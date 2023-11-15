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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Xiaomi&POCO предлагает ряд продуктов со скидками в рамках распродажи 11.11
Порадуйте дорогих вам людей отличными современными смартфонами, планшетами и носимыми устройствами

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Недолго осталось ждать наступления Рождества и Нового года, когда принято дарить подарки членам семьи и друзьям. Если вы теряетесь в догадках, что подарить в этом году, решением могут стать продукты Xiaomi & POCO. Выбор велик как никогда, а в рамках распродажи 11.11 отличные устройства этого производителя можно приобрести с большими скидками.



Качественный и безвредный экран

На рынок выходит продвинутый смартфон POCO C65, призванный обеспечить качественный доступ к мультимедийным развлечениям и многочисленным функциональным возможностям. Аппарат обладает отличным экраном LCD размером 6,74 дюйма с частотой обновления 90 Гц. На нём вы сможете погрузиться в просмотр видео и фильмов, словно попали в кинотеатр. Чтобы глаза при этом не пострадали, аппарат обладает функцией затемнения. Сертификат TÜV low bluelight означает уменьшенное количество синего света для снижения нагрузки на глаза. Этому же способствует и отсутствие мерцания.



Производительность, вместимость и автономность

Смартфон оборудован 8-ядерным процессором MediaTek Helio G85, объём оперативной памяти у него достигает 16 ГБ, а хранилище 1 ТБ за счёт поддержки карт памяти. POCO C65 способен эффективно решать любые поставленные перед ним задачи. Его внушительный объём хранилища позволяет держать на устройстве множество фотографий, видео, музыки, игр, любых документов и приложений. Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, чего хватит на много часов работы и развлечений. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт, а в комплект поставки входит адаптер для зарядки мощностью 10 Вт. Аппарат работает с программной оболочкой MIUI 14, для защиты данных сбоку на корпусе у него есть сканер отпечатков пальцев.



Фотографические возможности

POCO C65 получил три камеры с основной 50 Мп AI, которая отлично справляется со съёмкой высококачественных фотографий и видео, позволяя с гордостью выставлять их в социальных сетях. Камеры обладают интересными функциональными возможностями и мощными объективами. Основная камера выдаёт снимки высочайшей чёткости с десятью фильтрами в стиле фотоплёнки и одним фильтром с рамкой для плёнки. Портретные снимки и селфи будут совершенными как никогда прежде благодаря световому кольцу у передней камеры с разрешением 8 Мп. Это кольцо создаёт видимость естественного освещения и повышает качество снимков в недостаточно освещённом окружении.

Улучшенный пользовательский интерфейс обзавёлся новым кольцом для зума, благодаря которому можно плавно увеличивать и уменьшать масштаб изображения для выбора идеальной композиции во время съёмки. Функциональность Film Camera позволит снимать в классическом стиле и добавлять фильтры и водяные знаки POCO C65.

Цены и доступность в продаже

В рамках всемирной распродажи 11.11 аппарат предлагается со скидкой от производителя в диапазоне 1080-8000 руб. Купон магазина AliExpress даёт скидку на базовую конфигурацию 6/128 ГБ в размере $9-50 по промокоду POCO09. Конфигурация 8/256 ГБ предлагается со скидками в размере $19-120 по промокоду POCO19.

Среди первых 600 заказчиков будут выбраны 200, оплативших заказ 11 ноября. 10 из них получат в подарок бесплатный смартфон POCO C65, 70 фитнес-браслет Redmi Band 2 и 120 наушники Redmi Buds 3 Lite Earphone. Также вы можете принять участие в интерактивных играх и стать 1 из 5 счастливых обладателей смартфона, 1 из 10 фитнес-браслета и 1 из 20 наушников бесплатно.

Купить POCO C65

Другие предложения Xiaomi&POCO

Ещё одним предложением в рамках текущей распродажи является смартфон Xiaomi 13T Pro по цене $557,07.

Купить Xiaomi 13T Pro

Желающие получить устройство на запястье могут приобрести Xiaomi Band 8. Первые 30 покупателей получат в подарок беспроводную мышь. Фитнес-браслет предлагается по цене $33,47.

Купить Xiaomi Band 8

Также есть вариант фитнес-браслета под названием Xiaomi Band 8 Active. 50 первых покупателей получат сумку для хранения браслета в подарок. Это устройство предлагается за $18,5.

Купить Xiaomi Band 8 Active

Если вам нужно устройство побольше, таким является планшетный компьютер Redmi Pad SE. Со всеми скидками его цена уменьшается до $138,57.

Купить Redmi Pad SE

Отличным приобретением может стать смартфон POCO F5с экраном AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Также владельцы этого устройства расширят свои фотографические возможности за счёт трёх задних камер с основной 64 Мп с оптической стабилизацией изображения.

Купить POCO F5

Более продвинутым вариантом вышеназванного смартфона является модель POCO X5 PRO. Его обладатели получат основную камеру 108 Мп.

Купить POCO X5 PRO

#xiaomi #poco #распродажа 11.11
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