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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
11 ноября Cubot предлагает приобрести KingKong 8 и P80 512G
Наступает самое удачное время для покупки мобильных устройств Cubot

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Для любителей делать выгодные покупки приближается долгожданный момент распродажи 11 ноября в магазине AliExpress. Популярный бренд Cubot подготовил целый ряд больших скидок на самые разнообразные товары, размер которых достигает 75%. Компания предлагает ознакомиться с её последними устройствами, от продвинутых смартфонов до инновационных гаджетов.



KingKong 8 станет верным помощником в ваших приключениях

Современные пользователи с активным образом жизни согласятся, что смартфон KingKong 8 может оказаться идеальным компаньоном. Это не просто мобильное устройство, но и ключ, открывающий дорогу к получению захватывающих впечатлений. За счёт мощного фонарика и внушительного аккумулятора ёмкостью 10600 мАч это устройство позволит вам быть на связи даже в самых отдалённых уголках мира.

Этим достоинства KingKong 8 не ограничиваются. Он защищён в соответствии со стандартами IP68 и IP69K, что делает его неуязвимым перед водой и пылью. Аппарат без проблем работает в самых суровых окружающих условиях, которые только могут встретиться вам в пути.

Ещё он обладает сочетанием отличных камер, позволяя сохранять воспоминания о ваших путешествиях с высоким уровнем детализации. Поддерживается стандарт беспроводной связи NFC, делающий возможным бесконтактную оплату. Находящийся на корпусе сбоку сканер отпечатков пальцев будет защищать хранящиеся на вашем устройстве персональные данные. Этот смартфон станет вашим пропуском в неизвестное, предлагая одновременно инновации и прочность.

Первые покупатели KingKong 8 смогут приобрести его по цене $119,99. Благодаря сочетанию скидок можно сэкономить ещё $10,80 и получить окончательную цену в $109,19.

P80 512G расширит ваши вычислительные возможности

Модель P80 512G станет идеальным дополнением для смартфона KingKong 8, делая доступными все современные технологии. Здесь вы получите объём хранилища в 512 ГБ, что позволяет сохранять множество важных для вас файлов. Нужно ли вам устройство для работы, видеоигр или творчества, P80 512G справится со всеми поставленными перед ним задачами. Он обеспечит вас высочайшей скоростью, передовыми функциональными возможностями и максимальной долговечностью, что делает устройство исключительным спутником. Во время акции Double 11 это будет одна из наиболее выгодных покупок.

P80 512G продаётся в новых интересных цветовых вариантах. Версию с объёмом хранилища 256 ГБ можно приобрести в чёрном, синем и фиолетовом цветах. С объёмом хранилища 512 ГБ аппарат будет чёрным, розовым или голубым.

Если поторопиться, можно попасть в число первых покупателей этого устройства по цене $129,99. Сэкономив на разных скидках ещё $10,80, вы получите его за $119,19.



Не проходите мимо этих выгодных предложений во время акции Double 11 и станьте обладателем KingKong 8 и P80 512G по самым привлекательным ценам.

Купить KingKong 8

Купить P80 512G

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#cubot
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