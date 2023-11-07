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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
XPPen представляет планшет Artist 22 Plus Display и стилус X3 Pro Roller
Аксессуар с более чем 16000 степеней нажатия

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Известная своими графическими планшетами компания XPPen представляет для художников всего мира новую модель Artist 22 Plus. Она может предложить стилус с более чем 16000 степенями нажатия, что обеспечивает невиданную прежде точность ввода. При этом данное устройство имеет доступную для большинства покупателей цену.



XPPen Artist 22 Plus поднимает планку качества инструментов для профессионалов в сфере графического дизайна. Этот планшет с диагональю 21,5 дюйма стал первым у данного производителя не из серии Pro, где применяется чип X3 Pro.

Наряду с планшетом представлен стилус следующего поколения X3 Pro Roller Stylus, призванный показать инновации и технологические возможности цифровых инструментов для художников. Artist 22 Plus не следует привычным ранее нормам дизайна и развивает концепцию устройства прошлого поколения Artist Pro (Gen 2). Стремление к эргономичному дизайну призвано обеспечить больший комфорт в творческом процессе. Взаимодействие с планшетом должно быть приятным и интуитивно понятным.

«В компании XPPen мы верим в безграничные возможности творчества и в важность технологий в реализации этих возможностей. Поэтому был представлен планшет Artist 22 Plus, способный раскрыть творческий потенциал за счёт чувствительного стилуса и экрана размером 21,5 дюйма. Подобный экран даёт большое пространство при реализации творческих задумок и создании грандиозных художественных произведений. Данное устройство станет отличным выбором для цифрового рисования, создания иллюстраций, анимации и графических эффектов», говорит руководитель отдела продуктов XPPen Кевин Ли. «Тщательный подход к ценообразованию призван обеспечить передовые технологии для любого человека с творческими способностями».

Отличительные черты XPPen Artist 22 Plus



XPPen Artist 22 Plus первым среди подобных планшетов предлагает стилус с чувствительностью к нажатию 16K и чипом последнего поколения X3 Pro. Всё вместе это раскрывает обширные возможности для цифрового рисования для людей творческих профессий. Они смогут передать каждый штрих так, как он был задуман, плавно и точно, обеспечивая высочайший уровень реалистичности. Экран размером 21,5 дюйма поддерживает 130% цветового диапазона sRGB, 8-битную глубину цвета и 16,7 млн цветов. Здесь можно переключаться между цветовыми диапазонами sRGB, Adobe RGB и DCI-P3. Это даёт максимальную точность цветопередачи и реалистичное отображение для требовательных цифровых художников. Чтобы рисовать было комфортно, имеется эргономичная подставка X-Inspo для снижения нагрузки на запястья во время долгой работы.

Кроме того, наличие разъёмов USB Type-C и HDMI позволяет осуществлять подключение к устройству кабелем. Планшет работает на системах от Windows 7, macOS 10.10, Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 и Linux.



Чтобы соответствовать требованиям наиболее придирчивых пользователей, планшет Artist 22 Plus оборудован креплением VESA для расширения рабочих углов и углов обзора. Также здесь есть разъём для наушников 3,5 мм, чтобы предложить не только качественное изображение, но и высококлассный звук.

Безграничные возможности творчества со стилусом следующего поколения X3 Pro Roller



Одновременно с планшетом был представлен стилус нового поколения X3 Pro Roller, который можно приобрести дополнительно. Входящее в его состав колесо впервые применяется в подобных аксессуарах. Пользователи могут настраивать его по своему усмотрению для изменения масштаба наконечника или изображения на экране, вращения и поворота трёхмерных моделей и другой функциональности. Применение чипа X3 Pro и 16384 степеней нажатия стилуса позволяют без проблем создавать самые изощрённые изображения с высоким уровнем точности и контроля.

Стоимость и доступность в продаже

XPPen Artist 22 Plus с 6 ноября будет предлагаться в официальном магазине XPPen по цене $459.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.xp-pen.com.
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