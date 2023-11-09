Умный туалет для кошек PAWBBY избавит ваш дом от неприятных запахов

Бренд PAWBBY продолжает продажи кошачьего туалета, который может стать настоящим спасением для многочисленных владельцев кошек по всему миру. Использование современных технологий позволит не только защитить вашу квартиру от неприятных запахов, но и позаботиться о здоровье вашего четвероного друга.Когда вы приучите свою кошку к посещению этого туалета, датчик внутри будет обнаруживать её появление. Мобильное приложение продемонстрирует количество посещений туалета, вес кошки, длину и другие параметры. Данная функциональность даст возможность предотвратить у кошки запор и преждевременное мочеиспускание.Автоматическая очистка ящика наполнителя избавляет кошачий туалет от фекалий. Они аккуратно помещаются в контейнер без утечек.В мобильном приложении можно выбрать автоматический или ручной режим уборки. Можно задать начало уборки от 1 до 30 минут после того, как кошка покинула туалет.Ящик наполнителя автоматически прекращает работу, если кошка находится на расстоянии не менее 30 см от туалета. В этот момент активируется умная сигнализация.Благодаря экрану OLED можно активировать очистку, блокировку туалета, подключить его к сети Wi-Fi. Когда в ящике остаётся мало наполнителя, в приложении появляется оповещение об этом, чтобы пользователи могли добавить наполнитель.Благодаря этому устройству вы сможете следить за здоровьем кошки, даже если вас в этот момент нет дома. Это позволит отправляться в поездки продолжительностью до двух недель, не волнуясь о безопасности вашего питомца.Применяется технология дезодорирования Ace c использованием натуральных растений для нейтрализации неприятных запахов и адсорбции аммиака из кошачьей мочи. Это обеспечивает длительный эффект и безопасно для здоровья кошки.Натуральные растительные материалы быстро разлагаются без вредного воздействия на окружающую среду. Дезодоранта хватит примерно на два месяца, в зависимости от частоты применения.Если в туалет заходят более одной кошки, устройство автоматически прекращает работу, чтобы избежать перегрузки двигателя и продлить срок его службы. В случае опрокидывания туалета на экране показывается оповещение. Наличие на передней части корпуса поперечной конструкции не даёт устройству перевернуться полностью. В результате кошка внутри не останется без воздуха и не задохнётся.Подобный умный туалет подойдёт для кошек любого возраста, в том числе котят, пожилых и беременных кошек. Контейнеры для сбора фекалий можно менять не чаще раза в три дня. Компоненты туалета легко разбираются и чистятся, позволяя поддерживать высокий уровень гигиены.В настоящее время кошачий туалет PAWBBY предлагается в магазине Ozon по сниженной цене. Не упустите шанс упростить уход за своим четвероногим другом и сделать его жизнь более приятной.