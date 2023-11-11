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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
ILife предлагает рекордные скидки на свои пылесосы в рамках Всемирного дня шоппинга 2023
Ноябрьская распродажа позволит вам купить устройства ILife с большими скидками

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В честь Всемирного дня шоппинга 2023 компания ILife, известная устройствами для уборки дома, предлагает скидки на свои продукты размером до 72%. С 8 по 17 ноября пылесосы ILife будут доступными как никогда прежде.



В рамках грядущей акции ILife представляет два новых устройства, призванных произвести революцию в уборке помещений. Одним из них станет ручной беспроводной пылесос W90, уже пользующийся спросом у российских покупателей. Другим является робот-пылесос T10s, у которого есть базовая станция с возможностью самостоятельно очистки. Эти инновационные пополнения линейки устройств ILife будут продаваться через разные каналы, в число которых входят Ozon, AliExpress и Yandex.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт производителя.

Ручной беспроводной пылесос W90

Пылесос W90 представляет собой передовое устройство, призванное закрыть все потребности в уборке дома. Это устройство 3 в 1, которое умеет пылесосить, мыть и чистить. Пылесос получил конструкцию с использованием двух резервуаров. Применяемая для мытья пола вода очищается в реальном времени. Чистая и грязная вода хранятся раздельно, повышая качество уборки. Объём резервуара для чистой воды составляет 700 мл, для грязной 500 мл. Высокая мощность всасывания и твёрдая роликовая щётка позволяют устранять сухие и влажные загрязнения, не оставляя полы мокрыми. Этот пылесос подходит для полов из лиственных пород, ламината, линолеума, плитки, винила, мрамора, камня и других. Поддерживаются два режима уборки: ежедневная и глубокая.



Одно нажатие на механизм самоочистки избавит вас от хлопот по обслуживанию устройства. В течение минуты с роликовой щётки удаляются грязь, волосы и прочий мусор.

Аккумулятор состоит из шести ячеек ёмкостью 3000 мАч, чего хватит на 30 минут работы и уборки полов площадью до 200 м². Высота устройства и удобная ручка дают возможность пользоваться им с максимальным комфортом. Пылесос обладает мощным двигателем и системой шумоподавления. Док-станция позволяет удобно хранить аксессуары и заряжать пылесос.

Твёрдые у вас полы или плитка, W90 способен легко и качественно очистить любую поверхность. Он поддерживает голосовые команды на русском языке, что делает его ещё более популярным предложением в нашей стране.

В рамках распродажи с 8 по 17 ноября W90 будет доступен со скидкой в 43% по цене 14640.78 руб.

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Робот-пылесос T10s

T10s поднимает планку качества автономной уборки. Инновационный робот-пылесос обладает док-станцией с самоочисткой, поэтому он постоянно готов к работе. Вместимости док-станции хватит на 60 дней работы, а объём мешка для мусора 2,5 л. На док-станции мусорный отсек пылесоса будет опустошён в течение 20 минут при помощи технологии циклонного пылеулавливания мощностью 20 кПа.



Усовершенствованный механизм навигации LDS создаёт подробные карты помещений, повышая эффективность уборки. За счёт мощности всасывания 3000 Па пылесос устранит даже наиболее въевшиеся грязь и мусор. Также поддерживается мытьё полов. T10 способен показывать до пяти этажей, позволяя работать в многоэтажных домах.



Продолжительность работы достигает 150 минут, за счёт чего можно убирать большие пространства площадью до 200 м², не пропуская ни одного участка. Можно указывать на картах области, где уборка не требуется. Пылесос поддерживает голосовые команды через Alexa и Google Assistant, а также работу по расписанию.

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Не упустите большие скидки в рамках Всемирного дня шоппинга и станьте обладателем современных средств уборки по доступной цене. ILife даст вам возможность оптимизировать процесс уборки дома и сделать ваше жилище чище.
#ilife
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