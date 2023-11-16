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Новости Hardware Роман Семёнов
Скидки на продукты Redkey на распродаже в Черную Пятницу на OZON достигают 70%
Станьте обладателем устройств для уборки дома от Redkey за треть от обычной цены

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В OZON - Черная Пятница на Redkey. В рамках этого предложения можно стать обладателем разных товаров многочисленных производителей с внушительными скидками. Известный своими устройствами для уборки дома бренд Redkey предлагает скидки в размере до 70%. В частности, по сниженной цене продаются уже популярный беспроводной пылесос Redkey P9 с технологией Powerful Suction, складной беспроводной пылесос Redkey F10, а также универсальное устройство для удаления шерсти домашних животных C100. Все эти товары ранее хорошо зарекомендовали себя среди российских потребителей.

Если вам нужен мощный помощник для быстрой и эффективной очистки своего дома, а также если вы хотите максимально качественно избавиться от шерсти домашних животных и ухаживать за ними лучшим образом, распродажа Redkey Черная Пятница заслуживает самого пристального внимания. Как минимум одно из предложений Redkey наверняка сможет заинтересовать вас.

Беспроводной пылесос Redkey P9 очистит ваши полы благодаря мощности всасывания 30 кПа

Скидка на OZON: 60%



Если ваш прежний пылесос не мог похвастаться высокой силой всасывания и из-за этого качество уборки оставляло желать лучшего, отличной заменой ему может стать беспроводной пылесос Redkey P9 «Storm Rapid Suction». За счёт мощности всасывания 30000 Па он способен без проблем устранить крупный мусор и пыль из любых углов и щелей, делая полы идеально чистыми. Светодиодная подсветка на головке щётки покажет тёмные уголки, чтобы пыль в них не осталась незамеченной.

Redkey P9 обладает литий-ионной батареей ёмкостью 2600 мАч, благодаря чему способен работать на протяжении 60 минут. Батарея съёмная, благодаря чему можно менять её на запасную и пылесосить дольше часа. Ещё здесь есть пятиступенчатая система фильтрации на основе двух фильтров HEPA. Она отвечает за улавливание мельчайших частиц пыли, что делает воздух более чистым и пригодным для дыхания.

P9 оснащён экраном и аксессуарами вроде щётки от клещей, щелевой насадки, щётки для пыли 2-в-1 и вешалки. Это делает уборку более гибкой и позволяет пылесосу добраться до самых дальних уголков дома.

Беспроводной складной пылесос Redkey F10: быстрая и эффективная уборка

Скидка на OZON: 70%



Если вы хотите подарить отличный беспроводной пылесос своим родителям, складная модель Redkey F10 будет беспроигрышным вариантом. Устройство складывается по одному нажатию кнопки и способно пылесосить под низкопрофильной мебелью вроде диванов и кроватей, позволяя не наклоняться к ним. Затем пылесос достаточно поднять, чтобы он вернулся в вертикальное положение.

Redkey F10 обладает интеллектуальной системой, которая отвечает за автоматическое увеличение мощности всасывания при обнаружении высокой концентрации пыли. Это избавляет от необходимости переключать мощность вручную. Пылеотражающие светодиоды на щётке покажут самые тёмные уголки, благодаря чему пыль и грязь не останутся незамеченными. F10 легко маневрирует благодаря своим большим колёсам, обладает одной кнопкой для устранения собранного мусора и тройной системой фильтрации. Всё это делает пылесос хорошо подходящим для пожилых людей.

Многофункциональное устройство Redkey C100: быстрое избавление от шерсти домашних животных

Скидка на OZON: 60%



Если у вас есть домашние животные и шерсть от них оказывается на полу, многофункциональное устройство Redkey C100 придёт на помощь. Дизайн «5 в 1» означает наличие электрической машинки для стрижки, расчёски для распутывания волос, расчёски-заколки, щёток для чистки и щелей. Вы сможете подстричь шерсть и одновременно отправить её в мусоросборник, чтобы она не спутывалась. Расчёска для распутывания и расчёска-заколка помогут справиться со спутавшейся шерстью и собрать её излишки.

C100 позволяет выбирать между тремя уровнями всасывания и работает бесшумно, чтобы не беспокоить окружающих. Объём пылесборника составляет 2,5 л, есть съёмный шланг и насадка. Это устройство будет легко использовать и хранить.

Redkey является участником акции OZON Черная Пятница, помимо вышеназванных предлагая со скидками и другие устройства. Этот бренд хорошо зарекомендовал себя высоким качеством своих продуктов по умеренным ценам, позволяя пользователям без лишних расходов поддерживать своё жилище в чистоте.

Купить устройства Redkey:

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