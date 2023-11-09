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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В рамках распродажи 11 ноября пылесос Redkey W12 Pro подешевеет на 60%
Наступает время покупки пылесоса Redkey W12 Pro по самой выгодной цене

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Если перед вами стоит задача позаботиться о чистоте вашего жилища и вы ищете устройство, которое в этом поможет, этим устройством может стать мощный и универсальный пылесос и поломоечная машина Redkey W12 Pro. Данная модель способна не только пылесосить и протирать пол, но и очищает разные ткани, стекло и пятна, делая чистыми самые дальние уголки вашего дома. Во время распродажи «11.11» Redkey W12 Pro станет вашим на 60% дешевле обычного.

Для борьбы с пылью и пятнами на стекле и зеркалах Redkey W12 Pro точечно распыляет на них спрей и использует специальную щётку для стекла, а затем резиновые скребки для устранения пятен. После этого мусор засасывается в резервуар с грязной водой и стекло становится чистым. Такие способности позволяют легко применять Redkey W12 Pro для мытья окон автомобилей или зеркал в квартире.



Ещё Redkey W12 Pro обладает способностью эффективно мыть пол и устранять даже самые стойкие пятна на нём. Будучи пылесосом для сухой и влажной уборки, Redkey W12 Pro получил мощность всасывания 11 кПа. Собранный мусор попадает в резервуар для грязной воды, после чего пол становится чище. Redkey W12 по одному нажатию очищает себя, чтобы не пришлось чистить его роликовые щётки вручную.



Нечаянно пролив кофе или соус на ковёр или ткань, установите на Redkey W12 Pro специальную щётку. Устройство быстро устранит грязь из ткани и уберёт пятна.



Избавляя от необходимости приобретать несколько устройств разных типов, Redkey W12 Pro займётся уборкой и мытьём ваших полов, устранением пятен с тканей, очисткой стекла и многим другим. Не упустите шанс стать обладателем этого универсального помощника в рамках акции «11.11» в два с лишним раза дешевле обычного.

Купить Redkey W12 Pro

#redkey
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