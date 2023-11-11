Станьте обладателем качественного звука по необычно низким ценам

В преддверии Нового года бренд Tronsmart в очередной раз собирается предложить меломанам высочайшее качество звука по сниженным ценам. Многие любители слушать музыку наверняка не смогут пройти мимо таких выгодных предложений. В этом году в рамках распродажи Tronsmart предлагает как никогда много своих устройств по чрезвычайно низким ценам.Если вы отдадите предпочтение небольшой колонке Tronsmart T7, то получите высококачественный звук на все 360°. Данная акустическая система обладает одним низкочастотным динамиком и двумя высокочастотными, что приносит насыщенный и захватывающий звук. В приложении Tronsmart вы сможете подбирать звучание по своему вкусу благодаря настройкам режима эквалайзера. Также предлагаются четыре режима светодиодной подсветки, чтобы визуальное восприятие было под стать звуку. Стандарт защиты от воды IPX7 позволяет применять колонки Tronsmart T7 у бассейна, на пляже или на рыбалке. Во время распродажи на AliExpress это устройство станет вашим по цене 3276 руб, если воспользоваться промокодом K5DTKC23Z84X.Небольшой размер вовсе не означает, что качество и функциональные возможности необходимо приносить в жертву. Ещё раз это подтверждает уличный динамик Tronsmart T7 Lite. Устройство небольшое, но довольно мощное с технологией улучшенных басов и динамичным световым шоу. Это означает, что колонка не только выдаёт прекрасный звук, но и превосходно выглядит. У неё имеется защита от воды уровня IPX7 и возможность работать на протяжении суток, что позволяет пользоваться ей где угодно. Можно объединить две колонки вместе и получить от звука в два раза больше удовольствия. Звуковой ландшафт настраивается в приложении Tronsmart, позволяя получить результат по своему вкусу. В рамках распродажи на AliExpress при использовании промокода K5DTKC23Z84X цена на Tronsmart T7 Lite составляет 2266,85 руб.Если вы любите проводить время с друзьями на открытом воздухе, общение станет ещё увлекательнее при использовании колонки Tronsmart Bang. Эта аудиосистема обладает технологией TuneConn™ для создания синхронизированного звука при объединении свыше 100 динамиков. Это может пригодиться на больших пространствах или для создания звука в саду. Помимо качественного выполнения своих основных обязанностей, колонка создаёт динамичное световое шоу для усиления атмосферы. Она защищена от воды стандартом IPX6 и может работать на протяжении 15 часов, чего должно хватить для любой вечеринки. В рамках распродажи на AliExpress Tronsmart Bang станет вашей по цене 7122 руб, если использовать промокод L0621J1D4ETR.Желающие получить баланс производительности и долговечности могут сделать выбор в пользу Tronsmart Bang SE. Здесь вы сможете не просто слушать музыку, но получить живой и яркий звук на основе двух полнодиапазонных динамиков. Рейтинг защиты IPX6 позволяет колонке пережить непогоду, а портативность улучшает удобная ручка и съёмный ремешок, с которыми устройство можно легко брать в дорогу. Продолжительность работы достигает 24 часа, можно подключать между собой две колонки Bang SE и получать ещё более качественный стереозвук. Промокод K5DTKC23Z84X позволит приобрести Bang SE на AliExpress по цене 4392 руб.Колонка мощностью 60 Вт обладает трёхполосной звуковой системой и выдаёт глубокие басы и чрезвычайно чистые высокие частоты, благодаря чему окружающее пространство будет наполнено сбалансированным звуком. Под стать этому и световые эффекты в такт музыке. Продолжительность работы достигает 18 часов. Можно подключать две колонки и настраивать персонализированный звук в приложении, что сделает впечатление от этого устройства ещё более благоприятным. Tronsmart даёт скидку в размере 1080 руб и цена на AliExpress составит 6724 руб.Настоящим королём звука является колонка Tronsmart Halo 200. Это устройство обладает мощностью 120 Вт и поддерживает трёхполосную звуковую систему, наполняя звуком всё вокруг. Между собой можно объединять свыше 100 динамиков и получать объёмный звук. После этого вы можете настроить освещение через приложение и сделать вечер ещё более незабываемым. Поддержка дополнительных возможностей вроде стереопары и наличие входов для микрофонов и гитар расширяют доступные развлечения. Промокод L0621J1D4ETR при заказе на AliExpress даст скидку в 230 руб.позволит вам по невысокой цене попасть в мир звуковых ландшафтов и современных аудиотехнологий, уровень которых удовлетворит даже самых придирчивых ценителей. Все описанные выше уникальные и мощные продукты подарят самый качественный и подходящий именно вам звук. Посетите магазин AliExpress или официальный сайт Tronsmart, чтобы не пропустить действующие с 11 по 17 ноября выгодные предложения.