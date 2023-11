Аксессуар с более чем 16000 степеней нажатия

Известная своими графическими планшетами компания XPPen представляет для художников всего мира новую модель Artist 22 Plus. Она может предложить стилус с более чем 16000 степенями нажатия, что обеспечивает невиданную прежде точность ввода. При этом данное устройство имеет доступную для большинства покупателей цену.XPPen Artist 22 Plus поднимает планку качества инструментов для профессионалов в сфере графического дизайна. Этот планшет с диагональю 21,5 дюйма стал первым у данного производителя не из серии Pro, где применяется чип X3 Pro.Наряду с планшетом представлен стилус следующего поколения X3 Pro Roller Stylus, призванный показать инновации и технологические возможности цифровых инструментов для художников. Artist 22 Plus не следует привычным ранее нормам дизайна и развивает концепцию устройства прошлого поколения Artist Pro (Gen 2). Стремление к эргономичному дизайну призвано обеспечить больший комфорт в творческом процессе. Взаимодействие с планшетом должно быть приятным и интуитивно понятным.«В компании XPPen мы верим в безграничные возможности творчества и в важность технологий в реализации этих возможностей. Поэтому был представлен планшет Artist 22 Plus, способный раскрыть творческий потенциал за счёт чувствительного стилуса и экрана размером 21,5 дюйма. Подобный экран даёт большое пространство при реализации творческих задумок и создании грандиозных художественных произведений. Данное устройство станет отличным выбором для цифрового рисования, создания иллюстраций, анимации и графических эффектов», говорит руководитель отдела продуктов XPPen Кевин Ли. «Тщательный подход к ценообразованию призван обеспечить передовые технологии для любого человека с творческими способностями».XPPen Artist 22 Plus первым среди подобных планшетов предлагает стилус с чувствительностью к нажатию 16K и чипом последнего поколения X3 Pro. Всё вместе это раскрывает обширные возможности для цифрового рисования для людей творческих профессий. Они смогут передать каждый штрих так, как он был задуман, плавно и точно, обеспечивая высочайший уровень реалистичности. Экран размером 21,5 дюйма поддерживает 130% цветового диапазона sRGB, 8-битную глубину цвета и 16,7 млн цветов. Здесь можно переключаться между цветовыми диапазонами sRGB, Adobe RGB и DCI-P3. Это даёт максимальную точность цветопередачи и реалистичное отображение для требовательных цифровых художников. Чтобы рисовать было комфортно, имеется эргономичная подставка X-Inspo для снижения нагрузки на запястья во время долгой работы.Кроме того, наличие разъёмов USB Type-C и HDMI позволяет осуществлять подключение к устройству кабелем. Планшет работает на системах от Windows 7, macOS 10.10, Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 и Linux.Чтобы соответствовать требованиям наиболее придирчивых пользователей, планшет Artist 22 Plus оборудован креплением VESA для расширения рабочих углов и углов обзора. Также здесь есть разъём для наушников 3,5 мм, чтобы предложить не только качественное изображение, но и высококлассный звук.Одновременно с планшетом был представлен стилус нового поколения X3 Pro Roller, который можно приобрести дополнительно. Входящее в его состав колесо впервые применяется в подобных аксессуарах. Пользователи могут настраивать его по своему усмотрению для изменения масштаба наконечника или изображения на экране, вращения и поворота трёхмерных моделей и другой функциональности. Применение чипа X3 Pro и 16384 степеней нажатия стилуса позволяют без проблем создавать самые изощрённые изображения с высоким уровнем точности и контроля.XPPen Artist 22 Plus с 6 ноября будет предлагаться в официальном магазине XPPen по цене $459.Для получения дополнительной информации посетите сайт www.xp-pen.com