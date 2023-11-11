Станьте обладателем FOSSiBOT F101 Pro с двумя экранами и батареей 10600 мАч

Среди интересных гаджетов в рамках распродажи 11 ноября на AliExpress внимание привлекает первый защищённый смартфон средней ценовой категории с двумя экранами. Аппарат F101 Pro представляет собой усовершенствованную версию модели F101. Помимо вспомогательного экрана, он получил улучшенный 8-ядерный процессор MT8788, оперативную память объёмом до 15 ГБ и хранилище 128 ГБ, батарею ёмкостью 10600 мАч, камеру 24 Мп и ещё одну камеру 5 Мп. 11 ноября начнётся глобальная распродажа этого устройства по цене от $99,99.Этот аппарат появляется вслед за флагманской моделью FOSSiBOT F102. Бренд FOSSiBOT известен своими продуктами в сфере активного отдыха, снова подтверждая свою репутацию. F101 Pro впервые в средней ценовой категории стал защищённым смартфоном с двумя экранами.Как и у модели F101, новое устройство обладает основным защищённым экраном IPS размером 5,45 дюйма формата HD+. Есть и отличия от предшественника. Вместо большого динамика на обратной стороне устройства наверху располагается второй круглый экран с диагональю 1,32 дюйма с разрешением 360 х 360 пикселей.Экран сзади умеет не только показывать время. Он может пригодиться во время путешествий вдали от розетки, позволяя экономить энергию, не включая основной экран. Вспомогательный экран способен выполнять девять задач: показывать время, дату, неделю, снимать на камеру 24 Мп, демонстрировать уведомления и напоминания, уровень заряда батареи, запускать, ставить на паузу и менять аудиотреки, использоваться как таймер, шагомер, принимать и отклонять телефонные звонки и управлять диктофоном.Другими новшествами F101 Pro являются улучшенные процессор и память. Чип MediaTek MT8788 обладает четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A73 с частотой 2 ГГц и четырьмя Cortex-A53 2 ГГц. Объём физической оперативной памяти составляет 8 ГБ, ещё 7 ГБ может добавить виртуальная. Поддерживаются карты памяти TF вместимостью до 1 ТБ.Распаковка FOSSiBOT F101 Pro и процесс производства https://youtu.be/U7NHGsn3CDAБатарея ёмкостью 10600 мАч быстро заряжается благодаря зарядному устройству мощностью 18 Вт. В режиме ожидания с SIM-картой аппарат способен проработать свыше 40 дней. От нуля до 100% устройство заряжается за три часа.Сзади находятся три камеры с основной с разрешением 24 Мп, макро 5 Мп и ещё одна камера 0,3 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.Поддерживается стандарт связи NFC, который отсутствует в модели F101. Аппарат имеет сертификаты защиты IP68/IP69K от пыли, влаги и ударов, а также отвечает требованиям стандарта MIL-STD-810H. Работает устройство на операционной системе Android 13.Среди других характеристик устройства можно назвать сертификацию HAC для пользователей слуховых аппаратов, сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе и поддержку лицевой разблокировки Face ID. Также имеется настраиваемая на разные действия кнопка.Международный релиз устройства запланирован на 11 ноября. В момент начала продаж на официальном сайте FOSSiBOT и в официальном магазине FOSSiBOT на AliExpress стоимость аппарата составит $99,99. Это предложение действует ограниченное время, после 17 ноября цена вырастет до $139,99. Получите все возможности современных мобильных технологий с двойным экраном без лишних расходов. Посетите AliExpress или сайт FOSSiBOT и станьте обладателем отличного защищённого смартфона.