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Среди интересных гаджетов в рамках распродажи 11 ноября на AliExpress внимание привлекает первый защищённый смартфон средней ценовой категории с двумя экранами. Аппарат F101 Pro представляет собой усовершенствованную версию модели F101. Помимо вспомогательного экрана, он получил улучшенный 8-ядерный процессор MT8788, оперативную память объёмом до 15 ГБ и хранилище 128 ГБ, батарею ёмкостью 10600 мАч, камеру 24 Мп и ещё одну камеру 5 Мп. 11 ноября начнётся глобальная распродажа этого устройства по цене от $99,99.
Этот аппарат появляется вслед за флагманской моделью FOSSiBOT F102. Бренд FOSSiBOT известен своими продуктами в сфере активного отдыха, снова подтверждая свою репутацию. F101 Pro впервые в средней ценовой категории стал защищённым смартфоном с двумя экранами.
Как и у модели F101, новое устройство обладает основным защищённым экраном IPS размером 5,45 дюйма формата HD+. Есть и отличия от предшественника. Вместо большого динамика на обратной стороне устройства наверху располагается второй круглый экран с диагональю 1,32 дюйма с разрешением 360 х 360 пикселей.
Экран сзади умеет не только показывать время. Он может пригодиться во время путешествий вдали от розетки, позволяя экономить энергию, не включая основной экран. Вспомогательный экран способен выполнять девять задач: показывать время, дату, неделю, снимать на камеру 24 Мп, демонстрировать уведомления и напоминания, уровень заряда батареи, запускать, ставить на паузу и менять аудиотреки, использоваться как таймер, шагомер, принимать и отклонять телефонные звонки и управлять диктофоном.
Другими новшествами F101 Pro являются улучшенные процессор и память. Чип MediaTek MT8788 обладает четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A73 с частотой 2 ГГц и четырьмя Cortex-A53 2 ГГц. Объём физической оперативной памяти составляет 8 ГБ, ещё 7 ГБ может добавить виртуальная. Поддерживаются карты памяти TF вместимостью до 1 ТБ.
Распаковка FOSSiBOT F101 Pro и процесс производства https://youtu.be/U7NHGsn3CDA
Батарея ёмкостью 10600 мАч быстро заряжается благодаря зарядному устройству мощностью 18 Вт. В режиме ожидания с SIM-картой аппарат способен проработать свыше 40 дней. От нуля до 100% устройство заряжается за три часа.
Сзади находятся три камеры с основной с разрешением 24 Мп, макро 5 Мп и ещё одна камера 0,3 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.
Поддерживается стандарт связи NFC, который отсутствует в модели F101. Аппарат имеет сертификаты защиты IP68/IP69K от пыли, влаги и ударов, а также отвечает требованиям стандарта MIL-STD-810H. Работает устройство на операционной системе Android 13.
Среди других характеристик устройства можно назвать сертификацию HAC для пользователей слуховых аппаратов, сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе и поддержку лицевой разблокировки Face ID. Также имеется настраиваемая на разные действия кнопка.
Международный релиз устройства запланирован на 11 ноября. В момент начала продаж на официальном сайте FOSSiBOT и в официальном магазине FOSSiBOT на AliExpress стоимость аппарата составит $99,99. Это предложение действует ограниченное время, после 17 ноября цена вырастет до $139,99. Получите все возможности современных мобильных технологий с двойным экраном без лишних расходов. Посетите AliExpress или сайт FOSSiBOT и станьте обладателем отличного защищённого смартфона.