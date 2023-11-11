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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Сверхкрупный планшет Blackview Tab 18 поступает в международную продажу
Станьте обладателем современного мобильного компьютера по сниженной цене

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Планшетные компьютеры пользуются большим спросом при работе в мобильных офисах и в процессе дистанционного обучения. Занимающаяся производством планшетов компания Blackview знает о наличии спроса на планшеты с большим экраном, которые помогают в работе, учёбе и развлечениях. Посвятив несколько месяцев подготовке нового продукта, компания анонсировала по всему миру новый 12-дюймовый флагманский планшет Tab 18, призванный вывести цифровую жизнь его обладателей на новый уровень.



Обновлённый экран

Смотрите вы на изображения или текст, экран Tab 18 покажет их максимально качественно. Это дисплей с диагональю 12 дюймов и разрешением 2,4K, который занимает 86,6% передней части корпуса. Наличие сертификата TÜV SÜD Low Blue Light означает минимальное излучение синего света и пониженную нагрузку на глаза. Также имеется несколько режимов комфортной для глаз работы под разные сценарии применения.



Наличие сертификата Widevine L1 позволяет смотреть максимально качественные потоковые трансляции на разрешении 1080p с сервисов вроде Netflix и остальных. Повторяя возможности персональных компьютеров, планшет способен работать в многооконном режиме и выводить два приложения на разные стороны экрана для повышения эффективности труда. Для этого же предназначается Bluetooth-клавиатура с магнитным подключением и магнитный стилус S Pen Gen 2 с распознаванием 4096 степеней нажатия. С таким высоким значением можно писать, словно настоящей ручкой.

Повышенная производительность

Планшеты с большими размерами экранов часто применяются для работы с требовательными к ресурсам задачами. Это может быть взаимодействие сразу с несколькими приложениями, игры с тяжёлой графикой и трансляции видео на высоком разрешении. Чтобы справиться со всем этим, планшет получил 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, произведённый на техпроцессе 6 нм. Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ, объём хранилища 256 ГБ. Также есть поддержка карт памяти microSD вместимостью до 1 ТБ. Увеличивают производительность устройства современные технологии вроде Atomized Memory 2.0.



Обновлённое программное обеспечение

Чтобы в полной мере раскрыть возможности большого экрана, Tab 18 работает под управлением операционной системы Android 13 с программной оболочкой DokeOS_P 4.0. Среди её функциональных возможностей имеется режим работы PC Mode 2.0, обновлённая функция разделения экрана, панель задач, обновлённое приложение Notebook. Программное обеспечение призвано принести эффективность работы, привлекательный дизайн, высокую скорость и конфиденциальность данных, улучшая ваше каждодневное взаимодействие с устройством.



Обновлённый звук

Чтобы обеспечить эффект погружения при прослушивании звука, планшет получил четыре динамика Harman Kardon, которые симметрично расположены по сторонам для получения объёмного звучания. Это делает планшет подходящим для разных сценариев применения, тем более что здесь есть реалистичные звуковые эффекты с настройкой Harman AudioEFX® 2.0.



Повышенная автономность

Ёмкость батареи в Tab 18 составляет 8800 мАч, что позволяет получить 12 часов непрерывной работы. Мощность зарядки равна 33 Вт, за счёт чего можно быстро восполнить запасы энергии.

Расширенные фотографические возможности

Для съёмки фото и видео Blackview Tab 18 получил камеры 8 Мп и 16 Мп. Благодаря им вы сможете не только снимать, но и общаться в рамках видеозвонков и конференций. Наличие функции Smart Google Lens даёт возможность сканировать документы, делать переводы между разными языками, распознавать объекты. Программный алгоритм Blackview ArcSoft® 7.0 поднимает качество фотографий на 15%. Поддерживаются несколько режимов съёмки для разных условий.



Цена и наличие в продаже

Blackview Tab 18 можно приобрести в синем (Glacier Blue), зелёном (Turquoise Green) и сером (Space Grey) цветовых вариантах. Между 11:00 11 ноября и 17 ноября вы сможете стать обладателем Tab 18 со скидкой до 64% по цене $184. Предложение ограничено первыми 500 экземплярами планшета, после чего цена вырастет до $193, поэтому следует поторопиться. Доставка в Россию и Узбекистан займёт 7-10 дней.

Купить Blackview Tab 18

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