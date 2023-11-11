Blackview анонсирует первого представителя линейки SHARK

В современную динамичную интернет-эпоху большинству пользователей, в первую очередь молодёжи, требуется смартфон для удовлетворения многочисленных потребностей в мультимедийных развлечениях. Развивающийся технологический бренд Blackview осознаёт существование этой потребности и для её удовлетворения представляет новую линейку аппаратов SHARK для молодых покупателей. Эти устройства расширяют возможности мобильной фотографии и поднимают планку производительности.Недавно Blackview анонсировала первого представителя линейки SHARK, смартфон Blackview SHARK 8. Он поддерживает программное обеспечение ArcSoft® 7.0 и обладает основной камерой 64 Мп с поддержкой Super PD. Это означает повышенную скорость автофокусировки и улучшенную контрастность. Чип Helio G99 произведён на техпроцессе 6 нм, установлена операционная система Android 13 с программной оболочкой DokeOS 4.0. Всё это обеспечивает обширные возможности настройки и разнообразные сценарии применения.Толщина корпуса этого аппарата равна 8,35 мм, весит он 198,3 г. Смартфон предлагается в синем (Galaxy Blue), золотом (Scorching Gold) и сером (Moonlight Grey) цветовых вариантах. Диагональ экрана у него 6,78 дюйма, разрешение 2.4K. Это обеспечивает высокую чёткость изображения при потоковых трансляциях и во всех остальных случаях, а за плавность картинки отвечает частота обновления экрана 120 Гц.Наличие динамика Smart-K означает не только качественное изображение, но и высокий уровень звука. Аппарат работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и обладает быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Благодаря этому смартфон полностью заряжается всего за 78 минут.SHARK 8 оснащён основной камерой 64 Мп с сенсором Samsung ISOCELL GW3 с Super PD, а также поддерживает программное обеспечение Blackview ArcSoft® 7.0. Передняя камера с разрешением 13 Мп основана на сенсоре Samsung. За счёт более высокой контрастности Super PD и быстрой фокусировки устройство даёт возможность получать качественные снимки в любых условиях.Разработанный специально для молодых пользователей, SHARK 8 умеет ярко запечатлевать мимолётные кадры. Занимаетесь вы скалолазанием, катаетесь на лыжах или прыгаете с парашютом, обычные фотографии и селфи будут чёткими, сфокусированными и наполненными энергией.SHARK 8 способен улавливать больше света при слабом освещении за счёт технологии Tetrapixel. Она занимается автоматической настройкой пикселей в зависимости от интенсивности окружающего освещения. Smart-ISO отвечает за идеальный баланс яркости в процессе съёмки в любом окружении. Передняя камера с разрешением 13 Мп снимает качественные и реалистичные фотографии и видео. Технология Blackview ArcSoft® 7.0 работает с режимами съёмки HDR, Super Night Mode, Beauty Mode и рядом других.Сердцем этого смартфона является чип MediaTek Helio G99, произведённый на техпроцессе 6 нм. Объём оперативной памяти здесь достигает 16 ГБ, объём хранилища 256 ГБ. Хранилище можно расширить ещё на 1 ТБ благодаря поддержке карт памяти. Система охлаждения занимает площадь 12361 мм², благодаря чему температура устройства не поднимается выше 39°C.Этот процессор обеспечивает быструю и плавную работу самых требовательных современных игр и эффективную многозадачность. Большой объём памяти позволяет одновременно запускать множество приложений. Вместительное хранилище даёт возможность хранить на устройстве множество крупных файлов вроде видео, музыки, электронных книг и игр.Аппарат работает на операционной системе Android 13 с установленной сверху программной оболочкой DokeOS 4.0. Версия оптимизированной памяти 2.0 способна освободить дополнительные 5–9% оперативной памяти. Технология Focus Computing позволяет найти правильное сочетание между скоростью и энергопотреблением. При просмотре телевизионных передач на иностранных языках аппарат способен в реальном времени выдавать субтитры.Новое приложение EasyShare умеет передавать файлы с устройства на устройство без подключения к интернету. Программа Workspace создана для защиты персональных данных пользователей. Доступен набор графических тем и иконок на домашнем экране, чтобы можно было настроить его внешний вид по своему вкусу.Международный релиз Blackview SHARK 8 состоится в магазине Aliexpress в рамках распродажи с 11:00 11 ноября до 17 ноября. В эти дни смартфон может стать вашим по цене $93,99, если вы войдёте в число первых 50 покупателей модели одной из трёх расцветок. После этого стоимость вырастет до $109.