлагает получить качественный звук при сохранении свободы передвижений

реклама


Бренд Oneodio готовится представить модель беспроводных наушников под названием SuperEQ S10 ANC Bluetooth 5,4, TWS. Они станут доступны для приобретения 23 ноября в магазине AliExpress.



SuperEQ S10 выполнены в классическом форм-факторе. Это внутриканальные наушники с современной версией Bluetooth 5.4, где радиус действия больше прежнего на 15 м, подключение более стабильное, меньше задержка при передаче и повышенное качество звука.



Благодаря SuperEQ S10 вы получите возможность общаться по телефону без рук, занимаясь при этом другими делами. Активная система шумоподавления позволит слышать звук даже в шумном окружении. Подобные наушники отлично подходят для любителей заниматься спортом. Также они могут пригодиться геймерам благодаря задержке всего 43 мс. Здесь имеется защита от воды уровня IPX5 и глубокие басы для любителей слушать музыку.



Эти наушники без проблем подключаются к смартфонам популярных производителей, включая Apple, Samsung, Xiaomi и другие их. Вы получите 30 часов воспроизведения и поддержку прозрачного режима, благодаря чему сможете разговаривать без необходимости снимать наушники.



С момента начала продаж и до 29 ноября SuperEQ S10 ANC будут доступны для приобретения по цене $22,99. Затем розничная стоимость увеличится до $59,98.

Не упустите шанс стать обладателем качественных беспроводных наушников по цене в два с лишним раза ниже обычной.

Купить SuperEQ S10 ANC Bluetooth 5,4, TWS

#oneodio
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
15
Мои критические замечания об электромобилях
6
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
14
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
7 мифов об электромобилях и реальность
19
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
34
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
6

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
12:27
Английский теперь обязателен на скакуасии, не рабы, да?
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
ЧAТO-БOT
12:25
Бедняжка, тебе коллеги по ципсятнику сделали "мясной укол"? Держись, не раскисай, будь мужчинкой тогда.
Джо Байден и Си Цзиньпин пропустили встречу G20, где выступил Путин
Константин Шкляров
12:22
У меня 6 ссд Самсунга в моих компах и в компах семьи. Первый купил более 6 лет назад. До сих пор, ни одной проблемы, ни с одним диском, ни единой! И у всех ещё огромный запас ресурса. Лично для меня и...
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
УдалЁн
12:12
6400 нет смысла, Инфинити фабрик не вывозит
Зарубежные специалисты определили наиболее скоростные модули ОЗУ для процессоров Ryzen 7000-й серии
OgoGoLog
12:10
"С каких это пор получать помощь от союзников - это типа зашквар?" С тех пор когда помощь эту дают, чтобы преследовать интересы этих самых "союзничков", а не безвозмездно, по доброте душевной. Уже куч...
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
KillerOK
12:03
Все вокруг лживые, один только ты Д'Артаньян? И чтобы мы без тебя делали:)) А если серьёзно, то ты бы подвязывал употреблять всякую дрянь...
Первые суда с бесплатным российским зерном направились в Африку — Путин
Serezhka
11:50
Самый лучший путь к полной электрофикации - гибриды. Они сейчас уже жрут в несколько раз меньше углеродного топлива и не привязаны к розетке, что решает сразу две проблемы - уменьшают количество выбро...
Мои критические замечания об электромобилях
Блейд
11:45
Добровольная мобилизация в Дрогобыче.
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Obscury
11:36
Ты хоть сам понимаешь, что пишешь? С каких это пор получать помощь от союзников - это типа зашквар? По-твоему в мире должно быть только право сильного? Любая слабая страна должна беспрекословно подчин...
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
OgoGoLog
11:36
xD вот ты и снова обсрался трусикер. "Удар в спину" - клоун. Си плюс-минус в это же время принимал у себя Вечелслава Володина председателя Госдумы РФ. Он променял всех на представителя РФ. Как тебе та...
Джо Байден и Си Цзиньпин пропустили встречу G20, где выступил Путин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем