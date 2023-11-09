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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен смартфон FreeYond M6: баланс дизайна и инноваций
FreeYond M6 будет доступен со скидкой 11-17 ноября

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Известный в мире технологий бренд FreeYond объявил о скором начале продаж своего нового продвинутого смартфона FreeYond M6. Устройство последнего поколения должно отвечать всем потребностям молодых пользователей и специалистов, предлагая характеристики высочайшего уровня, обширную функциональность и привлекательный внешний вид. Появление FreeYond M6 приурочено к юбилею электронной коммерции этого бренда. Аппарат будет доступен по сниженной цене во время проведения акции 11-17 ноября.

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FreeYond M6: лучшее сочетание скорости и инновационных возможностей

FreeYond M6 обладает изящным внешним видом с золотой спиралью, качественным экраном, большим количеством оперативной памяти и приличной основной камерой.



Дизайн

Внешний вид FreeYond M6 радует глаз. Черпая вдохновение из последовательности Фибоначчи и золотых спиралей, дизайн выглядит гармонично и изысканно. Предлагаются чёрный, зелёный и синий цветовые варианты устройства. Длина корпуса составляет 168,5 мм, ширина 7,6 мм, а толщина всего 8,45 мм. Весит этот аппарат 199 г, принося одновременно портативность и достаточно большой экран.

Яркий дисплей

Разрешение экрана смартфона равно 2460 x 1080 при диагонали 6,78 дюйма, что позволяет получить яркое изображение высокой чёткости. Другой сильной стороной дисплея является частота обновления до 120 Гц, благодаря которой игры и любое другое содержимое отображаются максимально плавно. Яркость панели IPS достигает 550 нит, соотношение сторон 21:9, плотность пикселей 395 ppi.

Оперативная память и хранилище

Хранилище объёмом 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти и столько же виртуальной обеспечивают достаточно места для работы с файлами видео, аудио, приложений и других типов. Поддерживаются карты памяти microSD вместимостью до 2 ТБ, что позволит сохранять ещё больше ценных файлов.

Высокий уровень производительности

FreeYond M6 работает на основе 8-ядерного процессора, тактовая частота которого достигает 2 ГГц. Просмотр веб-страниц, общение в чате, трансляция видео и другие задачи не вызовут у этого устройства затруднений. Также смартфон способен справляться с полноценными играми с трёхмерной графикой, позволяя увлекательно провести время.

Качественные камеры

В плане фотографических возможностей аппарат также не подкачал. Основная задняя камера обладает разрешением 50 Мп и поддержкой алгоритмов ИИ, её апертура составляет f1,8 при объективе 5P. Технология объединения четырёх пикселей в один обеспечивает повышение качества изображения. На это же нацелен двойной автофокус Super PD и технология двойного синтеза HDR. Работая вместе, они способны выдавать фотографии уровня профессиональных камер. Камера макро с разрешением 2 Мп, объективом 3P и полем обзора 85° отлично подходит для съёмки крупным планом. Сенсор глубины с таким же разрешением способен выдавать качественный эффект Боке. Передняя камера получила разрешение 8 Мп и поддерживает лицевое распознавание для блокировки. Также возможно снимать видео на разрешении 720p, что обеспечит качественное общение по видеосвязи.



FreeYond M6 представляет собой универсальное мобильное устройство, где есть поддержка глобальных сетей сотовой связи 4G, стандарта беспроводной связи NFC для бесконтактных платежей и современная операционная система Android 13 со всеми её функциональными возможностями и механизмами защиты данных. В комплекте поставки вы найдёте привычные аксессуары, в том числе адаптер питания, кабель USB Type-C, инструмент извлечения SIM-карты и чехол для защиты смартфона. Это делает устройство идеальным спутником для пользователей с самым разным образом жизни.



В рамках празднования юбилея электронной коммерции FreeYond представит и другие флагманские устройства, в число которых входят смартфон FreeYond M5 5G и планшет FreeYond A5.

Достоинства FreeYond M5 5G



Если вы хотите получить современное мобильное устройство с поддержкой сетей связи 5G и высокой скорости работы, автономностью и обширными фотографическими возможностями, FreeYond M5 5G станет отличным приобретением. Он обладает экраном с высокой частотой обновления, мощной системой на чипе, длительной продолжительностью работы между зарядками и подключением к сетям 5G, чтобы вы могли всегда оставаться на связи.

5G и стабильная производительность

FreeYond M5 5G за счёт поддержки последнего стандарта сотовой связи обеспечивает максимально возможную скорость выхода в интернет и качественные голосовые и видеозвонки. За скорость работы в этом устройстве отвечает процессор MediaTek Dimensity 6020. Вместе с большим объёмом оперативной памяти он обеспечивает стабильно высокую скорость функционирования.

Достоинства планшета FreeYond A5



Высокий уровень производительности

Планшет работает на быстром процессоре Spreadtrum T616, благодаря чему обеспечивает плавную многозадачную работу и справляется с любым видом мультимедийных развлечений. Способствует этому также 8 ГБ физической оперативной памяти и столько же виртуальной. Объём хранилища EMMC составляет 256 ГБ, чего хватит для сохранения множества даже крупных файлов.

Качественное изображение

Здесь установлен экран LCD размером 11 дюймов формата FHD+. Он выдаёт чёткое изображение с насыщенными цветами, благодаря которому вы получите удовольствие от работы, просмотра видео, игр и всего остального.

Современные фотографические возможности

Разрешение передней камеры составляет 5 Мп, задней камеры 13 Мп. Благодаря им вы сможете снимать фото, видео, общаться по видеосвязи.

Автономность и портативность

Планшет заряжается через интерфейс USB Type-C с поддержкой стандарта Power Delivery. Это обеспечивает высокую скорость зарядки, а тонкий корпус и малый вес позволяют брать его с собой в дорогу.

В итоге FreeYond A5 Pad предлагает сочетание стабильно высокой производительности, большого объёма хранилища, экрана высокого разрешения, качественных камер и портативности. Подобные характеристики делают его пригодным для любого сценария применения.

Дополнительная информация о смартфоне FreeYond M6

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